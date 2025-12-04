ETV Bharat / state

డ్రోన్ల ద్వారా మందులు - పాడేరు ఏజెన్సీలో ప్రారంభానికి కసరత్తు

పాడేరు కేంద్రంగా పైలట్ ప్రాజెక్టు - నమూనాల సేకరణ కూడా డ్రోన్లతోనే - తొమ్మిది నెలల పాటు ఉచిత సేవలు - వైద్యారోగ్య శాఖ కీలక అడుగు

drone transport medicine
DRONE DELIVERY OF MEDICINE (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Drone Delivery of Medicines in AP: కొండ కోనల నడుమ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రోగికి మందులు అందాలంటే గంటల తరబడి ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి. సరైన రోడ్డు మార్గం లేక, అంబులెన్సు రాలేక గిరిజనులు పడుతున్న వెతలకు చెక్ పెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆధునిక సాంకేతికతను సామాన్యుడి ప్రాణరక్షణకు వాడాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వైద్యారోగ్య శాఖ సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై మందులు, వ్యాక్సిన్లు, రక్తం కోసం రోడ్ల మీద పరుగెత్తాల్సిన పనిలేదు. అవి ఆకాశ మార్గాన ‘డ్రోన్ల’ రూపంలో రివ్వున దూసుకొస్తాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో ఈ సేవలను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించేందుకు అధికారులు కసరత్తు ముమ్మరం చేశారు.

అరుణాచల్ స్ఫూర్తితో ఏపీలోకి: ప్రభుత్వ సేవల్లో డ్రోన్ల వినియోగం పెరగాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో డ్రోన్ల ద్వారా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ఓ సంస్థను ఏపీ అధికారులు సంప్రదించారు. ఆ సంస్థ మన రాష్ట్రంలో కూడా సేవలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. విశేషమేమిటంటే తొలుత తొమ్మిది నెలల పాటు ఉచితంగా ఈ సేవలను అందించేందుకు ఆ సంస్థ అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ ప్రతినిధులతో వైద్యారోగ్య శాఖ చర్చలు జరుపుతోంది.

పాడేరు కేంద్రంగా ఆపరేషన్: తొలి దశలో అల్లూరి జిల్లా పాడేరును కేంద్రంగా చేసుకుని ఈ సేవలు మొదలుపెట్టనున్నారు. ఇక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు డ్రోన్లను వినియోగించాలని యోచిస్తున్నారు. ఒక్కో డ్రోన్ సుమారు రెండు కిలోల బరువును మోసుకెళ్లగలదు. పాడేరు కేంద్రం నుంచి చుట్టుపక్కల 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు ఇవి సేవలు అందిస్తాయి. అత్యవసర మందులు, వ్యాక్సిన్లు, రక్తం యూనిట్లను ఇవి క్షణాల్లో గమ్యస్థానానికి చేరవేస్తాయి.

వెళ్లేటప్పుడు మందులు, వచ్చేటప్పుడు నమూనాలు: ఈ డ్రోన్ల వినియోగం కేవలం మందులు పంపడానికే పరిమితం కాదు. ద్విముఖ పద్ధతిలో ఇవి పని చేస్తాయి. పీహెచ్‌సీలకు మందులు చేరవేసిన డ్రోన్, తిరుగు ప్రయాణంలో ఖాళీగా రాదు. అక్కడ ఉన్న రోగుల రక్త, మల, మూత్ర నమూనాలను (శాంపిల్స్) సేకరించి పాడేరులోని ప్రధాన ఆసుపత్రికి తీసుకొస్తుంది. దీనివల్ల రోగి ఆసుపత్రికి రావాల్సిన అవసరం లేకుండానే, వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు త్వరగా పూర్తవుతాయి. దీనివల్ల వైద్యం అందించడంలో జాప్యం తగ్గుతుంది.

విశాఖ టూ పాడేరు, భవిష్యత్ ప్లాన్: ప్రస్తుతం పాడేరులో అత్యవసర కేసులు ఉంటే 115 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న విశాఖపట్నం కేజీహెచ్‌కు తరలిస్తున్నారు. ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణం కావడంతో దీనికి చాలా సమయం పడుతోంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు భవిష్యత్తులో విశాఖ నుంచి నేరుగా పాడేరుకు డ్రోన్ల ద్వారా మందులు, రక్తం పంపేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. దీనికి ప్రభుత్వ అనుమతి లభిస్తే, ఏజెన్సీ వైద్య సేవల్లో ఇదొక పెను మార్పు అవుతుంది.

దోమలపైనా డ్రోన్ల దండయాత్ర: ఇప్పటికే అల్లూరి జిల్లాలో మలేరియా నివారణకు డ్రోన్లను వాడుతున్నారు. మనుషులు వెళ్లలేని చిట్టడవులు, నీటి నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా దోమల నివారణ మందును పిచికారీ చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే స్ఫూర్తితో మందుల రవాణాకు కూడా డ్రోన్లను వాడనుండటం శుభపరిణామం.

యువకుడి జీవితాన్ని మార్చేసిన ఆలోచన - డ్రోన్​తో స్టార్టప్​ కంపెనీ

వాగులో మృతదేహాన్ని మోసుకెళ్లిన గ్రామస్థులు - అసలేం జరిగిందంటే? - Paderu Bridge problem in Ap

TAGGED:

DRONE DELIVERY OF MEDICINE
DRONE TRANSPORT BLOOD
MEDICINE DELIVERY IN PADERU
MEDICINE DRONE DELIVERY IN AP
DRONE DELIVERY MEDICINES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.