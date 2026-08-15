న్యాయం ఖరీదైన హక్కు కాకూడదు : జస్టిస్ లిసా గిల్
హైకోర్టు ఆవరణలో 80వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు -మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగురవేసిన సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్ - కోర్టులంటే కేవలం ఇటుకలు, రాళ్లతో కట్టిన కట్టడాలు కావని అదొక సజీవ న్యాయ దేవాలయమని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:05 PM IST
Independence Day Celebrations 2026 : న్యాయం కొందరికి మాత్రమే దక్కే, ఖరీదైన హక్కు కాకూడదని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) జస్టిస్ లిసా గిల్ అన్నారు. కుల, మత, వర్గ, లింగ, ఆర్థిక స్థాయిలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి పౌరుడికి సత్వరమే, సులభంగా అందే హక్కుగా ఉండాలని ఉద్ఘాటించారు. కోర్టులంటే కేవలం ఇటుకలు, రాళ్లతో కట్టిన కట్టడాలు కావని అదొక సజీవ న్యాయ దేవాలయమని స్పష్టంచేశారు. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైకోర్టు ఆవరణలో జాతీయ జెండాను ఆమె ఎగురవేశారు.
అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలు, న్యాయవ్యవస్థలోని మార్పులను జస్టిస్ లిసా గిల్ వివరించారు. జాతీయ జెండా కేవలం గాలికి ఎగరడం లేదన్నారు. దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన ప్రతి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుని ఆఖరి శ్వాసతో అది సగర్వంగా ఎగురుతోందని గుర్తుచేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి, టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు లాంటి ఎందరో మహానుభావులకు రాష్ట్రం పుట్టినిల్లని చెప్పారు.
"1921లో విజయవాడలో మహాత్మాగాంధీకి పింగళి వెంకయ్య అందించిన జెండా నమూనా ఆధారంగానే నేటి జాతీయ పతాకాన్ని తీర్చిదిద్దారు. సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తూ మనకు ప్రశాంతమైన నిద్రను సాయుధ బలగాలు ప్రసాదిస్తున్నాయి. రాజ్యాంగబద్ధమైన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటూ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత న్యాయవ్యవస్థపై ఉంది." - జస్టిస్ లిసా గిల్, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
'2019 తర్వాత ఏపీ హైకోర్టు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. అయినా న్యాయ నిర్వహణలో, సంస్థాగత సంస్కరణల్లో విశేష ప్రగతి సాధించింది. హైకోర్టు శాశ్వత భవన నిర్మాణం చురుగ్గా సాగుతోంది. గుంటూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం, విశాఖపట్నం, ఉభయ గోదావరి, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొత్త కోర్టులు ఏర్పాటయ్యాయి. కోర్టుల్లో మహిళా న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సిబ్బంది ఇబ్బంది పడకుండా ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులు ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని' జస్టిస్ లిసా గిల్ పేర్కొన్నారు.
Lisa Gill on Independence Day : పాత కేసుల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే, అత్యవసర కేసులను వేగంగా విచారిస్తున్నట్లు జస్టిస్ లిసా గిల్ వెల్లడించారు. సీనియర్ సిటిజన్లు, అణగారిన వర్గాల కేసులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నామని చెప్పారు. అందరి సమష్టి కృషితో రాష్ట్రంలో పెండింగ్ కేసుల సంఖ్యను 2,50,363 నుంచి 2,45,438కి తగ్గించగలిగామన్నారు. కక్షిదారుల మధ్య రాజీకి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ విశేష కృషి చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకత్వంలో 'మీడియేషన్ ఫర్ ది నేషన్' క్యాంపెయిన్ 3.0ను ఈనెల 1న ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
"గతేడాది నాలుగు జాతీయ లోక్ అదాలత్లు నిర్వహించాం. 13,95,007 కేసులను పరిష్కరించాం. మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగుల వద్దకే న్యాయసేవలు తీసుకెళ్లేందుకు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో 14 మొబైల్ వ్యాన్లను ప్రారంభించాం. కొవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ సాంకేతికతను ఒడిసిపట్టుకుని కక్షిదారులకు కోర్టు తలుపులు మూయకుండా న్యాయ సేవలు అందించిన ఘనత హైకోర్టుకు దక్కుతుంది. కోర్టు రికార్డుల డిజిటలైజేషన్, పేపర్లెస్ కోర్టులు, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సాక్ష్యాల రికార్డింగ్ లాంటివి విజయవంతంగా అమలవుతున్నాయి." - జస్టిస్ లిసా గిల్, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
ఏపీ హైకోర్టు కంప్యూటర్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 'అడ్వకేట్స్ సర్వీసెస్ పోర్టల్'ను ప్రారంభించినట్లు జస్టిస్ లిసా గిల్ తెలిపారు. న్యాయ వ్యవస్థ సక్రమంగా నడిచేందుకు హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ సిబ్బంది రాత్రి 8 గంటల వరకు శ్రమిస్తున్నారని చెప్పారు. వారి నిస్వార్థ సేవలను కోర్టు అభినందించిందన్నారు. న్యాయవాద వృత్తిలో సీనియర్లు, జూనియర్లకు మార్గదర్శనం చేయాలని జస్టిస్ లిసా గిల్ సూచించారు.
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