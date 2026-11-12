మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఉచితంగా భూమి, టెక్ పార్క్ ఏర్పాటు: సీఎం చంద్రబాబు
CII Women and Growth Summit 2026 : మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేక టెక్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసి, ఉచితంగా భూమి, ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు సీఐఐ సదస్సులో ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:12 PM IST
మహిళల ఆర్థిక, రాజకీయ సాధికారతే లక్ష్యంగా ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు అండగా నిలుస్తోంది. విశాఖపట్నం వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మేరకు ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ టెక్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇందులో పరిశ్రమలు స్థాపించే మహిళలకు ఉచితంగా భూమితో పాటు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
సీఐఐ సదస్సులో భాగంగా నిర్వహించిన 'ఉమెన్ అండ్ గ్రోత్ సమ్మిట్-2026'లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొని ప్రసంగించారు. మహిళలకు రాజకీయాల్లో, ఆర్థిక రంగంలో 50 శాతానికి మించిన భాగస్వామ్యం కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది జరిగే సీఐఐ సదస్సులో కనీసం 50 శాతం మహిళా భాగస్వామ్యం కనిపించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రంలో డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలు సాధిస్తున్న అద్భుత ప్రగతిని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘాల్లో 1.13 కోట్ల మంది మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారన్నారు. కేవలం రూ.30 వేల కోట్ల కార్పస్ ఫండ్తో వారు లక్ష కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ సాధిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. మహిళలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు 'స్వయం ఏపీ' బ్రాండ్ ద్వారా ప్రత్యేక మార్కెట్ కల్పిస్తున్నామన్నారు. మహిళా శ్రామిక శక్తిని ప్రస్తుతం ఉన్న 35.8 శాతం నుంచి 50 శాతానికి పెంచుతామని సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రిజర్వేషన్లు, ఆస్తుల కల్పన : విద్య, ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు ఇప్పటికే 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించామని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. చట్టసభల్లోనూ 33 శాతం రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 50 శాతం ప్రాతినిధ్యం కల్పించామన్నారు. మేయర్లు, చైర్పర్సన్లుగా విద్యావంతులకు అవకాశం ఇచ్చామని తెలిపారు. మహిళల పేరుతో ఆస్తులు కల్పించడం ద్వారా కుటుంబంలో వారికి ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం రెట్టింపు అవుతాయని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
ఆధునిక రంగాల్లో మహిళలు ఎదగాలి : పేదరిక నిర్మూలనలో పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వాములు కావాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. సమాజంలోని పది శాతం సంపన్న కుటుంబాలు, అత్యల్ప ఆదాయ వర్గాల్లోని 20 శాతం కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక పీ4 (P4) కార్యక్రమంలో కార్పొరేట్ సంస్థలు భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా, పెట్టుబడిదారులుగా, సరికొత్త ఆవిష్కర్తలుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. సాంకేతిక రంగంలో మహిళలకు అపార అవకాశాలున్నాయని వివరించారు. ఏఐ, సెమీకండక్టర్లు, డ్రోన్లు, క్వాంటం వంటి ఆధునిక రంగాల్లో మహిళలు ముందుకు రావాలని సీఎం సూచించారు. మహిళల సాధికారతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సదస్సులో కేంద్ర మాజీ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ, భారత్ బయోటెక్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు సుచిత్ర ఎల్ల తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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