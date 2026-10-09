అమరావతిలో పాన్ ఐఐటీ శాశ్వత కౌన్సిల్ - రూ.500 కోట్లతో భారీ వెంచర్ ఫండ్
Pan IIT Council Amaravati : అమరావతిలో నెల రోజుల్లోగా 'పాన్ ఐఐటీ శాశ్వత కౌన్సిల్' ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. స్టార్టప్లకు ఊతమిచ్చేలా రూ.500 కోట్లతో వెంచర్ ఫండ్ తీసుకురానుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:07 AM IST
Pan IIT Council Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో సరికొత్త విద్యా, సాంకేతిక పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఐటీ నిపుణుల సేవలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా అమరావతిలో 'పాన్ ఐఐటీ శాశ్వత కౌన్సిల్' ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ముమ్మర చర్యలు చేపట్టింది. అకడమిక్ వ్యవహారాలతో పాటు పాలనలోనూ అధునాతన సాంకేతికతను జోడించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
ఈ నెల 3వ తేదీన నిర్వహించిన 'పాన్ ఐఐటీ అమరావతి సమిట్-2026'లో విడుదల చేసిన డిక్లరేషన్ మేరకు ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సరిగ్గా నెల రోజుల్లోగా ఈ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కౌన్సిల్ రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు వీలుగా రాజధానిలో ప్రత్యేకంగా ఒక భవనాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది.
రూ.500 కోట్లతో వెంచర్ ఫండ్ : రాష్ట్రంలో స్టార్టప్లు, నూతన ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులకు భారీగా ఊతమిచ్చేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందుకోసం రూ.500 కోట్లతో ప్రత్యేక వెంచర్ ఫండ్ ఏర్పాటుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఫండ్లో పాన్ ఐఐటీ అలుమ్ని (పూర్వ విద్యార్థుల నెట్వర్క్) రూ.400 కోట్ల వరకు నిధులను సమీకరించనుంది. మిగిలిన రూ.100 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటాగా అందిస్తుంది. అలాగే, రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యా సంస్థల్లో పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో ఏకంగా 10 'ఇండస్ట్రీ ఛైర్ల'ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర వర్సిటీల కరిక్యులం రూపకల్పన, ఇతరత్రా విద్యావిషయక అంశాల్లో ఐఐటీలు ఇకపై మెంటార్లుగా (మార్గదర్శకులుగా) వ్యవహరించనున్నాయి. ఈ విషయమై ప్రస్తుతం ఐఐటీలతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది.
అగ్రిటెక్ ప్యానల్కే ఆదరణ : అమరావతిలో జరిగిన పాన్ ఐఐటీ సమిట్లో నిర్వహించిన రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు, ప్యానల్ చర్చలు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో భేటీల ద్వారా 196 అత్యుత్తమ ఆలోచనలు వచ్చాయి. వీటిలో ప్యానల్ చర్చలకు సంబంధించి 16 కీలకమైన ఐడియాలను ప్రభుత్వం షార్ట్ లిస్ట్ చేసింది. ఈ సమిట్పై అభిప్రాయాలను సేకరించగా, 788 మంది ప్రతినిధులు సగటున 4.5 రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అగ్రిటెక్, రైతులు, నీటి భద్రత అంశాలపై 28, సాధారణ అంశాలపై 28 ఆలోచనలు రాగా, పాలనలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వినియోగంపై 27, డీప్టెక్, ప్రొడక్ట్ పర్ఫెక్షన్పై 21 ఆలోచనలను నిపుణులు పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ యుగంలో ఇంధన రంగం, అగ్రిటెక్ ప్యానల్ చర్చలపై అత్యధిక శాతం మంది ఆసక్తి కనబరిచారు.
ప్రతినిధులు ఇచ్చిన కీలక సూచనలు ఇవే :
- పారదర్శకత కోసం ప్రభుత్వం చేసే వ్యయం, కాంట్రాక్టర్ల జవాబుదారీతనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేలా 'రియల్ టైం డ్యాష్బోర్డు'లను ఏర్పాటు చేయాలి.
- రైతులకు ఏఐ సాంకేతిక సహాయం అందించాలి. సాగునీటి సలహాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సేకరణ, కూలీల అంచనాలకు సంబంధించి స్థానిక (ప్రాంతీయ) భాషలో పని చేసే ఏఐ మెంటార్ను తీసుకురావాలి.
- విద్యుత్తు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు, ఆరోగ్యం, అంతరిక్ష రంగాల్లో గ్లోబల్ బెంచ్ మార్కులకు దీటుగా వినియోగ నమూనాలను అభివృద్ధి చేయాలి.
- ఉన్నత విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలి. పరిశ్రమల క్లస్టర్లు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు, పరిశోధనల కోసం నిధుల కేటాయింపులు, వ్యయం భారీగా పెంచాలి.
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