జీఎస్టీ వసూళ్లలో ఏపీ జోరు - అక్టోబరులో రూ.4,307 కోట్ల ఆదాయం
AP GST Collections October : అక్టోబరు నెలకు సంబంధించి ఏపీలో జీఎస్టీ ఆదాయం రూ.4,307 కోట్లు వచ్చింది. గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 24% వృద్ధి నమోదైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:47 PM IST
జీఎస్టీ వసూళ్లలో ఏపీ జోరు కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ నెలలో రాష్ట్రానికి జీఎస్టీ ద్వారా రూ.4,307 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 24 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. దక్షిణాదిలో కేరళం (23%), కర్ణాటక (18%), తెలంగాణ (14%), తమిళనాడు (3%), పుదుచ్చేరి (-7%)లకంటే ఏపీ అత్యధిక వృద్ధి సాధించింది. జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రాల సగటు ఆదాయ వృద్ధి 16%గా నమోదైంది. ఎస్జీఎస్టీ సెటిల్మెంట్ తర్వాత ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు ఏపీకి రూ.23,180 కోట్ల (18% వృద్ధి) ఆదాయం వచ్చింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
అక్టోబరులో రూ.2.31 లక్షల కోట్లు : దేశీయంగా అక్టోబరులో జీఎస్టీ కింద రూ.2.31 లక్షల కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు, గత ఏడాది ఇదే నెలలో వసూలైన రూ.1.88 లక్షల కోట్లతో పోలిస్తే 22.9% వృద్ధి నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ పేర్కొంది. రూ.27,934 కోట్లు రీఫండ్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. దసరా సీజన్లో వ్యాపార లావాదేవీలు ఊపందుకోవడంతో పన్ను వసూళ్లు పెరిగాయి.
వసూళ్లలో 20% వృద్ధి : వాణిజ్య పన్నుల వసూళ్లలో అక్టోబరుకు సంబంధించి ఏపీలో 20% వృద్ధి నమోదైంది. గతేడాది అక్టోబరులో రూ.4,458 కోట్లు వసూలు కాగా ఈ అక్టోబరులో రూ.5,329 కోట్లు వచ్చినట్లు రాష్ట్ర వాణిజ్యపన్నుల శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. రాష్ట్రంలో మౌలిక సౌకర్యాల ప్రాజెక్టులు వేగవంతం కావడంతో నిర్మాణ రంగ జీఎస్టీలో 59.83% వృద్ధి నమోదైందని చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఎ.బాబు తెలిపారు. 2026 ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబరు మధ్య వాణిజ్య పన్నుల వసూళ్లు రూ.35,765 కోట్లకు చేరాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి రూ.30,351 కోట్లు వసూలయ్యాయి.
- నికర జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.23,217 కోట్లకు చేరాయి. 17.4% వృద్ధి నమోదైంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో రూ.19,781 కోట్లే లభించింది.
- అక్టోబరు నెలకు సంబంధించి ఎస్జీఎస్టీలో రూ.1,504 కోట్ల రాబడి వచ్చింది. గతేడాది అక్టోబరుతో పోలిస్తే రూ.257 కోట్లు అదనంగా వసూలైంది.
- స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లలో 19% వృద్ధి ఉంది. గతేడాది అక్టోబరుతో పోలిస్తే రూ.562 కోట్లు అదనంగా వచ్చింది. మొత్తం రూ.3,582 కోట్లు వసూలైంది.
- కేంద్రం నుంచి అక్టోబరుకు సంబంధించి రూ.2,077.24 కోట్ల ఐజీఎస్టీ సెటిల్మెంట్ లభించింది. 2025 అక్టోబరుతో పోలిస్తే ఇది రూ.303.76 కోట్లు అదనం.