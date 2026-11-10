సామాన్యుడికి గుడ్న్యూస్ - రేషన్ దుకాణాల్లో సబ్సిడీపై కందిపప్పు, పామాయిల్
AP ration shop subsidies : పండుగల వేళ సామాన్యులకు భారం తగ్గించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేషన్ దుకాణాల్లో సబ్సిడీకే నిత్యావసరాలు అందించేందుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:33 PM IST
ప్రైవేటు మార్కెట్లో ఆకాశాన్ని అంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. పండుగల సీజన్లో సామాన్యుడిపై ఆర్థిక భారం తగ్గించేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా పౌరసరఫరాల శాఖ ద్వారా సబ్సిడీ సరకులు అందించనుంది. రేషన్ దుకాణాల ద్వారా సబ్సిడీ ధరలకే కందిపప్పు, పామాయిల్, గోధుమపిండి సరఫరా చేయనుంది. ఈ మేరకు మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ (మార్కెట్ జోక్యం) కోసం ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తొలి దశలో మూడు నెలల పాటు ఈ మార్కెట్ జోక్యం కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనున్నారు. రేషన్ కార్డుకు ఒక కిలో కందిపప్పును కేవలం రూ.100 కే అందిస్తారు. ఇందుకోసం నెలకు 14,888 మెట్రిక్ టన్నుల కోటాను కేటాయించారు. పామాయిల్ కూడా సబ్సిడీ ధరకు ఇస్తారు. కార్డుకు ఒక లీటర్ చొప్పున రూ.125 కే అందిస్తారు. దీనికి నెలవారీ కోటా కింద 14,888 కిలో లీటర్లు అందజేస్తారు. ఇక గోధుమపిండి కిలో రూ.25 కే అందిస్తారు. అయితే ఇది ముందు వచ్చిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత విధానంలో (ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్) ఇస్తారు. గోధుమపిండి నెలవారీ కోటాను 3,384 మెట్రిక్ టన్నులుగా నిర్ణయించారు.
రూ.300 కోట్ల సబ్సిడీ భారం : ఈ సబ్సిడీ పథకం అమలుకు నెలకు రూ.100.20 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. మూడు నెలలకు కలిపి సుమారు రూ.300.60 కోట్ల భారం పడనుంది. ఈ గరిష్ట సబ్సిడీ పరిమితికి లోబడి పౌరసరఫరాల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఖర్చును ప్రభుత్వం నేరుగా భరించదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ తన సొంత నిధుల నుంచే ఈ సబ్సిడీ భారాన్ని భరించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సామాన్యులకు తక్కువ ధరకే సరకులు అందించే బాధ్యతను ఆ సంస్థకే అప్పగించింది.
సబ్సిడీ సరకులు పక్కదారి పట్టకుండా ప్రభుత్వం కఠిన నిబంధనలు విధించింది. రేషన్ దుకాణాల్లో ఈ-పోస్ (e-PoS) విధానం ద్వారానే వీటిని విక్రయిస్తారు. వాస్తవంగా విక్రయించిన పరిమాణానికి మాత్రమే ఈ సబ్సిడీ వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. తొలి విడతగా మూడు నెలల పాటు ఈ పథకం అమలులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో వచ్చే ఫలితాలను ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తుంది. ప్రజల నుంచి వచ్చే డిమాండ్ను బట్టి ఈ పథకాన్ని పొడిగించాలా వద్దా అనే అంశంపై ప్రభుత్వం మళ్లీ సమీక్ష నిర్వహించనుంది.
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