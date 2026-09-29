గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల అక్రమాలపై హైకోర్టు తుది విచారణ
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోని గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాకనంలో అక్రమాలపై దాఖలైన అప్పీళ్లలో హైకోర్టు తుది విచారణ ప్రారంభించింది. ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు సీవీ మోహన్రెడ్డి, సురేంద్రరావు వాదనలు వినిపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:15 AM IST
Ap High Court Begins Final Hearing On Group1 Evaluation Irregularities Appeals : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోని గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాకనంలో అక్రమాలపై దాఖలైన అప్పీళ్లలో హైకోర్టు తుది విచారణ ప్రారంభించింది. ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు సీవీ మోహన్రెడ్డి, సురేంద్రరావు వాదనలు వినిపించారు. సిట్ ఇచ్చిన నివేదిక ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా ఉందన్నారు.
విచారణను ఇవాళ్టికి వాయిదా : గ్రూప్-1 పరీక్ష నిర్వహణ, జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో అవకతవకలు జరిగాయని మాత్రమే సిట్ పేర్కొందని అక్రమాలు జరిగాయని చెప్పలేదన్నారు. ఏపీపీఎస్సీ చర్యలతో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు లబ్ధి చేకూరిందని సిట్ నివేదికలో ఎక్కడా లేదని ఆర్థిక లావాదేవీలు చోటు చేసుకున్నట్లు ఎక్కడా సిట్ పేర్కొనలేదని న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. హాయ్ల్యాండ్లో జరిగిన మూల్యాంకనంలో నిబంధనలను అనుసరించలేదనే కారణంతో విజయవాడలో మూల్యాంకనం చేయాలని ఏపీపీఎస్సీ నిర్ణయించిందన్నారు. వాదనలు కొనసాగింపునకు విచారణను ఇవాళ్టికి వాయిదా పడింది.
హైకోర్టులో తుది నివేదిక దాఖలు : హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ డి.రమేష్, జస్టిస్ హరిహరనాథ శర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. గ్రూప్ 1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాల మాన్యువల్ మూల్యాకనంలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయన్న కారణంతో పరీక్షను రద్దు చేసి తాజాగా నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి 2024 మార్చి 13న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. దానిని సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలు పొందిన వారు, పొందని వారు ధర్మాసనం ముందు అప్పట్లో వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు వేశారు. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తును పూర్తి చేసిన సిట్ హైకోర్టులో తుది నివేదిక దాఖలు చేసింది.
సిట్ విచారణలో తేలిన విషయం: రాతపరీక్షలో తక్కువ మార్కులు వచ్చినవారికి ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు రావడంతో కొందరికి మంచి పోస్టులు వచ్చినట్లు సిట్ విచారణలో తేలింది. రాతపరీక్షలో అత్యధిక మాూర్కులు సాధించిన పలువురు అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలో అసాధారణంగా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. రోజువారీ ఇంటర్వ్యూలకు అక్షరక్రమంలో పిలిచినట్లు డిప్యూటీ కార్యదర్శి వెల్లడించగా అలా చేయలేదని తేలింది. ప్రతి ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో పాల్గొన్న సభ్యుల పేర్లు, వారి హోదాల వివరాలు గ్రూప్-1 నియామక సెక్షన్ రికార్డుల్లో లేవని ఏపీపీఎస్సీ బృందం తెలిపినట్లు సిట్ పేర్కొంది. మెయిన్స్ 750 మార్కులకు నిర్వహించగా ఇంటర్వ్యూ 75 మార్కులకు నిర్వహించారు.
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