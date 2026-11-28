పల్లె ఓటర్ల తీర్పు కూటమికే - తొలి విడత ఎన్నికల్లో 68.75% స్థానాలు కైవసం
NDA Alliance Leads First Phase Elections: తొలిదశ పల్లె పోరులో పల్లె జనం కూటమి పార్టీల మద్దతుదారులకే విజయాన్నిందించారు. 50 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కచోటా కూటమి కంటే ఎక్కువ పంచాయతీలు వైఎస్సార్సీపీ గెలవలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:30 AM IST
తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారులకు ఓటర్లు విజయహారతి పట్టారు. పోలింగ్ జరిగిన పంచాయతీల్లో 62.87 శాతం ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 68.70 శాతం స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. 50 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కచోటా కూటమి కంటే ఎక్కువ పంచాయతీలు గెలవలేని వైఎస్సార్సీపీ, మూడు నాలుగు చోట్ల మాత్రమే గట్టి పోటీ ఇవ్వగలిగింది. పెద్ద పంచాయతీల్లోనూ కూటమి హవా కొనసాగగా, 6 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీకి డిపాజిట్లు కూడా దక్కలేదు.
తొలిదశ పల్లె పోరులో పల్లె జనం కూటమి పార్టీల మద్దతుదారులకే విజయాన్నిందించారు. ఈ దశలో మొత్తం 3,949 పంచాయతీలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా, 760 చోట్ల ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పోలింగ్ జరిగిన 3,189 పంచాయతీల్లో 62.93 శాతం చోట్ల టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ సానుభూతిపరులు సర్పంచులుగా గెలుపొందగా, వైఎస్సార్సీపీ 33.11% స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఏకగ్రీవాలు కూడా కలిపితే కూటమి పార్టీల మద్దతుదారులు 2,715 చోట్ల గెలుపొందారు. మొత్తం 68.75 శాతం సర్పంచి పీఠాలు దక్కించుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అనుకూలురు 1,102 మంది గెలిచారు.
రాష్ట్రంలో 16 జిల్లాల్లో కూటమి పార్టీలకు సగటున 60 నుంచి 80 శాతం చొప్పున పంచాయతీలు దక్కాయి. అన్నమయ్య జిల్లాలో పోలింగ్ జరిగిన పంచాయతీల్లో 82 శాతం కూటమి కైవసం చేసుకుంది. తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో 75 శాతం పంచాయతీలను కూటమి పార్టీల మద్దతుదారులే గెలుచుకున్నారు. చిత్తూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లోనూ 72 శాతం చోట్ల విజయం సాధించాయి. నాలుగు చోట్లే వైఎస్సార్సీపీ మెరుగైన ఫలితాలు సాధించింది.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 44.64 శాతం, కృష్ణా జిల్లాలో 42 శాతం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లోనూ 43 శాతం, 40 శాతం చొప్పున వైఎస్సార్సీపీ అనుకూలురు విజయం సాధించారు. ఆ పార్టీకి అత్యల్పంగా అన్నమయ్య జిల్లాలో 18 శాతం పంచాయతీలే దక్కాయి. తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, బాపట్ల, చిత్తూరు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో 25 శాతం లోపు పంచాయతీల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు గెలిచారు. పార్టీ అధినేత జగన్ సొంత జిల్లా కడపలో మొత్తం 126 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగ్గా, వాటిలో 88 అంటే 70 శాతం కూటమికి దక్కగా, వైఎస్సార్సీపీ 36 అంటే 28.57శాతం స్థానాలకే పరిమితమైంది.
ఒక్కచోటా ఎక్కువ సీట్లు గెలవని వైఎస్సార్సీపీ: తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగిన 50 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఫలితాలు పరిశీలిస్తే, వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క నియోజకవర్గంలోనూ కూటమి కంటే ఎక్కువ పంచాయతీల్ని గెలుచుకోలేకపోయింది. అల్లూరి జిల్లా సహా అన్నిచోట్లా కూటమి పార్టీల మద్దతుదారులే విజయఢంకా మోగించారు. అల్లూరి జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో అధిక స్థానాలు గెలుచుకోవడంతో పాటు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పదవిని కూడా దక్కించుకున్న వైఎస్సార్సీపీ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వెనకబడింది. పాడేరు నియోజకవర్గంలో మొత్తం 65 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగ్గా, కూటమి మద్దతుదారులు 32 చోట్ల విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీకి 28 దక్కాయి.
కూటమి విజయదుందుభి: 10 వేల కంటే ఎక్కువ ఓటర్లున్న 50 మేజర్ పంచాయతీల్లో 39 సర్పంచి స్థానాల్లో కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. 39 స్థానాల్లో టీడీపీ మద్దతుదారులు 35 చోట్ల, జనసేన మద్దతిచ్చినవారు 4 చోట్ల గెలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు 11 స్థానాల్లో నెగ్గారు. తొలి దశలో 10 వేల కంటే ఎక్కువ ఓట్లున్న 50 మేజర్ పంచాయతీలు 20 జిల్లాల్లో ఉండగా 12 జిల్లాల్లోని అన్ని మేజర్ పంచాయతీలను కూటమి మద్దతుదారులే కైవసం చేసుకున్నారు. 6 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులకు డిపాజిట్ గల్లంతైంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా చాగల్లు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా రామవరప్పాడు, ప్రసాదంపాడు, మైలవరం నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్ పంచాయతీ, నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గం శిరివెళ్ల, చాగలమర్రి పంచాయతీల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు దారుణంగా ఓడిపోయారు. రివెళ్ల, చాగలమర్రిలో టీడీపీకి భారీ మెజారిటీలు దక్కాయి.
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