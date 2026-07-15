ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగు అమలుపై నివేదిక ఇవ్వండి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశం
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు, పాలనలో తెలుగు అమలుపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు - పూర్తి వివరాలతో స్థాయీ నివేదిక దాఖలు చేయాలని స్పష్టీకరణ - తెలుగు అనువాదానికి సాంకేతికతను వాడుకోవాలని ధర్మాసనం సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:47 AM IST
Telugu Official Language Implementation : ప్రభుత్వ పాలనలో మాతృభాష తెలుగును అమలు చేసేందుకు తీసుకున్న చర్యలేమిటో చెప్పాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. తెలుగులో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు (జీవోలు) జారీ చేసేందుకు చేపట్టిన చర్యలపై పూర్తి వివరాలతో స్థాయీ నివేదిక (స్టేటస్ రిపోర్ట్) దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు విచారణను వాయిదా వేసింది.
రాష్ట్రంలో అధికార భాషగా తెలుగు అమలుపై దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాజ్యాన్ని విచారించింది. ఈ సందర్భంగా పాలనలో తెలుగు వినియోగంపై ప్రభుత్వానికి పలు కీలక ఆదేశాలు, సూచనలు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణ నిమిత్తం కేసును వాయిదా వేసింది.
పిటిషనర్ వాదనలు ఇవే : ప్రభుత్వ పాలన అంతా తెలుగులోనే సాగాలని కోరుతూ డాక్టర్ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్ 2021లో హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేశారు. ఏపీ అధికార భాషా చట్టం-1966 నిబంధనలను ప్రభుత్వం పక్కాగా అమలు చేసేలా ఆదేశాలివ్వాలని ఆయన కోరారు. ప్రభుత్వ పాలనా భాషగా తెలుగు అమలు కోసం 1988లో జీవో 587, 2005లో జీవో 420 జారీ అయ్యాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆ జీవోలను సరైన స్ఫూర్తితో అమలు చేసేలా చూడాలన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారిక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు తెలుగులోనే జరగాలని అభ్యర్థించారు. జీవోలను సైతం తెలుగులో జారీచేసేలా ఆదేశించాలని విన్నవించారు. రాష్ట్రంలో 87 శాతం ప్రజలకు ఆంగ్ల భాష అర్థం కాదని పిటిషనర్ న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. కానీ, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, జీవోలు అన్నీ ఇంగ్లీషులోనే ఇస్తూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అనువాదకుల కొరత ఉందన్న ప్రభుత్వం : ఈ వ్యాజ్యంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఎస్.ప్రణతి వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వ పాలనలో తెలుగును అమలు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని కోర్టుకు వివరించారు. జీవోలు, అధికారుల మధ్య జరిగే ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల్లో తెలుగు వినియోగానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఇప్పటికే పలు జీవోలను తెలుగులోకి తర్జుమా చేసి వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే, ఆంగ్లం నుంచి తెలుగులోకి తర్జుమా చేసేవారు తగినంత మంది అందుబాటులో లేరన్నారు. అనువాదకుల కొరత వల్లే ఈ ప్రక్రియలో కొంత జాప్యం జరుగుతోందని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
'సాంకేతికతను వాడుకోండి' : ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదనలపై హైకోర్టు ధర్మాసనం స్పందించింది. అనువాదకుల కొరతను అధిగమించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించింది. ఇంగ్లీషు నుంచి తెలుగులోకి జీవోలను అనువాదం చేసుకునేందుకు ఆధునిక సాంకేతికతను (టెక్నాలజీ) విస్తృతంగా వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. అలా సాంకేతికత ద్వారా చేసిన అనువాదంలో తప్పులు దొర్లాయా? లేదా? అనే విషయాన్ని సరిచూసుకునేందుకు పరిశీలకులను నియమించుకోవాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు తీసుకున్న చర్యలపై పూర్తి వివరాలతో స్థాయీ నివేదిక (స్టేటస్ రిపోర్టు) సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
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