చంద్రబాబుపై కేసుల సీబీఐ విచారణ పిల్ - వివరాలు ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశం
High Court On IRR Case : సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ తదితరులపై నమోదైన కేసులను సీబీఐకి అప్పగించాలన్న పిల్స్పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:07 AM IST
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, ప్రస్తుత మంత్రి నారాయణ తదితరులపై నమోదు చేసిన కేసుల దర్యాప్తును సీఐడీ నుంచి సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ కె బాలగంగాధర తిలక్ 2024లో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా సీజ్ చేసిన ఆధారాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను నిందితులకు తిరిగి ఇవ్వకుండా విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టును ఆదేశించాలని కోరుతూ అనుబంధ పిటిషన్ వేశారు. మరోవైపు స్కిల్ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్కుమార్ మరో పిల్ వేశారు. ఈ వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. ఇరువైపు న్యాయవాదుల వాదనలు ముగిశాయి. ఆయా కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పట్టిక రూపంలో తమకు ఇవ్వాలని సీఐడీ తరఫు న్యాయవాదులకు ధర్మాసనం సూచించింది. విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు(ఐఆర్ఆర్), ఎసైన్డ్ భూములు, ఫైబర్ గ్రిడ్, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (స్కిల్), మద్యం, ఉచిత ఇసుక విధానంపై అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ప్రస్తుత మంత్రి పి నారాయణ, తదితరులపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నమోదు చేసిన కేసులను సీఐడీ నుంచి సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ 2024లో దాఖలు చేసిన పిల్ను కొట్టేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఐడీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గీ, న్యాయవాది అనూరాగ్ అహ్లువాలియా హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. కనీస ఆధారాలు లేకుండా పిల్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో పిటిషనర్/స్వర్ణాధ్ర తెలుగు డైలీ ఎడిటర్, విజయవాడకు చెందిన కె బాలగంగాధర తిలక్కు భారీగా ఖర్చులు విధించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠను అపకీర్తి పాల్జేసేందుకే పిటిషనర్ సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతున్నారన్నారు. ఈ పిల్లో సీబీఐ కౌంటర్ దాఖలు చేస్తూ తాము విచారణ చేయదగిన కేసులు కాదని పేర్కొందన్నారు.
ఒక కేసులో మాత్రమే : ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) సైతం అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తూ పిల్కు విచారణార్హత లేదని, ఈ వ్యవహారం మనీలాండరింగ్కు సంబంధించినది కాదని చెప్పిందన్నారు. చంద్రబాబు తదితరులపై నమోదైన ఏడు కేసులలో తిలక్ ఫిర్యాదుదారుడు కాదన్నారు. ఏడు కేసులను ఏసీబీ కోర్టు మూసివేయగా అందులో ఒక కేసులో మాత్రమే ఫిర్యాదుదారుడైన ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి హైకోర్టులో రివిజన్ పిటిషన్ వేశారన్నారు. కేసుల మూసివేతపై ఇతర ఫిర్యాదుదారులు అభ్యంతరం చెప్పలేదన్నారు. ఆయా కేసులలో తగిన ఆధారాలు లేవంటూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో సిట్ తుది నివేదికలను(ఫైనల్ రిపోర్టు) దాఖలు చేసిందన్నారు.
వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఏసీబీ కోర్టు కేసులను మూసివేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పిల్పై నిరర్థకం అయ్యిందన్నారు. 'పిటిషనర్ జర్నలిస్ట్ అని చెబుతున్నారు తప్ప, ఆధారాలను కోర్టుకు ఇవ్వలేదన్నారు. ఆయన విశ్వసనీయతపై సందేహం ఉంది. పిల్ను దుర్వినియోగం చేస్తున్న నేపథ్యంలో దానిని దాఖలు చేసే వారి విశ్వసనీయతను ముందుగా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పిల్ను కొట్టేయండి' అని కోరారు. ఇరువైపు న్యాయవాదుల వాదనలు ముగిశాయి. ఆయా కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పట్టిక రూపంలో తమకు ఇవ్వాలని సీఐడీ తరఫు న్యాయవాదులకు ధర్మాసనం సూచించింది. విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
2024లో హైకోర్టులో పిల్ : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, ప్రస్తుత మంత్రి నారాయణ తదితరులపై నమోదు చేసిన కేసుల దర్యాప్తును సీఐడీ నుంచి సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ కె బాలగంగాధర తిలక్ 2024లో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా సీజ్ చేసిన ఆధారాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను నిందితులకు తిరిగి ఇవ్వకుండా విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టును ఆదేశించాలని కోరుతూ అనుబంధ పిటిషన్ వేశారు. మరోవైపు స్కిల్ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్కుమార్ మరో పిల్ వేశారు. ఈ వ్యాజ్యాలపై విచారణ ప్రారంభం కాగానే ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, కేసులను మూసివేస్తూ ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పిల్ను నిరర్థకంగా ఎందుకు ప్రకటించకూడదో చెప్పాలని పిటిషనర్ తిలక్ తరఫు న్యాయవాదిని ప్రశ్నించింది.
తిలక్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది రంజిత్కుమార్ స్పందిస్తూ, 'ప్రస్తుత పిల్ 2024లో దాఖలు చేశాం. ప్రభుత్వం మారాక కేసులను మూసివేసి నిందితులకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చేందుకు దర్యాప్తు సంస్థ యత్నిస్తోందని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చామని కోర్టుకు తెలిపారు. ఏసీబీ కోర్టు కేసులను మూసివేసిందన్నారు. పిటిషనర్ ఆందోళన నిజమైందని, ఏసీబీ కోర్టు నుంచి అనుమతి తీసుకోకుండా దర్యాప్తు సంస్థ కేసులను రీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిందన్నారు. 146 మంది సాక్షులను విచారించామని పేర్కొంటూ క్లోజర్ రిపోర్టులు సమర్పించిందన్నారు. ప్రస్తుత పిల్పై విచారణను మూసివేస్తే సింగిల్ జడ్జి వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న రివిజన్ పిటిషన్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని కోర్టుకు తెలిపారు. సింగిల్ జడ్జి వద్ద ఉన్న రివిజన్ వ్యాజ్యాలను ప్రస్తుత పిల్లో జత చేసి విచారణ జరపండని కోరారు. ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసినప్పటికీ కేసులలో రీఇన్వెస్టిగేషన్కు ఆదేశించే అధికారం ఈ కోర్టుకు ఉంది' అని అన్నారు.
ఈ వాదనలపై ధర్మాససం స్పందిస్తూ 'సింగిల్ జడ్జి వద్ద ఉన్న వ్యాజ్యాలను పిల్లో జత చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా స్వాధీనం చేసుకున్న ఆధారాలను నిందితులకు తిరిగివ్వకుండా ఆదేశాలు పొందాలంటే హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి వద్ద పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవచ్చు కదా' అని ప్రశ్నించింది. పిల్పై తాము ఏవిధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయకుండా విచారణను ముగిస్తామని అలాంటప్పుడు సింగిల్ జడ్జి వద్ద వ్యాజ్యాలపై ఏవిధమైన ప్రభావం ఉండదని తెలిపింది. ఇరువైపు వాదనలు ముగిసిన నేపథ్యంలో కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పట్టిక రూపంలో తమకు ఇవ్వాలని సీఐడీకి సూచిస్తూ విచారణను వాయిదా వేసింది.
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