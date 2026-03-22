ETV Bharat / state

మళ్లీ ప్రభుత్వ బడుల్లో మువ్వల సవ్వడి - 'కూచిపూడి' శిక్షణ పునరుద్ధరణకు సర్కారు సన్నాహాలు!

ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్న సాంస్కృతిక శాఖ - గతంలో 955 బడుల్లో 47 వేల మందికి పైగా శిక్షణ - 191 మంది గురువులకు ఉపాధి - కూచిపూడి కళను భావితరాలకు అందించేలా చర్యలు

Revival of Kuchipudi in AP Schools
Revival of Kuchipudi in AP Schools (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Revival of Kuchipudi in AP Schools : ప్రపంచ నలుమూలలా తెలుగువారి కీర్తిని సగర్వంగా చాటిన అద్భుత కళారూపం కూచిపూడి. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఈ కళా వైభవం కాస్త మరుగున పడుతోంది. ఆధునికత మోజులో పడి భావితరాలు మన సొంత నాట్యానికి దూరమవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం నడుంబిగించింది. మన సొంత కళను కాపాడుకోవాలని దృఢ నిశ్చయంతో అడుగులు వేస్తోంది. గత ప్రభుత్వం అర్ధాంతరంగా నిలిపివేసిన 'కూచిపూడి నాట్య శిక్షణ' పథకాన్ని మళ్లీ ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు ముమ్మర సన్నాహాలు చేస్తోంది.

తెలుగువారి గుండె చప్పుడు కూచిపూడి : కృష్ణా జిల్లాలోని కూచిపూడి గ్రామంలో ఈ నాట్యం పుట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి ఎంతో గొప్ప గుర్తింపు ఉంది. ఇది కేవలం ఒక నృత్యం మాత్రమే కాదు. తెలుగు ప్రజల గుండె చప్పుడు. ఈ అపురూప కళకు ప్రాంతం, లింగ భేదం అస్సలు లేదు. పురుషులు కూడా స్త్రీ వేషధారణతో నృత్యం చేయడం దీనికే సొంతం. ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక అంశాలకే పరిమితం కాలేదు. సామాజిక స్పృహను సైతం ప్రజల్లో రగిలిస్తుంది. ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆలోచింపజేయడం కూచిపూడి నాట్యం ప్రత్యేకత. ఎందరో ఔత్సాహికులు ఈ నృత్యాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా నేర్చుకున్నారు. దేశ, విదేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఎన్నో మన్ననలు పొందారు. కానీ, వినోద ప్రపంచంలో ఆధునిక పోకడల వల్ల కూచిపూడిని చూసి ఆనందించేవారు తగ్గుతున్నారు. నాట్యం నేర్చుకునే వారు, నేర్పించే వారు కరువవుతున్నారు.

47 వేల మందికి శిక్షణ : ఈ కళను బతికించుకోవాలని అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం భావించింది. కూచిపూడి కళను భావితరాలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో 2017లో ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించింది. విద్యాశాఖ భాగస్వామ్యంతో దీనికి శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 955 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించింది. సుమారు 191 మంది కూచిపూడి నాట్య గురువులను దీనికోసం నియమించింది. వీరు 47,750 మంది విద్యార్థులకు నాట్యంలో ఎంతో శ్రద్ధగా శిక్షణ ఇచ్చారు.

ఎంపిక చేసిన ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో వారానికి ఒక గంట చొప్పున ఈ తరగతులు జరిగేవి. ఒక్కో ఉపాధ్యాయుడికి 5 బడులు కేటాయించారు. ఆ నాట్య గురువులకు నెలకు రూ.12 వేల చొప్పున ప్రభుత్వం గౌరవ వేతనం ఇచ్చింది. శిక్షణ పొందిన పిల్లలతో ఆయా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో జరిగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శనలు ఇప్పించారు. స్థానికంగా జరిగే వేడుకల్లో సైతం వీరికి అవకాశం కల్పించి ప్రోత్సహించారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో రద్దు : విజయవంతంగా సాగుతున్న ఈ పథకాన్ని గత వైఎస్​ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నిలిపివేసింది. రెండేళ్ల పాటు ఎంతో బాగా సాగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టింది. దీనివల్ల 191 మంది నాట్య గురువులు తమ ఉపాధిని కోల్పోయారు. నేర్పించే గురువులు లేకపోవడంతో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు కూడా నాట్యానికి పూర్తిగా దూరమయ్యారు. పాఠశాలల్లో నాట్య శిక్షణ అటకెక్కింది. కనుమరుగవుతున్న కూచిపూడి నాట్యానికి మళ్లీ పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. కొన్ని స్వల్ప మార్పులతో దీనిని మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించి రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ సరికొత్త ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది. బడుల్లో 'ఎక్స్‌ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్' కింద దీనిని తీసుకురానున్నారు. 'నో బ్యాగ్ డే' రోజున విద్యార్థులకు నాట్యం నేర్పించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి త్వరలోనే ఫైల్ పంపనున్నారు.

గురువులకు ఉపాధి : ఈసారి పథకాన్ని మరింత భారీ స్థాయిలో అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గతంలో కంటే ఈసారి నాట్య గురువుల సంఖ్యను భారీగా పెంచనున్నారు. తద్వారా మరింత మంది ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారు. వారికి స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చేలా చూస్తారు. నాట్యంలో శిక్షణ తీసుకున్న విద్యార్థులను రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుంది. అలాగే కూచిపూడి నాట్యానికి సంబంధించి ఉన్నత విద్యా కోర్సులు చేసేలా పిల్లలను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తారు.

TAGGED:

KUCHIPUDI IN AP SCHOOLS
AP GOVERNMENT CULTURAL SCHEMES
NO BAG DAY AP SCHOOLS
ఏపీలో కూచిపూడి క్లాసులు
REVIVAL OF KUCHIPUDI IN AP SCHOOLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.