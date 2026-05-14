ETV Bharat / state

కీచక ప్రిన్సిపల్‌కు హైకోర్టు షాక్ - పోక్సో కోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు

ఆటిజంతో బాధపడుతున్న బాలికపై లైంగిక వేధింపులు ­- నిందితుడికి బెయిల్ ఇచ్చిన విజయవాడ ప్రత్యేక కోర్టు - తీవ్రంగా తప్పుబట్టిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి

​AP High Court Cancels Bail
​AP High Court Cancels Bail (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​AP High Court Cancels Bail : ఆటిజంతో బాధపడుతున్న ఓ మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన కీచక ప్రిన్సిపల్‌కు హైకోర్టులో భారీ షాక్ తగిలింది. ఈ కేసులో నిందితుడికి విజయవాడ పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడాన్ని రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. కింది కోర్టు తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ఆ బెయిల్‌ను తక్షణమే రద్దు చేస్తూ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఈ దారుణ ఘటన, కోర్టు తీర్పునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే : విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో 62 ఏళ్ల కె. సాంబశివరావు ప్రిన్సిపల్‌గా పని చేస్తున్నాడు. అదే పాఠశాలలో ఆటిజంతో బాధపడుతున్న ఓ ప్రత్యేక అవసరాల బాలిక చదువుకుంటోంది. ఆ బాలిక అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రిన్సిపల్ సాంబశివరావు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందడంతో అధికారులు బీఎన్‌ఎస్, పోక్సో చట్టాల కింద కఠిన సెక్షన్లతో కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం ఈ ఏడాది మార్చి 12న ప్రిన్సిపల్ సాంబశివరావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

కింది కోర్టు అత్యుత్సాహం! : అరెస్ట్ తర్వాత బెయిల్ కోసం నిందితుడు విజయవాడలోని పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం మార్చి 18న అతడి మొదటి బెయిల్ పిటిషన్‌ను కొట్టేసింది. కానీ, వారం రోజులు కూడా గడవకముందే నిందితుడు మళ్లీ రెండో బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. కేసు పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు ఏమీ లేకపోయినా ఏప్రిల్ 8న ప్రత్యేక కోర్టు అతనికి బెయిల్ మంజూరు చేయడం గమనార్హం.

హైకోర్టును ఆశ్రయించిన బాలిక అమ్మమ్మ : పోక్సో కోర్టు వేగంగా ఇచ్చిన బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ బాధితురాలి అమ్మమ్మ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆమె తరఫున న్యాయవాదులు వీవీ సతీష్, కె.ఐశ్వర్య చౌదరి తమ వాదనలను బలంగా వినిపించారు. అంతేకాకుండా, కేసును వెనక్కి తీసుకోవాలని బాలిక అమ్మమ్మను నిందితుడు బెదిరించినట్లు న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ బెదిరింపులపై స్థానికంగా మరో కేసు కూడా నమోదైందని వివరించారు.

పోక్సో కోర్టు తీరుపై హైకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు : ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి కింది కోర్టు తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. "మొదటి పిటిషన్ కొట్టేసిన కొన్ని రోజులకే మళ్లీ బెయిల్ ఇవ్వడం సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు పూర్తిగా విరుద్ధం. పోక్సో కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో నిశిత పరిశీలన ఎక్కడా కనిపించకపోవడం దురదృష్టకరం. లైంగిక నేరాల నుంచి పిల్లలకు రక్షణ కల్పించేందుకే పోక్సో చట్టాన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి కేసుల్లో న్యాయ విచారణ ప్రక్రియ చాలా సున్నితంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఆటిజం ఉన్న ప్రత్యేక అవసరాల చిన్నారుల కేసుల్లో కోర్టులు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. నిందితుడు తనతో ఎలా ప్రవర్తించాడో బాధితురాలు స్వయంగా కోర్టుకు వివరించింది. అయినా కింది కోర్టు దానిని ఏమాత్రం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు" అని హైకోర్టు ఆక్షేపించింది.

మూడు రోజుల్లో లొంగిపోవాలి! : నేర తీవ్రత, బాలిక పరిస్థితి, సాక్షులను బెదిరించడం తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు, నిందితుడి బెయిల్‌ను తక్షణమే రద్దు చేసింది. తీర్పు ప్రతి అందిన మూడు రోజుల్లోగా సంబంధిత కోర్టులో కచ్చితంగా లొంగిపోవాలని కీచక ప్రిన్సిపల్‌ను ఆదేశించింది. ఒకవేళ లొంగిపోవడంలో విఫలమైతే, అతడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని పోలీసులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భవిష్యత్తులో కింది కోర్టులు ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అందుకోసం ఈ వ్యవహారాన్ని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్‌ను న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.

చిన్నారులను వెంటాడుతున్న ‘ఆటిజం’ - నివారణకు ప్రభుత్వం చర్యలు

మనిషి కాదు మానవ మృగం- ఆటిజం బాలుడిపై అత్యాచారం- టీచర్​కు 161 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

TAGGED:

​AP HIGH COURT NEWS
​POCSO ACT CASES AP
VIJAYAWADA PRINCIPAL CASE
​AUTISM MINOR GIRL CASE
​AP HIGH COURT CANCELS BAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.