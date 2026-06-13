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మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం ప్రభుత్వాల ముఖ్య విధి - హైకోర్టు కీలక తీర్పు

ప్రజల సౌకర్యార్థం రోడ్ల పక్కన ప్రజా మరుగుదొడ్లు అవసరం - ఆరోగ్యకర, పరిశుభ్రమైన జీవనం గడిపే హక్కు జీవించే హక్కులో భాగమన్న హైకోర్టు - విశాఖలోని ఓ కేసులో స్పష్టం

High Court On Road Side Toilets
High Court On Road Side Toilets (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 11:50 AM IST

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High Court On Road Side Toilets : ఆరోగ్యకరమైన, పరిశుభ్రమైన జీవనం గడిపే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించిన 'జీవించే హక్కు'లో భాగమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రజల సౌకర్యార్థం రోడ్ల పక్కన, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తగిన సంఖ్యలో ప్రజా మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని ఉన్నత న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో ఉంచడం ప్రభుత్వాల విధి : ప్రజల సౌకర్యార్థం రోడ్ల పక్కన ప్రజా మరుగుదొడ్లు అవసరమేనని హైకోర్టు స్పష్టంచేసింది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజా మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకతన వివరిస్తూ సుప్రీంకోర్టు గతేడాది స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందని గుర్తుచేసింది. 'తగిన సంఖ్యలో ప్రజా మరుగుదొడ్లు నిర్మించడం వల్ల మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్ల వ్యక్తిగత గోప్యతకు రక్షణ కల్పించడమేకాకుండా వారికుండే భయాలను తొలగించినట్లవుతుంది. రాజ్యాంగ ఆదేశిక సూత్రాల ప్రకారం ప్రజా మరుగుదొడ్లను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడం ప్రభుత్వాల ముఖ్య విధి.

నిర్మించి, నిర్వహించే బాధ్యతను తీసుకున్న లోటస్‌ : వాటిని ఏర్పాటు చేసి చేతులుదులుపుకుంటే సరిపోదు. ఏడాది పొడవునా సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. మరోవైపు మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సమీపంలో నివశించే వారికి కలిగే అసౌకర్యం, ఇబ్బందులను విస్మరించడానికి వీల్లేదంది. వాటిని సక్రమంగా శుభ్రం చేయకపోతే దుర్వాసనతో అక్కడ నివశించే వారు ఇబ్బందిపడతారని, వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుండాల్సిన అవసరం ఉందంది. ప్రస్తుత విషయంలో మరుగుదొడ్లను నిర్మించి, నిర్వహించే బాధ్యతను ఎన్జీవో సంస్థ లోటస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌కు అప్పగించామని విశాఖ మహానగరపాలక సంస్థ(జీవీఎంసీ) అధికారులు చెబుతున్నారని పేర్కొంది.

మరుగుదొడ్డిని శభ్రంగా ఉంచాల్సిన బాధ్యత అధికారులతోపాటు లోటస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌పై ఉందని తేల్చిచెప్పింది. ఏదైనా అసౌకర్యం తలెత్తితే అధికారుల ముందు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేయవచ్చని పిటిషనర్లకు తెలిసింది. మరుగుదొడ్డి నిర్మాణాన్ని నిలువరించేందుకు నిరాకరించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ గత నెలలో ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.

మరుగుదొడ్లను అడ్డుకునే హక్కు పిటిషనర్లకు లేదు : విశాఖపట్నంలోని పిఠాపురం కాలనీ (వార్డు-16)లో ఉన్న తమ ఇంటికెదురు ఉన్న జీవీఎంసీ స్థలంలో ప్రజా మరుగుదొడ్డి నిర్మించబోతున్నారని, ఈ ప్రక్రియను అడ్డుకోవాలని కోరుతూ కాపుగంటి చినస్వామిశెట్టి మరో ఇద్దరు హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. జీవీఎంసీ అధికారులు కోర్టుకు వివరాలు సమర్పిస్తూ 'నగర వ్యాప్తంగా మొత్తం 12 ప్రజా మరుగుదొడ్లు నిర్మించి నిర్వహించేందుకు లోటస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. ఇప్పటికే 10 నిర్మించారు. మద్దిలపాలెం బస్‌ డిపోకు సమీపంలోని జీవీఎంసీ స్థలంలో మరో మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి అనుమతులిచ్చాం. తమ ఇంటి ఎదురుగా మరుగుడొడ్డి నిర్మిస్తున్నారని పిటిషనర్లు చెబుతున్న మాటలో వాస్తవం లేదు. ప్రతిపాదిత ప్రజా మరుగుదొడ్డి, పిటిషనర్ల ఇంటికి మధ్య 8 అడుగుల(గెడ్డ) కాలువ ఉంది. ప్రజా సౌకర్యార్థం జీవీఎంసీ సంస్థలంలో నిర్మిస్తున్నాం. దానిని అడ్డుకునే హక్కు పిటిషనర్లకు లేదు' అని పేర్కొన్నారు.

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HC ON PUBLIC TOILETS
మరుగుదొడ్లు అవసరమేనన్న హైకోర్టు
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HIGH COURT ON ROAD SIDE TOILETS

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