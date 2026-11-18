అమరావతి ఓఆర్ఆర్ అలైన్మెంట్పై విచారణ - పిటిషనర్ వాదనను తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు
High Court Hearing on ORR Alignment : అమరావతి ఓఆర్ఆర్ విజయవాడ సౌత్ఈస్ట్, నార్త్ఈస్ట్ అలైన్మెంట్లను నిర్ణయించడంలో ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు పలు అంశాలను విస్మరించారంటూ దాఖలైన పిల్పై హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:16 AM IST
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ విజయవాడ సౌత్ఈస్ట్ , నార్త్ఈస్ట్ అలైన్మెంట్లను సవాలు చేస్తూ కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యవసాయదారుడు కనిగంటి ఆంజనేయ ప్రసాద్ వేసిన పిల్ పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. విచారణ సందర్భంగా కోర్టుకు చెప్పిన వివరాలను రాతపూర్వకంగా తమ ముందు ఉంచాలని ఎన్హెచ్ఏఐ తరఫు న్యాయవాదికి ధర్మాసనం సూచించింది. మరోవైపు ఈనెల 19న టెండర్లు తెరవబోతున్నారని, ఈ ప్రక్రియను నిలువరించాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది చేసిన అభ్యర్థనను ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది.
అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు విజయవాడ సౌత్ఈస్ట్, నార్త్ఈస్ట్ అలైన్మెంట్లను నిర్ణయించే విషయంలో ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు పలు అంశాలను విస్మరించారంటూ దాఖలైన పిల్పై హైకోర్టులోవాదనలు ముగిశాయి. విచారణ సందర్భంగా కోర్టుకు చెప్పిన వివరాలను రాతపూర్వకంగా తమ ముందు ఉంచాలని ఎన్హెచ్ఏఐ తరఫు న్యాయవాదికి ధర్మాసనం సూచించింది. మరోవైపు ఈనెల 19న టెండర్లు తెరవబోతున్నారని ఈ ప్రక్రియను నిలువరించాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది చేసిన అభ్యర్థనను ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. తదుపరి విచారణను వారం రోజులకు వాయిదా వేస్తూ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఉత్తర్వులిచ్చింది.
ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా అలైన్మెంట్ : అమరావతి ఓఆర్ఆర్ విజయవాడ సౌత్ఈస్ట్ , నార్త్ఈస్ట్ అలైన్మెంట్లను సవాలు చేస్తూ కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యవసాయదారుడు కనిగంటి ఆంజనేయప్రసాద్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. 'అలైన్మెంట్ నిర్ణయానికి ముందు డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు రూపొందించకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ కమిటీ ఆమోదం తీసుకోకుండా ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్కు టెండర్లు పిలిచారని కోర్టులో వాదించారని పరిపాలనా పరమైన అనుమతులు లేవన్నారు. క్యాబినెట్ ఆమోదం లేదని కోర్టుకు తెలిపారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం సూచించిన అలైన్మెంట్ను ఖరారు చేశారన్నారు.
ఓఆర్ఆర్ ఆగ్నేయ, ఈశాన్య అలైన్మెంట్ రాష్ట్ర, రాజధాని అమరావతి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉందన్నారు. నైరుతి, వాయువ్య కారిడార్ అలైన్మెంట్లతో పోలిస్తే ఆగ్నేయ, ఈశాన్య అలైన్మెంట్ నిర్ణయంతో ఓఆర్ఆర్ రహదారిని 10 కి.మీ లోపలకు జరిపారన్నారు. రాజధాని అమరావతిని కేంద్రంగా తీసుకొని ఓఆర్ఆర్ అలైన్మెంట్ను నిర్ణయించాల్సి ఉండగా విజయవాడను కేంద్రంగా తీసుకున్నారన్నారు. అలైన్మెంట్ల నిర్ణయం భవిష్యత్తు తరాలకు ప్రయోజనం కలిగించేలా దూర దృష్టితో ఉండాలన్నారు. అందుకు భిన్నంగా అలైన్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఈనెల 19న టెండర్లు తెరవబోతున్నారు. ఈ ప్రక్రియను నిలువరించాలని హైకోర్టును కోరారు.
డీపీఆర్ ఆమోదం తర్వాతే పనులు ప్రారంభం : ఎన్హెచ్ఏఐ తరఫు న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ వాదనలు వినిపించారు. రాష్ట్ర విభజన చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం ఏపీలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. ఇందులో భాగంగా అమరావతి ఓఆర్ఆర్ను కేంద్రం చేపట్టిందని తెలిపారు. రాజధాని అమరావతి భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓఆర్ఆర్ అలైన్మెంట్లను నిర్ణయించారు. స్థిరాస్తి వ్యాపారులకు ప్రయోజనం చేసేందుకు అలైన్మెంట్లను నిర్ణయించారని పిటిషనర్ ఆరోపణ చేయడం తప్ప ఆధారాలను కోర్టుకు ఇవ్వలేదన్నారు. రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ ఎలా ఉండాలని పిటిషనర్ నిర్ణయించలేరని తెలిపారు.
అనధికారిక లేఅవుట్లకు నష్టం జరగకుండా చూసేందుకు పిటిషనర్ పిల్ వేసినట్లు అనుమానం కలుగుతోందన్నారు. డీపీఆర్ ఆమోదం పొందిన తర్వాతే ప్రాజెక్ట్ పనులు ప్రారంభించాలని పిటిషనర్ చేస్తున్న వాదన సరికాదన్నారు. ప్రాజెక్ట్ పనుల పురోగతి ఆధారంగా వివిధ దశల్లో డీపీఆర్ రూపుదిద్దుకుంటుందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ప్రాజెక్ట్కు సాంకేతిక అనుమతులు లభించాయని క్యాబినెట్ నుంచి లాంఛనప్రాయమైన అనుమతి లభించాల్సి ఉందన్నారు. ఇలాంటి విషయాల్లో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందన్నారు. ఇరువురి వాదనలు విన్న హైకోర్టు తదుపరి విచారణను వారం రోజులకు వాయిదా వేసింది.
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