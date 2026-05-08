కిడ్నీ బాధితులకు కూటమి సర్కార్ భరోసా - కొత్తగా మరో 12 డయాలసిస్ కేంద్రాలు
ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల దోపిడీకి చెక్ - ఉచితంగా రక్తశుద్ధి సేవలు - రూ.30 కోట్ల వ్యయంతో 5 ఏళ్ల పాటు నిర్వహణ - మూడు నెలల్లో అందుబాటులోకి అత్యాధునిక యంత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 6:31 PM IST
AP New Dialysis Centers : రాష్ట్రంలోని కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఒక తీపికబురు అందించింది. పేద రోగుల ఆర్థిక భారం తగ్గించే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేయలేక అవస్థలు పడుతున్న బాధితులకు అండగా నిలుస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా 12 ఉచిత డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రకటించారు. కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకు వరంలా మారనున్న ఈ కొత్త కేంద్రాల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పేదలకు తప్పనున్న పెను భారం : కిడ్నీ వైఫల్యంతో బాధపడే రోగులు ప్రాణాలు నిలుపుకోవాలంటే క్రమం తప్పకుండా డయాలసిస్ (రక్తశుద్ధి) చేయించుకోవాలి. ఒక రోగి నెలకు కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు రక్తశుద్ధి చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రైవేట్ లేదా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్తే ఒక్కో సెషన్కు రూ. 3,000 నుంచి రూ. 4,000 వరకు ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో నెలకు పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయలేక పేద రోగులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ కష్టాలను పూర్తిగా తొలగించేందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా డయాలసిస్ సేవలను మరింత విస్తరించాలని నిర్ణయించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 73కి చేరనున్న కేంద్రాలు : ప్రస్తుతం 'ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేషనల్ డయాలసిస్ ప్రోగ్రాం' కింద రాష్ట్రంలో 61 కేంద్రాలు చురుకుగా పని చేస్తున్నాయి. వీటికి అదనంగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 12 కేంద్రాలు తోడవుతాయి. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత డయాలసిస్ కేంద్రాల సంఖ్య 73కు చేరుకుంటుందని మంత్రి సత్యకుమార్ వివరించారు.
ఆ 12 కేంద్రాలు ఎక్కడెక్కడంటే : రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ కొత్త కేంద్రాలను వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 12 కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్న ప్రాంతాలు ఇవే. భీమవరం, పీలేరు, జమ్మలమడుగు, మైదుకూరు, వెంకటగిరి, అద్దంకి, కొండేపి, సున్నిపెంట, రైల్వేకోడూరు, కోవూరు, నందిగామ, వినుకొండ.
రూ. 30 కోట్ల నిధులు, 3 నెలల్లో ప్రారంభం : ప్రభుత్వం ఈ కేంద్రాల ఏర్పాటు, నిర్వహణ బాధ్యతలను పారదర్శకంగా టెండర్ విధానం ద్వారా ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి అప్పగించింది. ఈ ఏజెన్సీ వచ్చే మూడు నెలల్లోగా ఈ కేంద్రాల నిర్వహణ బాధ్యతలను పూర్తిగా చేపట్టనుంది. రానున్న ఐదేళ్ల కాలానికి గానూ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉచిత సేవల ప్రాజెక్టు కోసం ఏకంగా రూ. 30 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ప్రతి కేంద్రంలో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన 5 రక్తశుద్ధి యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒక్కో కేంద్రంలో ఈ యంత్రాల విలువే సుమారు రూ. 85 లక్షలు ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు.
నాడు 19, నేడు 24 కేంద్రాలు : గత ప్రభుత్వానికి, ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న చిత్తశుద్ధిని మంత్రి సత్యకుమార్ ఈ సందర్భంగా పోల్చి చెప్పారు. గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ పాలనలో రాష్ట్రంలో కేవలం 19 డయాలసిస్ కేంద్రాలు మాత్రమే ఏర్పాటయ్యాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అతి తక్కువ కాలంలోనే, ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన 12 కేంద్రాలతో పాటు, ఇప్పుడు కొత్తగా మరో 12 కేంద్రాలతో కలిపి మొత్తం 24 కేంద్రాల ఏర్పాటుకు వేగంగా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ కింద ఏటా సుమారు రూ. 165 కోట్లను కేవలం కిడ్నీ రోగుల కోసమే ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో కిడ్నీ బాధితుల సంక్షేమానికి, వారి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తమ ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కల్తీ పాల బాధితులకు డయాలసిస్ - ముంబై నుంచి ప్రత్యేక ఔషధాలు
డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారా? - ఏవి తినాలో? ఏవి తినకూడదో తెలుసా!