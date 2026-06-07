నవజాత శిశువుల కోసం ఏఐ సేవలు - ఇకపై ‘శిశు మాపన్’ యాప్తో లెక్కలన్నీ పక్కాగా
నవజాత శిశువుల ఆరోగ్య ప్రమాణాల గుర్తింపునకు ఏఐ ఆధారిత సేవలు - ఆశావర్కర్లు ఉపయోగించే యాప్లో అనుసంధానం చేయనున్న సర్కార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 3:44 PM IST
AP Used Shishu Maapan APP : నవజాత శిశువుల సంరక్షణలో వారి ఆరోగ్య ప్రమాణాలు తెలుసుకోవడం ఎంతో కీలకం. పిల్లలు ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా? ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా? అనేది ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలి. ఇందుకు బరువు తూచే యంత్రం, ఎత్తు కొలిచే, ఇతర పరికరాలు అందుబాటులో ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు ఈ పరికరాలు ఉండే కిట్లను ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లి శిశువు బరువు, ఎత్తు, ఛాతీ, ఇతరత్రా కొలతలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇకపై వారి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ అందులో ఏఐ సాంకేతికతతో కూడిన ‘శిశు మాపన్’ యాప్ ఉంటే చాలు ఆ లెక్కలన్నీ ఇట్టే తెలిసిపోతాయి. మొబైల్తో ఆ నవజాత శిశువును వీడియో తీస్తే బరువు, ఎత్తు, ఛాతీ, భుజ భాగం, తల చుట్టుకొలతలు ఇట్టే గుర్తించొచ్చు. వాద్వానీ ఏఐ సంస్థ రూపొందించిన ‘శిశు మాపన్’ యాప్తో ఇది సాధ్యమైంది. ఈ సంస్థతో వైద్యారోగ్య శాఖ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ యాప్ను ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా కొన్నిచోట్ల పరీక్షిస్తున్నారు. ఆ ఫలితాల ఆధారంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని సర్కార్ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ప్రయోగాత్మకంగా వెయ్యి వీడియోలతో : యాప్ పనితీరును పూర్తిస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకు ముందుగా 1000 మంది నవజాత శిశువుల వీడియోలు తీయనున్నారు. ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రక్రియను మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని కొప్పురావు కాలనీ, కాజా, ఇందిరానగర్, ఎర్రబాలెం పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు పెదవడ్లపూడి పీహెచ్సీ పరిధిలో ప్రారంభించారు. నవజాత శిశువుల ఆరోగ్య ప్రమాణాలను ‘శిశు మాపన్’ యాప్ ద్వారా గుర్తించేలా అక్కడ పనిచేసే ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. శిశు మాపన్ యాప్ ద్వారా శిశువును తాకకుండానే మొబైల్తో వీడియో తీసి వివరాలు నమోదు చేసే వెసులుబాటు దక్కుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా వైద్యారోగ్య సిబ్బందిపై పనిభారం తగ్గుతుంది.
నవజాత శిశువుల ఎదుగుదలలో లోపాలను గుర్తించేందుకు శిశు మాపన్ యాప్ ఉపయోగపడుతుందని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. వారిలో ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే ఆయా ప్రాంతాల వైద్యాధికారులకు అలర్ట్ వెళ్తుందని చెప్పారు. తద్వారా పిల్లలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే వీలుంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫలితాల ఆధారంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏఐ ఆధారిత సేవల ద్వారా నవజాత శిశువుల ఆరోగ్య ప్రమాణాల గుర్తింపు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తామని సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు.
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