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చోదకుల తప్పిదాలే ప్రధాన కారణాలు - రోడ్డు ప్రమాదాల తీవ్రత ఏపీలోనే అధికం

ప్రతి 100 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సగటున 42 మంది మృతి - రోడ్డు ప్రమాదాల తీవ్రతలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తొలి స్థానంలో ఏపీ - 'భారత్‌లో రోడ్డు ప్రమాదాలు-2024’ వార్షిక నివేదికలో వెల్లడి

Severity of Road Accidents is Highest in AP
Severity of Road Accidents is Highest in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 7:16 AM IST

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Severity of Road Accidents is Highest in AP : రోడ్డు ప్రమాదాల తీవ్రత ఏపీలోనే అధికంగా ఉంది. 2022లో 21 వేల 249 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా, 8వేల 293 మంది దుర్మరణం చెందారు. ప్రమాదాల తీవ్రత 39గా ఉంది. 2023లో 19 వేల 949 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా, 8 వేల 137 మంది మృతిచెందారు. ప్రమాదాల తీవ్రత 40.8గా ఉంది. 2024లో 19 వేల 557 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 8 వేల 346 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా ప్రమాదాల తీవ్రత 42.7గా నమోదైంది.

రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు వాటిల్లో మృతి చెందుతున్న వారి సంఖ్య తగ్గుతున్నా ప్రమాదాల తీవ్రత ఏటా పెరుగుతోంది. ప్రతి వంద రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్న వారి సంఖ్యను "ప్రమాదాల తీవ్రత"గా పరిగణిస్తారు. ఇది జాతీయ స్థాయిలో కంటే రాష్ట్రంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ అంశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో ఏపీ తొలి స్థానంలో ఉంది.

2021లో రాష్ట్రంలో జరిగిన ప్రతి వంద రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సగటున 38 మంది దుర్మరణం పాలవ్వగా 2024లో ఆ సంఖ్య 42.7కు ఎగబాకింది. దేశ వ్యాప్తంగా చూస్తే ప్రతి వంద రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సగటున 36.3 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీన్నిబట్టి మన దగ్గర తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ఉపరితల రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన "భారత్‌లో రోడ్డు ప్రమాదాలు-2024" వార్షిక నివేదికను విశ్లేషిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతోంది.

కేరళలో ప్రమాదాలు ఎక్కువ, మరణాలు తక్కువ: కేరళలో 2021 నుంచి 2024 మధ్య లక్ష 74 వేల 131 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా 15 వేల 706 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. ఏటా సగటున 43 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతుండగా 4 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంటే ప్రతి వంద ప్రమాదాల్లో 9 మంది మృతి చెందారు. ఏటా ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతున్నా మరణాలను మాత్రం చాలావరకు అరికట్టగలిగారు.

2024లో 48 వేల 834 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. అత్యధికంగా ప్రమాదాలు జరిగిన రాష్ట్రాల జాబితాలో కేరళది మూడో స్థానం. వాటిల్లో 3 వేల 880 మంది మరణించారు. ప్రమాద మరణాలు అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో 17వ స్థానం. ప్రమాదాల తీవ్రత 7.9గా ఉంది. 2021లో 10.3గా ఉన్న ప్రమాద తీవ్రత, 2022లో 9.8, 2023లో 8.5కి తగ్గింది. 2024లో 7.9కి పడిపోయింది.

ఏపీలో ప్రమాదాలు తక్కువ, మరణాలు ఎక్కువ: కేరళతో పోలిస్తే ఏపీలో ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువైనా, వాటివల్ల ప్రాణనష్టం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది. 2021 నుంచి 2024 మధ్య రాష్ట్రంలో మొత్తం 82 వేల 311 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా, వాటిల్లో 32వేల 963 మంది మరణించారు. ఏటా సగటున 20 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా 8 వేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంటే ప్రతి వంద ప్రమాదాల్లో 40 మంది మరణించినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 2024లో 19 వేల 557 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగితే వాటిల్లో 8 వేల 346 మంది చనిపోయారు. అంటే ప్రతి వంద రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 42.7 మంది మరణించారు. ప్రమాదాల తీవ్రత పరంగా ఇది చాలా ఎక్కువ.

చోదకుల తప్పిదాలే ప్రధాన కారణాలు: అతివేగం, వాహనాల్లో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని వెళ్లటం, చోదకుల తప్పిదాలు, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఐదేళ్ల పాటు రహదారులకు మరమ్మతులు చేయకుండా ఉండటం వంటివి రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు అధికంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణాలు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది ద్విచక్ర వాహనదారులే.

హెల్మెట్‌ ధరించకపోవడంతో ప్రాణాపాయం అధికంగా ఉంటోంది. మరణాల్లో దాదాపు సగం జాతీయ రహదారులపై జరిగే ప్రమాదాల్లోనివే. ఆటోలు, సరకు రవాణా వాహనాల్లో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణిస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు చిన్న ప్రమాదం జరిగినా ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యలపై ప్రభుత్వం, పోలీసు, రవాణా శాఖలు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందన్న వాదన వ్యక్తమవుతోంది.

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ఏపీ రోడ్డు ప్రమాదాల తీవ్రత
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