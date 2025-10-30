పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలలు - జోక్యానికి హైకోర్టు మరోసారి నిరాకరణ
ప్రభుత్వ నిర్ణయం విధానపరమని స్పష్టం చేసిన ధర్మాసనం - టెండర్ ప్రక్రియ నిలిపివేయలేమని వ్యాఖ్య - విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 8:53 AM IST
AP High Court Declines to Intervene in Medical Colleges PPP Model: రాష్ట్రంలో పది వైద్య కళాశాలలు, వాటికి అనుబంధ ఆసుపత్రులను పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో నిర్మించి నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీసుకున్న నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి హైకోర్టు మరోసారి నిరాకరించింది. టెండర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న దశలో మూడో పక్షానికి హక్కులు దఖలు పరచకుండా నిలువరిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వలేమని తేల్చిచెప్పింది.
పీపీపీ పద్ధతిలో వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు నిర్మించడం ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయమని, అలాంటి నిర్ణయాల్లో న్యాయస్థానాల జోక్యం చాలా పరిమితమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని నిరూపితమైతే తప్ప జోక్యం చేసుకునే అవకాశం లేదని పేర్కొంది. టెండర్ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నందున దానిని నిలిపివేయడం సమంజసం కాదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
నాణేనికి రెండు వైపులా పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది. ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానాన్ని ఎందుకు ఎంచుకుంది, దాని వల్ల కలిగే లాభనష్టాలను సమగ్రంగా పరిశీలించాలి అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. టెండర్ ప్రక్రియ ప్రాథమిక దశలోనే ఉందని, ప్రభుత్వం టెండర్లు ఆహ్వానించగానే పెట్టుబడిదారులు డబ్బు సంచులతో పరిగెత్తుకొని వస్తారని అనుకోవడం సరికాదని కోర్టు పేర్కొంది.
ప్రభుత్వం తన కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాల్సి ఉన్నందున, దానికి మరికొంత సమయం ఇస్తూ విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకూర్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
పిల్ దాఖలు చేసిన సామాజిక కార్యకర్త: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదోని, మదనపల్లి, మార్కాపురం, పులివెందుల, పెనుగొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం, నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురం ప్రాంతాల్లో వైద్య కళాశాలలు, అనుబంధ ఆసుపత్రులను పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 9న జారీ చేసిన జీవో నంబర్ 590ను సవాలు చేస్తూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి చెందిన సామాజిక కార్యకర్త డాక్టర్ కుర్రా వసుంధర హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు.
ఈ వ్యాజ్యంపై గతంలో విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో వైద్య కళాశాలలు నిర్మిస్తే తప్పేంటి? అని వ్యాఖ్యానించింది. తాజా విచారణలో పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీరామ్, న్యాయవాది అశోక్రామ్ వాదనలు వినిపించారు. వారు కోర్టు ముందు అదనపు సమాచారాన్ని సమర్పించారు. పీపీపీ విధానంలో కళాశాలలు నిర్మించినట్లయితే టెండర్ పొందిన సంస్థకు 33 సంవత్సరాల పాటు నిర్వహణ బాధ్యత దక్కుతుందని, ఆ వ్యవధిని మరో 33 సంవత్సరాలకు పొడిగించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
దీంతో పేద ప్రజలకు ఉచిత వైద్య సేవలు దూరమవుతాయని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. టెండర్ పొందిన సంస్థ వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం ఆర్జించవచ్చని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి మూడో పక్షానికి హక్కులు దక్కకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, ప్రస్తుతం ఎన్ని వైద్య కళాశాలలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి? అవి ఏ దశలో ఉన్నాయి? ఖర్చు ఎంత అవుతుంది?” అని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది.
ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఎస్. ప్రణతి సమాధానమిస్తూ, మొత్తం 17 వైద్య కళాశాలల్లో పులివెందుల కళాశాల మాత్రమే 80 శాతం పూర్తయిందని తెలిపారు. ఆ కళాశాలకు అనుబంధ ఆసుపత్రి లేకపోవడంతో ఎన్ఎంసీ సీట్లు కేటాయించలేదని వివరించారు. మిగతా కళాశాలల్లో 20 నుంచి 30 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. ఒక్క కళాశాల, ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి సుమారు రూ.500 కోట్లు ఖర్చవుతుందని, మొత్తం 17 కళాశాలలకు రూ.8,500 కోట్లు అవసరమవుతాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
