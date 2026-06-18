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'పార్లమెంట్​పై దాడి చేసినవారికి, ఎంపీని టార్చర్‌ చేసిన వారికీ తేడా లేదు' - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

పార్లమెంటుపై దాడి చేసినవారికి, ఎంపీని కస్టోడియల్ టార్చర్‌కు గురిచేసిన వారికీ మధ్య తేడా లేదు - అలాంటి ఘటనల్లో పాలుపంచుకోకుండా సునీల్‌ నియంత్రించుకోవాల్సిందన్న హైకోర్టు - సునీల్‌నాయక్‌ ఎప్పటిలోగా సరెండర్‌ అవుతారో చెప్పాలన్న హైకోర్టు

AP High Court Comments On IPS Sunil Naik Bail Petition
AP High Court Comments On IPS Sunil Naik Bail Petition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:54 PM IST

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AP High Court Comments On IPS Sunil Naik Bail Petition : రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో ఐపీఎస్ సునీల్‌ నాయక్‌ ముందస్తు బెయిల్‌ విచారణ సందర్భంగా ఏపీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పార్లమెంట్​పై దాడి చేసినవారికి, ఎంపీని కస్టోడియల్ టార్చర్‌కు గురిచేసిన వారికీ మధ్య తేడా లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది. అలాంటి ఘటనల్లో పాలుపంచుకోకుండా సునీల్‌ నియంత్రించుకోవాల్సిందని తెలిపింది.

సునీల్‌ నాయక్‌ ఎప్పటిలోగా సరెండర్‌ అవుతారో చెప్పాలని సూచించింది. ఎంపీని టార్చర్‌కు గురి చేయబోతున్నారని ఆయనకు బాగా తెలుసని వెల్లడించింది. ఈ వ్యవహారంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సునీల్‌ది కీలకపాత్రని తెల్చి చెప్పింది. సునీల్‌ నాయక్‌ సరెండర్ అవుతారా? లేదా ముందస్తు బెయిల్‌పై వాదనలు వినిపిస్తారా? నిర్ణయించుకోవాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. చివరికి పిటిషనర్‌తో మాట్లాడి వివరాలు కోర్టు ముందు ఉంచుతామని సునీల్ లాయర్‌ హైకోర్టుకు తెలిపారు.

ఆ అధికారులపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు : ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సీఐడీ అధికారులపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో అప్పటి సీఐడీ డీఐజీ సునీల్ నాయక్ (ఎ-2 నిందితుడు), ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ (ఎ-1 నిందితుడు) లను పోలీసులు విచారించారు.

ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి ఎం. సునీల్ నాయక్‌ను గుంటూరులోని సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో పోలీసులు పలు రోజుల పాటు విచారించారు. రాత్రి వేళల్లో సీఐడీ ఆఫీసులో ఏం జరిగిందో, ఎవరి ఆదేశాల మేరకు నడుచుకున్నారో ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. ఆయన విచారణలో భాగంగా కొన్ని ప్రశ్నలకు దాటవేత సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ఆనాటి పరిణామాలపై ప్రశ్నలు: ఒక ఎంపీని అరెస్టుచేసే ప్రక్రియను ఎందుకు వీడియో తీయలేదు. నిబంధనలు ఎందుకు పాటించలేదని పోలీసులు ప్రశ్నించారు. గుండె శస్త్రచికిత్స చేసుకున్న వ్యక్తిని వైద్యుడి పర్యవేక్షణ లేకుండా హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు తరలించడంతో పాటు ఆ రోజు పరిణామాలపై పలు ప్రశ్నలు వేసినట్లు తెలిసింది. అయితే సునీల్ నాయక్ దేనికీ సూటిగా బదులివ్వలేదు. రఘురామ రచ్చబండలో చేసిన వ్యాఖ్యలు, వాటి వీడియో క్లిప్పింగ్లపై ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు చేయించకుండానే అవి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఎలా నిర్ధారణకు వచ్చారు?

ముందస్తు బెయిల్​ పిటిషన్​పై విచారణ: డిప్యుటేషన్ పై ఏపీకి వచ్చిన మీరు ఇలాంటి పనులతో కొందరి మెప్పు పొంది ఇక్కడే ఉండిపోవాలని ఆశించారా? అని పోలీసులు అడగ్గా అలాంటిదేమీ లేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. రౌడీషీటర్ బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ మాటలను ఎలా విశ్వాసంలోకి తీసుకొని ఈ కేసులో సాక్ష్యంగా పరిగణించారని అడగ్గా ఆయన రాతపూర్వకంగా అందించినప్పుడు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. తాజాగా ఏపీ హైకోర్టులో సునీల్ నాయక్ వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌ పై ఇవాళ విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు సునీల్ నాయక్​పై పలు కీలకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

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