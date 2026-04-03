'కోర్టు ఉత్తర్వులపట్ల నిర్లక్ష్యం, లెక్కలేనితనం వచ్చింది' - సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి పిటిషన్​పై హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు

అధికారుల్లో ధిక్కార మనస్తత్వాన్ని ఉపేక్షించబోం - పౌరులను వేధింపులకు గురిచేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోం - సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యం విచారణ సందర్భంగా ఏపీ హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:37 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 2:50 PM IST

AP High Court Comments On YSRCP Leader Sajjala Bhargav Reddy Pettion : వాక్‌ స్వాతంత్రం ఉందికదా అని ఎదుటివారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడతాం, సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడతాం అంటే కుదరదని ఏపీ హైకోర్టు హెచ్చరించింది. మరోవైపు పౌరులను వేధింపులకు గురిచేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని పోలీసులకు తేల్చిచెప్పింది. బాధితులకు న్యాయస్థానం రక్షణగా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించింది. పౌరుడి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ చాలా ముఖ్యమని గుర్తుచేసింది. అది అధికారపార్టీకి చెందినవారా? ప్రతిపక్షానికి చెందినవారా? అనేది అప్రస్తుతమని, తమకు ఎవరైనా ఒకటేనని తేల్చిచెప్పింది. తనపై జారీచేసిన లుక్‌ఔట్‌ సర్క్యులర్‌(LOC)ని రద్దు చేయాలంటూ సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యం విచారణ సందర్భంగా ఏపీ హైకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

గత విచారణలో తామిచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కౌంటర్లు దాఖలు చేయని కేంద్ర హోంశాఖ, బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇమిగ్రేషన్, రాష్ట్ర డీజీపీ, పల్నాడు, కృష్ణా, కడప, తూర్పుగోదావరి, శ్రీసత్యసాయి, గుంటూరు, అన్నమయ్య, ఏలూరు, బాపట్ల జిల్లాల ఎస్పీలపై ఏపీ హైకోర్టు మండిపడింది. ఒకరిద్దరు ఎస్పీలు కౌంటర్లు వేసినా అవి సంతృప్తికరంగా లేవంది. కోర్టు ఆదేశాలంటే అధికారులకు, హైకోర్టులో పనిచేసే లీగల్‌ టీంలోని కొందరికి లెక్కలేనితనంగా మారిందని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. లీగల్‌ టీంలో 75శాతం మంది ఆశించిన స్థాయిలో పనిచేయడం లేదని ఆక్షేపించింది.

ధిక్కార మనస్తత్వాన్ని ఉపేక్షించబోం : ‘ఇదివరకు అధికారులు కోర్టు ఉత్తర్వులపట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం లెక్కలేనితనం వచ్చింది. ధిక్కార మనస్తత్వాన్ని ఉపేక్షించబోం. అధికారుల్లో, లీగల్‌ టీంలో ధిక్కార స్వరాన్ని నియంత్రించాల్సిన సమయం వచ్చింది. డీజీపీయే కౌంటర్‌ వేయకపోతే ఎస్పీలు ఎందుకు వేస్తారు’ అని హైకోర్టు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. ఈ వ్యాజ్యంలో అధికారులందరూ కౌంటర్లు దాఖలు చేయడానికి చివరిగా మరో అవకాశం ఇచ్చింది. తదుపరి విచారణలోపు కౌంటర్‌ వేయడంలో విఫలమైతే స్వయంగా హాజరుకావాలని ప్రతివాదులుగా ఉన్న ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు, డీజీపీ, ఎస్పీలను ఆదేశించింది. విచారణను ఈనెల 9కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ గురువారం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు : సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టుల వ్యవహారంలో తనపై వివిధ పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేశారని, ఈ నేపథ్యంలో బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు తనపై లుక్‌ఔట్‌ సర్యులర్‌(ఎల్‌ఓసీ) జారీచేశారని, దానిని రద్దు చేయాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియా పూర్వ ఇంఛార్జి సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. ఈ వ్యాజ్యంపై గత మార్చి 18న విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి ప్రతివాదులందరిని కౌంటర్లు వేయాలని ఆదేశిస్తూ విచారణను ఏప్రిల్‌ 2కు వాయిదా వేశారు. గురువారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది ఎల్లారెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ 14కేసులు నమోదు చేశారన్నారు. పిటిషనర్‌పై రెండు ఎల్‌ఓసీలు జారీచేశారని, ఒకటి ఉపసంహరించుకోగా మరొకటి పెండింగ్‌లో ఉందన్నారు.

ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారు? : అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ కౌంటర్‌ దాఖలు చేస్తూ ఎల్‌ఓసీ జారీ చేయాలని తానేమి కోరలేదని తెలిపారన్నారు. బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు కౌంటర్‌ దాఖలు చేశారా? అని న్యాయమూర్తి అడిగిన ప్రశ్నకు అదనపు సొలిసిటర్‌ జనరల్‌(ఏఎస్‌జీ) ధనంజయ లేదని బదులిచ్చారు. దీంతో న్యాయమూర్తి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. పోలీసులు కోరితే వెంటనే ఎల్‌ఓసీ ఇస్తారు, కౌంటర్‌ వేయడంలో ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఎవరు కోరితే ఎల్‌ఓసీ ఇచ్చారో చెప్పడానికి బాధేమిటి అని నిలదీశారు.

డీజీపీని కోర్టుకు పిలిపించమంటారా? : ప్రతివాదులగా ఉన్న డీజీపీ, ఎస్పీలు ఎందుకు కౌంటర్‌ వేయలేదని హోంశాఖ సహాయ జీపీ, సీఐడీ తరఫున హాజరైన అదనపు పీపీలను ప్రశ్నించారు. కౌంటర్‌ దాఖలు చేయనందుకు డీజీపీని కోర్టుకు పిలిపించమంటారా? అని అదనపు పీపీ పాణిని సోమయాజిని ప్రశ్నించగా, పిలిపించండి అని పీపీ బదులిచ్చారు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన న్యాయమూర్తి అధికారుల ధిక్కార స్వరాన్ని కట్టడి చేసి న్యాయస్థానాల హుందాతనం, ప్రతిష్ఠను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సీఐడీ దాఖలు చేసిన కౌంటర్‌పైన సైతం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్‌ జనరల్‌(ఏఎస్‌జీ) ధనంజయ స్పందిస్తూ తనకు ఉన్న సమాచారం మేరకు సీఐడీ అదనపు డీజీ అభ్యర్థన మేరకు ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు ఎల్‌ఓసీ ఇచ్చారన్నారు. పూర్తి వివరాలను కౌంటర్‌ రూపంలో కోర్టు ముందు ఉంచుతామని, అప్పుడు వాస్తవాలు బయటకొస్తాయన్నారు. దీంతో విచారణ ఈనెల 9కి వాయిదా పడింది.

