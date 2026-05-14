అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఊరట - ఆరు నెలల్లో సమస్యకు పరిష్కారం?

క్యాబినెట్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం - బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు - ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:30 PM IST

Justice for AgriGold Victims : దశాబ్ద కాలంగా న్యాయం కోసం కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. రానున్న ఆరు నెలల్లో అగ్రిగోల్డ్ సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరిస్తామని రాష్ట్ర మంత్రివర్గ (క్యాబినెట్) సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం పట్ల అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు, బాధితుల స్పందన, అసలు ఈ అగ్రిగోల్డ్ సమస్య ఏంటనే పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆరు నెలల్లో న్యాయం! : రాష్ట్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారంపై సీఎం చంద్రబాబు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఆరు నెలల్లోగా న్యాయం జరిగేలా చూడాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఈ భారీ కుంభకోణం సమస్యల పరిష్కారానికి వెంటనే ఒక 'త్రిసభ్య కమిటీ'ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే ఏకంగా 11 లక్షల 50 వేల మందికి పైగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఉన్నారని సీఎం వివరించారు. ఏపీతో పాటు తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఒడిశా, తమిళనాడు తదితర 8 రాష్ట్రాల్లో కలిపి దాదాపు 20 లక్షల మంది బాధితులు ఉన్నారని తెలిపారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ కేసును నీరుగార్చారని, సీఐడీ పెద్దలు సైతం అగ్రిగోల్డ్ సొమ్మును స్వాహా చేశారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'మాట నిలబెట్టుకున్న ప్రభుత్వం': ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనపై అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రెండు నెలల క్రితం బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ తాము నిరవధిక నిరాహార దీక్షలు చేపట్టామని ఆయన గుర్తు చేశారు. మార్చి 6వ తేదీన సీఎం ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కుటుంబరావు, వర్ల రామయ్యలు దీక్షా శిబిరానికి వచ్చారని తెలిపారు. వారు నిమ్మరసం ఇచ్చి తమ దీక్షలను విరమింపజేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆనాడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం, నేడు క్యాబినెట్‌లో అగ్రిగోల్డ్ సమస్యపై చర్చించి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవడం అభినందనీయమన్నారు. ఇప్పటికే ఈ సమస్య మొదలై 12 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై ఎలాంటి వాయిదాలు పడకుండా యుద్ధప్రాతిపదికన త్రిసభ్య కమిటీని నియమించాలని డిమాండ్ చేశారు. అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల విక్రయానికి, బహిరంగ వేలానికి, ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటుకు సత్వరమే నిర్ణయాలు తీసుకుని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

అసలు ఈ అగ్రిగోల్డ్ సమస్య ఏంటి? : అగ్రిగోల్డ్ కుంభకోణం దక్షిణ భారతదేశంలోనే సంచలనం సృష్టించిన పెద్ద ఆర్థిక స్కామ్. ఈ కుంభకోణం నేపథ్యం ఇలా ఉంది. అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ 1995లో ప్రారంభమైంది. ప్రజల వద్ద నుంచి నెలవారీ వాయిదాల్లో చిన్న మొత్తాలను డిపాజిట్లుగా సేకరించడం మొదలుపెట్టింది. గడువు ముగిసిన తర్వాత డిపాజిట్ దారులకు రెట్టింపు డబ్బులు ఇస్తామని, లేదా ప్లాట్లు (భూమి) రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తామని సంస్థ భారీ ఆశలు చూపింది. సంస్థ నమ్మబలకడంతో సామాన్య ప్రజలు, కూలీలు, రైతులు, చిరు వ్యాపారులు తమ కష్టార్జితాన్ని ఏజెంట్ల ద్వారా అగ్రిగోల్డ్‌లో పెట్టుబడిగా పెట్టారు. ఇలా ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక సహా 8 రాష్ట్రాల్లో సుమారు 20 లక్షల మంది పెట్టుబడులు పెట్టారు.

2014 నాటికి సంస్థ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడింది. మెచ్యూరిటీ తీరిన వారికి డబ్బులు గానీ, స్థలాలు గానీ ఇవ్వకుండా బోర్డు తిప్పేసింది. దాదాపు రూ. 6 వేల కోట్లకు పైగా కుంభకోణం జరిగినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. తమ కష్టార్జితం ఆవిరైపోవడంతో మనస్తాపం చెంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి పదుల సంఖ్యలో కస్టమర్లు, ఏజెంట్లు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు. ఈ కుంభకోణంపై సీఐడీ, ఈడీ విచారణలు జరిపాయి. సంస్థ ప్రమోటర్లను అరెస్ట్ చేశాయి. సంస్థకు చెందిన వేల ఎకరాల భూములను, ఆస్తులను అటాచ్ చేశాయి. ఆస్తులను వేలం వేసి బాధితులకు డబ్బులు చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వాలు చెబుతూ వచ్చాయి. కానీ, చట్టపరమైన చిక్కులు, కోర్టు కేసుల వల్ల 12 ఏళ్లుగా ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు.

