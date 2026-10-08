ఏపీ విద్యావ్యవస్థలో సరికొత్త శకం - ఒకే చోట అన్ని వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్య - వస్తున్నాయ్ 'ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలు'
AP Govt Integrated Gurukuls : రాష్ట్రంలో అన్ని సామాజిక వర్గాల విద్యార్థులు ఒకేచోట చదువుకునేలా 500 'ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల'ను ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలోని క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:36 AM IST
AP Govt Integrated Gurukuls : ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల విద్యావ్యవస్థలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకాబోతోంది. కుల, మతాలకు అతీతంగా విద్యార్థులందరూ ఒకే వాతావరణంలో పెరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులు ఒకే చోట కలిసిమెలిసి చదువుకునేలా 'ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల'ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని బుధవారం జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రిమండలి (క్యాబినెట్) సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ భేటీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ విధానంపై అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పాతవి కొనసాగిస్తూనే : ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల ఏర్పాటు వెనుక ప్రభుత్వ ఉద్దేశం స్పష్టంగా ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ప్రత్యేక గురుకులాలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. వాటికి అదనంగా మాత్రమే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ విధానాన్ని తీసుకువస్తున్నారు. మరోవైపు, కేవలం 30 మంది కంటే తక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉన్న చిన్న వసతి గృహాలను (హోస్టళ్లను) ప్రభుత్వం విలీనం చేయనుంది. వాటన్నింటినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చి ఈ కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలకు అనుసంధానం చేయనున్నారు.
విడతల వారీగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 500 ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నది చంద్రబాబు సర్కారు లక్ష్యం. ఒక్కో విద్యాసంస్థలో సుమారు 1,000 నుంచి 1,500 మంది విద్యార్థులు నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసించేలా భారీ స్థాయిలో వసతులు సమకూర్చనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఏకకాలంలో 5 లక్షల మందికి అత్యుత్తమ స్థాయి విద్య అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇందులో భాగంగా వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి తొలి విడతగా 25 ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
Center of Excellence AP : విద్యాబోధన, వసతుల విషయంలో ప్రభుత్వం రాజీ పడకూడదని నిర్ణయించింది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్' కేంద్రాలను అమల్లోకి తెచ్చింది. వీటిలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యతో పాటే ఐఐటీ, నీట్ వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు ఉచితంగా కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాలను కూడా తీర్చిదిద్దనున్నారు. విద్యార్థులకు అన్ని రకాల అత్యాధునిక వసతులు పక్కాగా ఉండేలా అనువైన భవన సముదాయాలను వెంటనే గుర్తించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
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