'మాకే అధికారం ఉంటే సస్పెండ్ చేసేవాళ్లం' - ఐఏఎస్ అహ్మద్బాబుపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
ఐఏఎస్ అధికారి అహ్మద్బాబుపై ఏపీ హైకోర్టు సీరియస్ - ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఇవ్వకపోవడంపై ఆగ్రహం - ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఎలా ఆడుకుంటారని వ్యాఖ్య - ప్రభుత్వం, సీఎస్ ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించిన న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:52 PM IST
High Court Expresses Anger on IAS Officer Ahmed Babu: ఐఏఎస్ అధికారి, రాష్ట్ర పన్నుల ప్రధాన కమిషనర్ అహ్మద్ బాబుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాగద్వేషాలు ఉన్న వ్యక్తి ఐఏఎస్ అధికారిగా కొనసాగడానికి వీల్లేదని ధర్మాసనం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. రాష్ట్ర పన్నుల విభాగం ప్రధాన కమిషనర్గా ఉన్న ఆయనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం పరిపాలనలో ఆయన అనుసరిస్తున్న విధానాలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది.
ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. రమేష్ కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా న్యాయస్థానం ఈ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. పన్ను వసూళ్లలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని, ఉద్యోగుల పదోన్నతులకు అడ్డుపడుతూ వారిని వేధిస్తున్నారని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు "మాకే గనుక అధికారం ఉంటే ఈ క్షణమే అహ్మద్ బాబును సస్పెండ్ చేసేవాళ్లం" అని పేర్కొంది.
పదోన్నతుల ఫైళ్లను తొక్కేస్తారా: బీపీసీ సమావేశం నిర్వహించినా పదోన్నతులు కల్పించకుండా ఏడాది పొడవునా ఫైళ్లను తన వద్దే అట్టిపెట్టుకోవడంపై కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటారా చట్టం అన్నా, కోర్టు ఉత్తర్వులు అన్నా మీకు అహ్మద్ బాబుకు గౌరవం లేదా అని ప్రశ్నించింది. పన్నుల వసూల్లో ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం చేకూర్చారని ఆరోపణలు ఆయనపై ఉన్నాయని ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరతామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఆధారాలు ఉంటే సదరు అధికారిని డిస్మిస్ చేయాలని ఆదేశాలు ఇస్తామని హైకోర్టు హెచ్చరించింది.
ప్రభుత్వంపై ప్రశ్నల వర్షం: అహ్మద్ బాబు ఇలా ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) ఏం చేస్తున్నారని న్యాయస్థానం సూటిగా ప్రశ్నించింది. ఇన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నా ఆయన్ను ఇంకా అదే కీలక పోస్టులో ఎలా కొనసాగిస్తున్నారని ఇలాంటి అధికారులను వెంటనే 'లూప్ లైన్'లోకి పంపాలని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. పిటిషనర్ వినతిపై సీఎస్ ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో తమ ముందు ఉంచాలని అడ్వొకేట్ జనరల్కు న్యాయస్థానం సూచించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 24వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
