'భూసేకరణ ప్రకటనలో భూయజమానుల పేర్లను ప్రచురించాల్సిన అవసరం లేదు' - ఆ వ్యాజ్యాలను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను సవాల్ చేసిన రైతులు - ‘గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే’ కోసం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ని సవాల్ చేసిన రైతులు - దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 8:10 AM IST
AP High Court Dismisses Petition On NHAI Land Acquisition : బెంగళూరు-మైదుకూరు-అమరావతి ‘గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే’లో భాగంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో భూసేకరణ కోసం జారీచేసిన నోటిఫికేషన్లు సవాలు చేస్తూ భూ యజమానులు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టేసింది. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు, ప్రజాప్రయోజనం మధ్య సంఘర్షణ తలెత్తినప్పుడు సమాజ హితానికే పెద్దపీట వేయాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. భూసేకరణ ప్రకటనలో భూయజమానుల పేర్లను ప్రచురించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. జాతీయ రహదారుల భూసేకరణకు ఎక్కువ మంది యజమానులు సానుకూలంగా ఉన్నారని తెలిపిన కోర్టు, కొద్దిమంది అభ్యంతరం చెబుతున్నారన్న కారణంతో మొత్తం ప్రక్రియను నిలువరించలేమని తేల్చిచెప్పింది.
ఈ సందర్భంగా భూసేకరణ ప్రకటనలో భూయజమానుల పేర్లను ప్రచురించాల్సిన అవసరం లేదందన్న కోర్టు, నోటిఫికేషన్లో భూముల వివరాలను సంక్షిప్తంగా పేర్కొంటే చాలంది. ప్రకటనలో భూయజమానుల పేర్లను పేర్కొనకపోయినంతమాత్రాన ఆ భూసేకరణ ప్రకటన చెల్లకుండా పోయినట్లు కాదంది. మరోవైపు నోటిఫికేషన్ వివరాలను రెండు స్థానిక పత్రికల్లో ప్రచురిస్తే సరిపోతుందని వెల్లడించింది. ఆయా పత్రికల సర్క్యులేషన్ ఎంత అనేదానితో సంబంధం లేదంది. విస్తృత సర్క్యులేషన్ ఉన్న పత్రికల్లోనే ప్రకటన ఇవ్వాలనే నిబంధనలు లేవని తెలిపింది.
ఈ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోలేం : మరోవైపు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ల విషయంలో న్యాయసమీక్ష పరిధి చాలా స్వలంగా ఉంటుందని హైకోర్టు పేర్కొంది. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ వ్యవహారం సాంకేతిక నిపుణుల పరిధిలోనిదని వెల్లడించింది. ఈ విషయాల్లో న్యాయస్థానాలు సహజంగా జోక్యం చేసుకోలేవని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా బెంగళూరు-మైదుకూరు(కడప)-అమరావతి ‘గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే’లో భాగంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో భూసేకరణ కోసం జారీచేసిన నోటిఫికేషన్ను సవాలు చేస్తూ భూ యజమానులు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను కొట్టేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె.శ్రీనివాసరెడ్డి ఇటీవల ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
ఆ పత్రికల్లో భూసేకరణ ప్రకటన ఇవ్వలేదు : గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో భాగంగా జాతీయ రహదారి నిర్మాణ కోసం వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని 12 మండలాల పరిధిలోని 49 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో 124 కి.మీ(75 కి.మీ నుంచి 199 కి.మీ వరకు) రహదారి ఏర్పాటు కోసం అధికారులు 2023లో భూసేకరణ ప్రకటన జారీచేశారు. ఈ ప్రకటనను సవాలు చేస్తూ వివిధ ప్రాంతాల్లో భూములున్న కొందరు యజమానులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. భూసేకరణ ప్రకటన చట్ట నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదన్నారు.
వాస్తవానికి తమ భూమి జాతీయ రహదారి ఏర్పాటుకు అవసరం లేదన్నారు. డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్చేంజ్ మధ్య తమ భూములున్నాయన్నారు. తమ భూములను తీసుకొని వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించాలని చూస్తున్నారన్నారు. తమ అభ్యంతరాలను అధికారులు పట్టించుకోలేదన్నారు. అలాగే ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ ఉన్న పత్రికల్లో భూసేకరణ ప్రకటన ఇవ్వలేదని తెలిపారు. చిన్న పత్రికల్లో ఇచ్చిన ప్రకటనలలోనైనా భూ యజమానుల పేర్లను ప్రస్తావించలేదన్నారు.
వ్యాజ్యాలను కొట్టేస్తూ తీర్పు : ఎన్హెచ్ఏఐ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పి.వీరారెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. భూసేకరణ ప్రకటన విషయంలో చట్ట నిబంధనలను అనుసరించామన్నారు. పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచారు. చట్టం నిర్దేశించిన గడువు 21 రోజులలోపు పిటిషనర్లు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తలేదన్నారు. మార్కెట్ ధర ప్రకారం పరిహారం చెల్లించాలని మాత్రమే కోరారన్నారు. వాణిజ్య అవసరాల కోసం పిటిషనర్ల భూమిని సేకరిస్తున్నామన్న వాదనల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. వ్యాజ్యాలను కొట్టేయాలని అభ్యర్థించారు. ఎన్హెచ్ఏఐ తరఫున న్యాయవాది వాదనలతో ఏకీభవించిన న్యాయమూర్తి భూయజమానులు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.
