ఏపీ హస్తకళలకు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు - 400 ప్రత్యేక గిఫ్ట్ బాక్సులకు లేపాక్షికి ఆర్డర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 6:48 PM IST
AP Handicrafts Global Recognition at Singapore Republic Day Celebration : చేనేత, హస్తకళలు భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక. వీటిపై ఆధారపడి ఎన్నో కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటువంటి కళలను అభివృద్ధి చేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా నేత చీరలు, కలంకారీ వస్తువులకు దేశవిదేశాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. తాజాగా ఏపీ హస్తకళలకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు దక్కింది.
సింగపూర్లోని భారత రాయబారి కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలకు ఏపీ హస్త కళల గిఫ్ట్ బాక్స్ అందజేయాలని భారత్ హై కమిషన్ నిర్ణయించింది. ఇందుకుగానూ లేపాక్షి గిఫ్ట్ బాక్సులను ఎంపిక చేసుకుంది. ఏకంగా 400 గిఫ్ట్ బాక్సుల కోసం లేపాక్షికి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఈ గిఫ్ట్ బాక్స్లో సీతాదేవి లెదర్ పప్పెట్రీ, ఏనుగు ఆకారపు బ్యాగేజ్ ట్యాగ్, హ్యాండ్ పెయింటెడ్ కోస్టర్ వంటి అద్భుతమైన కళారూపాలు పొందుపరుస్తున్నారు. గతేడాది దిల్లీలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఏపీ హస్తకళల శకటానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇటువంటి ఆర్డర్లు రావడానికి దోహదపడుతోంది.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి సవిత : ఏపీ హస్త కళలకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపుపై మంత్రి సవిత హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సింగపూర్లోని భారత రాయబారి కార్యాలయంలో జరిగే గణతంత్ర వేడుకల్లో ఏపీ హస్త కళల గిఫ్ట్ బాక్స్ అందజేయాలని భారత్ హై కమిషన్ నిర్ణయించిందని మంత్రి వెల్లడించారు. హస్తకళలు, చేనేత కళాకారులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని మంత్రి సవిత అన్నారు. సింగపూర్లోని భారత్ హై కమిషన్ 400 ప్రత్యేక గిఫ్ట్ బాక్స్లకు లేపాక్షికి ఆర్డర్ ఇచ్చిందని తెలిపారు.
15 షోరూమ్లు ఆధునీకరణ : గతేడాది రిప్లబిక్లో ఏపీ హస్తకళల శకటానికి గుర్తింపుతో మరింత ప్రాచుర్యం వచ్చిందని తెలిపారు. ఏపీలో హస్త కళలకు, కళాకారులకు కూటమి ప్రభుత్వం వెన్నుదన్నుగా నిలిచిందని మంత్రి వెల్లడించారు. కళారూపాల తయారీలో ఆధునిక హంగులు అద్దేలా కళాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నామని మంత్రి సవిత అన్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లేపాక్షి షోరూమ్ల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. విశాఖపట్నం, అనంతపురం, కడప సహా ప్రధాన కేంద్రాల్లోని 15 షోరూమ్లు ఆధునీకరించినట్లు తెలిపారు. త్వరలో ఇతర దేశాల్లోనూ లేపాక్షి షోరూమ్ల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.
మరోవైపు కలంకారీ వస్త్ర ఉత్పత్తులను పలు ప్రాంతాల్లో తయారు చేస్తున్నారు. కానీ కలంకారీ అంటే ముందుగా మనకు గుర్తొచ్చేది శ్రీకాళహస్తి. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతి ఆర్జించింది. దేశ విదేశాల్లో కలంకారీ హస్తకళల్లో కార్పెట్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇంటీరియర్ డెకరేటర్గా వినియోగించే వీటికి అంతర్జాతీయంగా ఆదరణ లభిస్తోంది. కృష్ణా జిల్లా పెడనలో ఈ కార్పెట్లు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. వీటిని దేశ విదేశాల్లో విక్రయిస్తుంటారు. ఇంటికి అదనపు అందాన్ని తీసుకొస్తూ ఈ కార్పెట్లు భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతి రూపంగా నిలుస్తున్నాయి.
కశ్మీర్, ఇతర రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులతో పోల్చితే అందుబాటు ధర, ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగులతో రూపుదిద్దుకోవడం ప్రధాన కారణం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల కలంకారీ కార్పెట్ల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. పశ్చిమ భారత దేశం నుంచి ఉత్పత్తిదారులకు ఆర్డర్లు భారీగా వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా వివిధ సందర్భాల్లో బహుమతులుగా వీటిని ఎంపిక చేస్తున్నాయి.
