పర్యావరణం, సహజ వనరుల సంరక్షణ బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే : హైకోర్టు
చెరువులో మట్టి తవ్వకాలకు 2022లో విజయనగరం కలెక్టర్ ఇచ్చిన అనుమతులు రద్దు - సహజ వనరులకు ప్రజల తరఫున ప్రభుత్వం ట్రస్టీ (సంరక్షకుడు)గా వ్యవహరించాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:39 AM IST
AP HC on Natural Resources : పర్యావరణం, సహజ వనరులు దేశ సంపదని వాటిని సంరక్షించాల్సిన ప్రాథమిక బాధ్యత ప్రభుత్వాల పైనే ఉందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. గాలి, నీరు, అడవులు తదితర సహజ వనరులకు ప్రజల తరఫున ప్రభుత్వం కేవలం ట్రస్టీ (సంరక్షకుడు)గా మాత్రమే వ్యవహరించాలని న్యాయస్థానం సూచించింది. కాలుష్య రహిత గాలి, నీరు, పర్యావరణంలో జీవించడం అనేది రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రసాదించిన జీవించే హక్కులో అంతర్భాగమని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసింది.
కలెక్టర్ ఇచ్చిన అనుమతులు రద్దు: జాతీయ రహదారి నిర్మాణ పనుల కోసం విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి మండలం కొత్తపాలెం గ్రామంలోని కన్నంనాయుడు చెరువు నుంచి మట్టి, గ్రావెల్, ఇసుక తవ్వకాలకు అనుమతిస్తూ 2022 ఏప్రిల్లో విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ను హైకోర్టు పూర్తిగా రద్దు చేసింది. సహజ వనరుల పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఏడాది మే 8న ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానానికి (ఎస్ఓపీ) కట్టుబడి వ్యవహరించాలని గనులశాఖకు ఆదేశాలిచ్చింది.
అంతేకాకుండా, ఈ ఎస్ఓపీ అమలు తీరుపై ఏడాదికోసారి సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్)ని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కుంచం మహేశ్వరరావు ఇటీవల కీలక తీర్పు ఇచ్చారు.
వెంటనే మేల్కొనకపోతే భావితరాలకు ప్రమాదం: కన్నంనాయుడు చెరువు నుంచి ఇష్టారాజ్యంగా మట్టి, ఇసుక తవ్వకాలకు కలెక్టర్ ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ను సవాలు చేస్తూ కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన బొడ్డు సత్యవతితో పాటు మరికొందరు స్థానిక రైతులు హైకోర్టులో పిల్/వ్యాజ్యం వేశారు. దాదాపు 2 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు సాగునీటికి కేవలం ఈ చెరువే ఏకైక ఆధారమని వారు ధర్మాసనానికి వివరించారు.
ఈ వ్యాజ్యంపై సుదీర్ఘ విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి కలెక్టర్ ఇచ్చిన పాత ప్రొసీడింగ్స్ మైన్స్ అండ్ మినరల్ చట్ట నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధమంటూ వాటిని కొట్టివేశారు. ఇప్పటికే మనం అనేక పర్యావరణ సవాళ్లను, వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కొంటున్నామని ఇప్పటికైనా వెంటనే మేల్కొనకపోతే భావితరాలు ఊహించని తీవ్ర పరిణామాలు, సంక్షోభాలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్ దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలు కొట్టేసిన హైకోర్టు
ఎసైన్డ్ భూముల కేసు - చంద్రబాబు, నారాయణ చట్టం ఉల్లంఘించలేదన్న హైకోర్టు