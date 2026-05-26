ఎబోలా వైరస్ ఎఫెక్ట్ - విజయవాడ విమానాశ్రయంలో స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు
విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఎబోలా వైరస్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు - కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ ఆదేశాల మేరకు ఎబోలా వైరస్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు - విదేశీ ప్రయాణికులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్న విమానాశ్రయ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:02 PM IST
Ebola Virus Screening Tests at Vijayawada International Airport : ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ కేసులు, మరణాలు వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వైరస్ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించకుండా ఉండేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. అందులో భాగంగా నేడు విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఎబోలా వైరస్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ ఆదేశాల మేరకు విదేశీ ప్రయాణికులకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. నేడు (మంగళవారం) ఉదయం సింగపూర్ నుంచి తరలివచ్చిన ప్రయాణికులకు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఆదేశాల మేరకు ఆరోగ్య సిబ్బంది ఎబోలా వైరస్ పరీక్షలు చేపట్టారు.
తొలిరోజు మొత్తం 185 మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు వైద్య అధికారి డాక్టర్ సృజన తెలిపారు. ప్రయాణికుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించి, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికుల ఆరోగ్య భద్రత కోసం విమానాశ్రయంలో నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరికలతో : మరోవైపు ఎబోలా వైరస్ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించకుండా ఉండేందుకు తక్షణమే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జారీ చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది.
ప్రధాన విమానాశ్రయాలపై నిఘా : కాంగో, ఉగాండా, సూడాన్ వంటి ఎబోలా ప్రభావిత ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు విమానాశ్రయాల్లోనే ఖచ్చితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం, తిరుపతి, విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో నిఘా తీవ్రం చేశారు. ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్కులు, స్క్రీనింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎబోలా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే లేదా అనుమానం వస్తే, అలాంటి వారిని వెంటనే ప్రత్యేక క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలించి వైద్యం అందించనున్నారు.
ఏపీలోని ప్రధాన ఓడరేవుల అధికారులు కూడా తగిన ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి సత్యకుమార్ ఆదేశించారు. అలాగే పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి రోడ్డు మార్గాల ద్వారా వచ్చే వారిపై కూడా ప్రత్యేక నిఘా ఉంచనున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, వైద్య అధికారులకు మంత్రి సత్యకుమార్ ఇప్పటికే ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఎబోలా వైరస్ లక్షణాలు : ఎబోలా వైరస్ గబ్బిలాల నుంచి మనషులకు సోకుతుంది. ఈ వైరస్ సోకిన వ్యక్తి శారీరక ద్రవాలు, రక్తాన్ని తాకినప్పుడు ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాణాంతకమైన ఎబోలా వైరస్ 21 రోజులపాటు రోగిలో సజీవంగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ్వరం, అలసట, నీరసం, కండరాల నొప్పి, తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, దద్దుర్లు, ఇంకా మూత్రపిండాలు, కాలేయ పనితీరు దెబ్బతినడం వంటి లక్షణాలు ఎబోలా వైరస్ సోకిన వారిలో కనిపిస్తాయి.
