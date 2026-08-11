గ్రూప్-1 జవాబు పత్రాలపై దర్యాప్తు పూర్తి - ధర్మాసనానికి నివేదికలు అందించిన సిట్
గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై తుది నివేదికను దాఖలు చేసిన సిట్ - నివేదికలోని వివరాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం - విచారణ సెప్టెంబర్ 1కి వాయిదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 7:20 AM IST
High Court On Group 1 Answer Sheets : గ్రూప్-1 పరీక్ష సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తును పూర్తి చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT), హైకోర్టుకు తన తుది నివేదికను సమర్పించింది. మరోవైపు, కీలక పదవుల్లో ఉన్న అధికారులను ప్రాధాన్యత లేని పోస్టులకు బదిలీ చేయాలన్న హైకోర్టు ఆదేశాలను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. అలాగే, హైకోర్టు ఈ కేసు విచారణను సెప్టెంబర్ 1కి వాయిదా వేసింది.
రెండో అభిప్రాయం కోసం సమయం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్వహించిన గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై దర్యాప్తు జరిపి, సీల్డ్ కవర్లో తుది నివేదికను దాఖలు చేశామని సిట్ హైకోర్టుకు తెలిపింది. 736 మంది అభ్యర్థులకు సంబంధించిన జవాబుపత్రాల విషయంలో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను పూర్తి చేశామని పేర్కొంది. తొమ్మిది మంది అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాల విషయంలో రెండో అభిప్రాయం (సెకండ్ ఒపీనియన్) అడిగామని, అందులో ఇద్దరి నివేదికలు మాత్రమే వచ్చాయని, మరో ఏడుగురి విషయంలో నివేదిక రావాల్సి ఉందని పేర్కొంది. ఆ ఏడుగురి విషయంలో వచ్చే వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు సిట్ మరికొంత సమయం కోరింది.
వివరాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం: సిట్ కోర్టుకు అందజేసిన వివరాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం, దీనికి సంబంధించిన విచారణను సెప్టెంబర్ 1కి వాయిదా వేసింది. మరోవైపు, తుది నివేదికలోని అంశాలను పరిశీలించేందుకు అభ్యర్థుల తరఫు న్యాయవాదులకు అవకాశం కల్పించాలని కోరడంతో ధర్మాసనం అందుకు అంగీకరించింది. అభ్యర్థుల తరఫు న్యాయవాదులు కోరితే సిట్ నివేదికల జిరాక్స్ కాపీలను వారికి ఇవ్వాలని రిజిస్ట్రార్ (జ్యుడిషియల్)ను ధర్మాసనం ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ డి. రమేష్, జస్టిస్ ఆలపాటి గిరిధర్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
వివరాలు బయటపడితే దర్యాప్తుపై ప్రభావం: గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై దాఖలైన అప్పీళ్లపై ధర్మాసనం విచారణ జరుపుతుంది. సిట్ అధిపతి, సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్, పీపీ ఎం. లక్ష్మీనారాయణ కోర్టుకు వివరాలు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. సిట్ ఇచ్చిన నివేదికను పొందేందుకు అభ్యర్థులు అర్హులని, అందుకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయని వాదించారు. అయితే, నివేదికను పొందేందుకు మాత్రమే అభ్యర్థులు అర్హులని, నివేదికకు జత చేసిన దస్త్రాలను పొందేందుకు అనర్హులని పేర్కొన్నారు. అవి బయటపడితే క్రిమినల్ కేసు దర్యాప్తుపై ప్రభావం పడుతుందని అన్నారు.
ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సీవీ మోహన్రెడ్డి స్పందిస్తూ, కోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికను రహస్యంగా ఉంచాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. పరీక్షలో పాల్గొన్న అభ్యర్థుల తరఫున న్యాయవాదులు జంపని శ్రీదేవి, షేక్ షానవాజ్ స్పందిస్తూ, అప్పీళ్లపై ఇదే కోర్టులోని మరో బెంచ్ 90 శాతం విచారణను పూర్తి చేసిందని, ఈ నేపథ్యంలో అప్పీళ్లను అక్కడికే పంపాలని కోరారు. ఈ మేరకు అనుబంధ పిటిషన్ వేశామని వారు తెలిపారు. ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించింది.
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