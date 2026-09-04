లోకాయుక్త నియామకాన్ని సవాలు చేస్తూ పిల్ - గత పిల్తో జత చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్(ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు - ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీచేసే అంశాన్ని తదుపరి విచారణలో పరిశీలిస్తామన్న కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 11:42 AM IST
PIL On AP Lokayukta : ఏపీ లోకాయుక్త సవరణ చట్టం, లోకాయుక్త తాజా నియామకాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిల్పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్(ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. ఏపీ లోకాయుక్త సవరణ చట్టం-2024ని సవాలు చేస్తూ ఇప్పటికే దాఖలైన ఓ పిల్ హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉందన్నారు.
గతంలో దాఖలైన వ్యాజ్యంతో జత : ఆ పిల్పై విచారణ ఈ నెల 30కి వాయిదా పడిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా దాఖలైన పిల్ను సైతం గతంలో దాఖలైన వ్యాజ్యంతో జతచేయాలని కోరారు. అందుకు అంగీకరించిన ధర్మాసనం గతంలో దాఖలైన పిల్తో ప్రస్తుత పిల్ను జతచేయాలని హైకోర్టు రిజిస్ట్రీని ఆదేశించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. పిటిషనర్ వేము కొండలరావు తరఫున న్యాయవాది జడా శ్రావణ్కుమార్ వాదనలు వినిపించారు.
నియామకంలో ఉల్లంఘనలు : సవరణ చట్టంతో పాటు ఏపీ లోకాయుక్తగా హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మల్లికార్జునరావు నియామకాన్ని సవాలు చేశామని జడా శ్రావణ్కుమార్ అన్నారు. నియామకంలో ఉల్లంఘనలు చోటు చేసుకున్నాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతివాదులుగా ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, లోకాయుక్త జస్టిస్ మల్లికార్జునరావుకు నోటీసులు జారీ చేయాలని కోరారు. ఈ దశలో నోటీసుల జారీ చేయలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. గతంలో దాఖలైన పిల్పై ప్రభుత్వాన్ని కౌంటర్ దాఖలు చేయనీయండి అని వ్యాఖ్యానించింది. తాజా పిల్లో ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీచేసే అంశాన్ని తదుపరి విచారణలో పరిశీలిస్తామని పేర్కొంది.
పదవిలో అయిదేళ్ల పాటు : ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకాయుక్తగా హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల నియమించింది. ఆయన ఈ పదవిలో అయిదేళ్ల పాటు కొనసాగుతారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఎంపిక కమిటీ సిఫార్సు మేరకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఈ నియామకాన్ని ఆమోదించారు. ప్రస్తుత డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి మండలం పుల్లేటికుర్రులో శ్రీరామచంద్రమూర్తి, రమణ దంపతులకు 1964 జనవరి 19న జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు జన్మించారు. 2022 ఆగస్టు 4న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన 2024 మార్చి 14న హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. ఈ ఏడాది జనవరి 18న పదవీ విరమణ చేశారు. ఇప్పుడు లోకాయుక్తగా నియమితులయ్యారు.
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