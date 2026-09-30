రైతుబజార్లలో రూ.35కే కిలో ఉల్లి - పంపిణీ ప్రారంభించిన మంత్రి నాదెండ్ల
ఉల్లిపాయలను రైతుబజార్లలో సబ్సిడీపై రూ.35కే అందించే కార్యక్రమానికి పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ శ్రీకారం చుట్టారు. విజయవాడలోని ఏపీఐఐసీ రైతుబజార్లో రాయితీ ఉల్లి కౌంటర్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:41 PM IST
Subsidized Onions in AP : పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరల నుంచి సామాన్యులకు ఉపశమనం కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో రూ.60 నుంచి రూ.70 వరకు పలుకుతున్న ఉల్లిపాయలను, రైతుబజార్లలో సబ్సిడీపై రూ.35కే అందించే కార్యక్రమానికి పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ శ్రీకారం చుట్టారు. విజయవాడలోని ఏపీఐఐసీ రైతుబజార్లో రాయితీ ఉల్లి కౌంటర్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించి, లబ్ధిదారులకు ఉల్లిపాయలను పంపిణీ చేశారు.
ఆధార్ ఉంటేనే ఉల్లి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రిమండలి ఉప సంఘం సూచనల మేరకు ధరల స్థిరీకరణ చర్యలు చేపట్టారు. ఉల్లిపాయలు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చే వారు తమ ఆధార్ కార్డు లేదా రేషన్ కార్డును తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు 2 కిలోల చొప్పున సబ్సిడీ ఉల్లిని అందిస్తారు. తొలి దశలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 130 రైతుబజార్లలో ఈ విక్రయాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. త్వరలోనే మొబైల్ వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి, ప్రజలకు మరింత చేరువగా రాయితీ ఉల్లిపాయలను పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
త్వరలో సబ్సిడీపై మరిన్ని సరకులు : ఎల్నినో ప్రభావం, ఇరాన్ యుద్ధ పరిణామాల కారణంగా నిత్యావసరాల ధరలు అమాంతం పెరిగాయని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సామాన్యులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. ఇప్పటికే మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో, తక్కువ ధరకే మేలు రకం బియ్యాన్ని అందిస్తున్నామని గుర్తుచేశారు. దీనికి కొనసాగింపుగా త్వరలో 1.20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కందిపప్పుతో పాటు, పామాయిల్ను సామాన్యులకు రాయితీపై అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. రేషన్ దుకాణాలు, మినీ మార్ట్ల ద్వారా గోధుమపిండి, పంచదార పంపిణీ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ కన్నబాబు, విజయవాడ తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో సామాన్యులకు ఊరట కలిగించడమే లక్ష్యంగా రైతుబజార్లలో రూ.35కే కిలో ఉల్లిపాయలు అందిస్తున్నాం. తొలిదశలో 130 రైతుబజార్లలో ఈ పంపిణీ ప్రారంభించాం. త్వరలో మొబైల్ వాహనాల ద్వారా కూడా సరఫరా చేస్తాం. బియ్యాన్ని ఇప్పటికే తక్కువ ధరకు ఇస్తున్నాం. త్వరలో పామాయిల్, కందిపప్పు, పంచదార, గోధుమపిండిని కూడా సబ్సిడీపై అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం."-నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.35కే కిలో ఉల్లిపాయలు