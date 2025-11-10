ETV Bharat / state

పోర్టులకు అనుసంధానంగా పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు - రూ. 1,220 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు

గ్రామాలను కలుపుతూ నగరీకరణ ప్రణాళిక - అవసరాలకు అనుగుణంగా క్లస్టర్ల అభివృద్ధి

AP Govt to Develop Industrial Clusters Linked to Ports
AP Govt to Develop Industrial Clusters Linked to Ports (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:21 PM IST

AP Govt to Develop Industrial Clusters Linked to Ports: రాష్ట్రంలోని విస్తృత తీర ప్రాంతానికి సరికొత్త సొబగులు సమకూరనున్నాయి. ఓడరేవులను కేంద్రంగా చేసుకొని, వాటికి అనుబంధంగా పారిశ్రామిక క్లస్టర్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో మారిటైం ప్రాజెక్టులను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ దిశగా పోర్టు సమీప ప్రాంతాల్లో (పోర్టు నుంచి 2 నుంచి 3 కి.మీ. వరకూ ఉన్న ప్రాక్సిమల్‌ జోన్‌లో) అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను రూపుదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం రూ. 1,220 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది.

ఈ క్లస్టర్ల కోసం పోర్టులకు సమీపంలో సహజంగా ఉన్న ఉప్పు భూములను వినియోగించుకుని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం ఈ భూములను రాష్ట్రానికి కేటాయించాలని, కేంద్రంలోని అంతర్గత వాణిజ్యం, పరిశ్రమల ప్రోత్సాహక శాఖ (DPIIT) ను కోరింది. దీనికి అనుగుణంగా ఏపీ మారిటైం బోర్డు రోడ్‌మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేసింది.

ప్రతి 50 కి.మీ.కు ఒక పోర్టు: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి ప్రధాన ఓడరేవులు ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ సెజ్ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. రక్షణ అవసరాల కోసం రాంబిల్లి వద్ద నావల్ ఆపరేషన్లకు అనుకూలంగా మరో పోర్టును అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో నక్కపల్లి, దుగరాజపట్నం ప్రాంతాల్లో కూడా ఓడరేవుల ఏర్పాటు ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ విధంగా ప్రతి 50 కి.మీ. దూరంలో పోర్టు, ఫిషింగ్ హార్బర్, సముద్ర ఆధారిత పారిశ్రామిక యూనిట్లు ఏర్పడే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. దీంతో వాణిజ్యం విస్తృతంగా పెరగడమే కాకుండా, తీర ప్రాంత అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది.

పోర్టు ప్రాక్సిమల్‌ ప్రాంతాల నగరీకరణ: పోర్టు ఉన్న ప్రాంతాలకు సమీప గ్రామాలను అనుసంధానించి క్రమంగా నగరీకరణ చేయాలని నిర్ణయించింది. పోర్టుల నుంచి 2, 3 కి.మీ. పరిధిలో రహదారులు, విద్యుత్ సదుపాయాలు, నీటి సరఫరా, ఇతర మౌలిక వసతులు అభివృద్ధిచేయడానికి 11 ప్రతిపాదనలు రూపొందించి, ఇవి సాగరమాల 2.0 పథకం కింద కేంద్ర ఆమోదానికి పంపిస్తున్నారు.

పోర్టులు - అనుబంధ క్లస్టర్ల ప్రతిపాదనలు:

మూలపేట పోర్టు: ఇక్కడ రసాయన పరిశ్రమలు, వాటి అనుబంధ యూనిట్లకు తగిన మౌలిక వసతులు కల్పించనున్నారు.

విశాఖపట్నం: విశాఖ చుట్టుపక్కల ఫార్మా పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉన్నందున, ఫార్మా, సముద్ర ఆధారిత వాణిజ్య పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన క్లస్టర్ అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

రాంబిల్లి: నేవల్ కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించనున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో రక్షణరంగ పరిశ్రమల క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం.

కాకినాడ: ఇక్కడ ఇప్పటికే చమురు వెలికితీసే పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. దీనికి అనుసంధానంగా పెట్రోలియం, లూబ్రికెంట్ ఆధారిత పరిశ్రమల క్లస్టర్ అభివృద్ధి.

మచిలీపట్నం: విజయవాడ సమీపంలో ఉండటంతో, హెవీ ఇంజినీరింగ్, ఆటోమొబైల్ రంగానికి అనువైన పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులు.

రామాయపట్నం: ఇక్కడ బీపీసీఎల్ ప్రధానంగా రూ.లక్ష కోట్లు వ్యయంతో చమురు శుద్ధి కర్మాగారం స్థాపించనుంది.

కృష్ణపట్నం: తిరుపతి సమీపంలో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్లు ఉన్నాయి. రాయలసీమలో ఉన్న పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు అనుసంధానంగా పరిశ్రమ క్లస్టర్ అభివృద్ధి.

దుగరాజపట్నం: ఇక్కడ షిప్ బిల్డింగ్, ఓడల రిపేర్, నిర్వహణ, ఓవర్‌హాలింగ్ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా క్లస్టర్.

వచ్చే ఏడాదికి అందుబాటులోకి 4 పోర్టులు - రోడ్డు, రైలు మార్గాలతో అనుసంధానం

'ఎంఎస్​ఎంఈ'లకు ప్రభుత్వం చేయూత - రూ.200 కోట్లతో 100 సీఎఫ్‌సీల ఏర్పాటు

