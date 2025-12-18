ETV Bharat / state

'స్మార్ట్ కిచెన్, స్మార్ట్ హెల్త్, స్మార్ట్ చిల్డ్రన్' ఇదే మన విధానం - టీటీడీ తరహాలో క్వాలిటీ చెకింగ్ - కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం కీలక ఆదేశాలు

AP SMART KITCHEN SCHOOLS
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'స్మార్ట్ కిచెన్'ల ద్వారా వేడివేడి భోజనం (Eenadu)
AP's Smart Kitchen Project: పిల్లల ఆరోగ్యంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పాఠశాల విద్యార్థులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన ఆహారం అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళిక రచించింది. ఇకపై రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో 'స్మార్ట్ కిచెన్'ల ద్వారా వేడివేడి భోజనం అందనుంది. కడప జిల్లాలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసి విజయవంతమైన ఈ విధానాన్ని, ఇప్పుడు రాష్ట్రమంతటా విస్తరించనున్నారు. ఉండవల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కొనసాగుతున్న కలెక్టర్ల సదస్సులో ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. విద్య, ఆరోగ్యంపై జరిగిన చర్చలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ అధికారులకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాష్ట్రమంతా స్మార్ట్ కిచెన్లే: విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ ప్రణాళికను వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఇకపై స్మార్ట్ కిచెన్ల ద్వారానే ఆహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టు కోసం జిల్లాల వారీగా కిచెన్ల నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉందన్నారు. ఇందుకోసం అవసరమైన భూములను వెంటనే పరిశీలించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. కడపలో అమలు చేస్తున్న స్మార్ట్ కిచెన్ విధానాన్ని ఇటీవలే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు చూపించామని లోకేశ్ గుర్తు చేశారు. ఈ విధానం చూసి కేంద్ర మంత్రి ఫిదా అయ్యారని, ఇది చాలా బాగుందని ప్రశంసించారని తెలిపారు.

స్మార్ట్ హెల్త్ - స్మార్ట్ చిల్డ్రన్: ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు కొత్త నినాదాన్ని ఇచ్చారు. 'స్మార్ట్ కిచెన్, స్మార్ట్ హెల్త్, స్మార్ట్ చిల్డ్రన్' అన్నట్టుగా మన విధానం ఉండాలని సూచించారు. ఆహారం బాగుంటేనే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని, అప్పుడే పిల్లలు చురుగ్గా ఉంటారని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. కడప జిల్లా కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్, తమ జిల్లాలో చేపట్టిన 'స్మార్ట్ కిచెన్ ఫర్ ఆల్ ద స్కూల్స్' ప్రాజెక్టు గురించి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఇది చూసిన సీఎం, రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు కడప వెళ్లి అక్కడి స్మార్ట్ కిచెన్లను సందర్శించాలని, ఆ మోడల్‌ను అధ్యయనం చేయాలని ఆదేశించారు.

టీటీడీ తరహాలో క్వాలిటీ: ఆహార నాణ్యత విషయంలో రాజీపడకూడదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. స్మార్ట్ కిచెన్ నిర్వహణకు సంబంధించి సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం అభినందనీయమన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)లో అన్నప్రసాదం నాణ్యతను ఎలా పరీక్షిస్తారో, ఇక్కడ కూడా అదే తరహాలో తనిఖీ వ్యవస్థ ఉండాలని చెప్పారు. కల్తీ లేని, పరిశుభ్రమైన ఆహారం పిల్లలకు చేరాలన్నారు.

అంగన్‌వాడీలకూ ఇదే భోజనం: ఈ విధానాన్ని కేవలం బడి పిల్లలకే పరిమితం చేయవద్దని సీఎం సూచించారు. స్మార్ట్ కిచెన్ల ద్వారా తయారయ్యే ఆహారాన్ని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు కూడా పంపాలన్నారు. అలాగే సంక్షేమ హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు కూడా ఇక్కడి నుంచే ఆహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కడప జిల్లాలోని అన్ని స్కూళ్లలో చిన్నారులకు, విద్యార్థులకు సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని సీఎం అక్కడి కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు.

రైతు బజార్లలో 'న్యాచురల్' ఉత్పత్తులు: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే సూత్రం రైతు బజార్లకు కూడా వర్తింపజేయాలని చంద్రబాబు అన్నారు. రైతు బజార్లలో ప్రకృతి వ్యవసాయ (న్యాచురల్ ఫార్మింగ్) ఉత్పత్తులు విరివిగా లభించేలా చూడాలన్నారు. వీటికి కూడా సర్టిఫికేషన్ ఉండాలని, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను వినియోగదారుల ఇళ్లకే డోర్ డెలివరీ చేసే వ్యవస్థను తీసుకురావాలని అధికారులకు సూచించారు.

