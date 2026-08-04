డ్వాక్రా మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్ - రుణాలపై సేవా ఛార్జీలు రద్దు
సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఏపీలో దిగివస్తున్న బ్యాంకులు - ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంకుల బాటలో ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు - జులై 1 నుంచి తీసుకున్న రుణాలపై ప్రాసెసింగ్, ఇతర ఫీజుల రద్దు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 1:02 PM IST
DWCRA Loan Charges Waiver in AP : డ్వాక్రా మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఇన్నాళ్లూ మహిళలు తీసుకున్న రుణాలపై బ్యాంకులు రకరకాల పేర్లతో ఛార్జీలు బాదేసేవి. దీనివల్ల పొదుపు సంఘాల మహిళలపై ఆర్థిక భారం పడేది. అయితే, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఒక్కొక్కటిగా వెనక్కి తగ్గుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రాసెసింగ్, ఇన్స్పెక్షన్ ఫీజుల విధింపును ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంకులు పూర్తిగా నిలిపివేశాయి. తాజాగా ఆ జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు కూడా చేరింది. దీంతో లక్షలాది మంది డ్వాక్రా మహిళలకు ఊరట లభించినట్లయింది.
ఏ ఛార్జీలు రద్దు చేశారంటే? : డ్వాక్రా మహిళలు తమ జీవనోపాధి కోసం తీసుకునే రుణాలపై బ్యాంకులు అనేక సేవా ఛార్జీలు వసూలు చేసేవి. అయితే సీఎం చొరవతో ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జులై 1వ తేదీ నుంచి మహిళలు తీసుకున్న రుణాలపై పలు ఛార్జీలను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రాసెసింగ్, ఇన్స్పెక్షన్ ఫీజు, డాక్యుమెంటేషన్, లెడ్జర్ ఫోలియో ఛార్జీలు, పాస్బుక్ అప్డేషన్ ఫీజు, ఎస్హెచ్జీ స్టేట్మెంట్ ప్రింటింగ్ ఛార్జీలు, క్యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీల వసూలును పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు బ్యాంకు స్పష్టం చేసింది.
వడ్డీ రేట్లలోనూ భారీ కోత : సేవా ఛార్జీల రద్దుతో పాటు వడ్డీ రేట్ల విషయంలోనూ గ్రామీణ బ్యాంకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటివరకు ఈ బ్యాంకు రూ.5 లక్షలకు పైబడిన రుణానికి 13 శాతం మేర వడ్డీ వసూలు చేసేది. కానీ తాజా నిర్ణయంతో దాన్ని 12 శాతానికి తగ్గించింది. ఒక శాతం వడ్డీ తగ్గించడం అనేది పొదుపు సంఘాల మహిళలకు చాలా గొప్ప విషయం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణ, పట్టణ పరిధిలో దాదాపుగా 11 లక్షల పొదుపు సంఘాలున్నాయి. వీటిలో మొత్తం 1.10 కోట్ల మంది డ్వాక్రా మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఇందులో ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు పరిధిలోనే 3 లక్షల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు లక్షల సంఘాల్లో దాదాపు 30 లక్షల మంది సభ్యులున్నారు. తాజా నిర్ణయంతో ఈ 30 లక్షల మంది మహిళలకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఒక్కో సంఘానికి ఎంత లాభం వస్తుందంటే? : ఇప్పటివరకు గ్రామీణ బ్యాంకులో రుణం ఎంత తీసుకున్నా సరే 0.5 శాతం ప్రాసెసింగ్ ఫీజు తీసుకునేవారు. గరిష్ఠంగా ఒక డ్వాక్రా సంఘానికి రూ.20 లక్షల వరకు రుణం తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దాని ప్రకారం ఒక సంఘం రూ.20 లక్షల రుణం తీసుకుందనుకుంటే, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు కారణంగా ఆ సంఘానికి ఏడాదికి రూ.10 వేల వరకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. రూ.5 లక్షలకు ఎక్కువగా ఉన్న రుణానికి వడ్డీని 13 నుంచి 12 శాతానికి తగ్గించారు. దీనివల్ల రూ.20 లక్షల రుణం తీసుకున్న సంఘానికి ఏడాదికి రూ.15 వేలు ఆదా అవుతుంది. అంటే వడ్డీ తగ్గింపు వల్ల సంఘంలోని ఒక్కో సభ్యురాలికి రూ.1,500 మిగులుతుంది. తీసుకున్న రూ.20 లక్షల రుణాన్ని మూడేళ్లలో చెల్లిస్తారనుకుంటే ఒక్కో సభ్యురాలికి సుమారు రూ.4,500 వరకు లబ్ధి కలుగుతుంది.
ఏటా రూ.500 కోట్ల ఆదా : ఇన్స్పెక్షన్ ఫీజును బ్యాంకులు ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి విధిస్తాయి. ఇది కాకుండా డాక్యుమెంటేషన్, లెడ్జర్ ఫోలియో, పాస్బుక్ అప్డేషన్, ప్రింటింగ్, క్యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీల రూపంలో ఒక్కో సంఘం తీసుకున్న రుణంపై ఏడాదికి రూ.10 వేల వరకు అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రద్దు కావడంతో ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు పరిధిలోని సభ్యులకు ఏకంగా ఏడాదికి రూ.500 కోట్ల మేర ఆర్థిక లబ్ధి చేకూరనుంది.
"డ్వాక్రా మహిళలు తీసుకునే రుణాలపై వేస్తున్న అదనపు సేవా ఛార్జీలను యూనియన్, ఎస్బీఐ, గ్రామీణ బ్యాంకులు నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం హర్షణీయం. ఇతర బ్యాంకులు కూడా ఇదే తరహాలో స్పందించాలి. ఛార్జీలను రద్దు చేసి మహిళా సాధికారతకు తమ వంతు సహకారం అందించాలి. రాష్ట్రంలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగా వారిపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకే సీఎం చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బ్యాంకులను స్వయంగా సంప్రదిస్తూ సేవా ఛార్జీలను మాఫీ చేయిస్తున్నారు." -కొండపల్లి శ్రీనివాస్, మంత్రి
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