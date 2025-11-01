మొంథాతో 2 లక్షల రైతులకు నష్టం - రూ.5,244 కోట్లసాయం అవసరం, కేంద్రానికి ఏపీ ప్రభుత్వ నివేదిక
తుపాను ప్రభావంతో అన్ని రంగాలు అస్తవ్యస్తం,కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక పంపిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆక్వా రంగానికి భారీగా రూ.514 కోట్ల నష్టం, 187 మండలాల్లో భారీ, అతిభారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలు నమోదు
AP Govt Preliminary Report To Central About Montha: ఏపీలో మొంథా తుపాను ప్రభావంతో 17 రంగాలకు రూ.5,244 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. అయితే 1.98 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించి 3.75 లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. రహదారులు సైతం పెద్ద ఎత్తున కోతకు గురయ్యాయి. అందుకు వీటికి తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేయాలన్నా, లేక పునరుద్ధరించాలన్నా రూ.2,774 కోట్లు అవసరమవుతుంది. అందుకుగాను 18.20 లక్షల మందిపై తుపాను ప్రభావం పడిందని ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదించింది.
తుపాను ప్రభావాన్ని ఆర్టీజీఎస్ నుంచి గమనిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తీరును అందులో వివరించింది. జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక అధికారుల నియామకంతోపాటు పునరావాస కేంద్రాల ఏర్పాటు, సహాయ చర్యలనూ పేర్కొంది. తుపాను కారణంగా రాష్ట్రంలో ముగ్గురు మృతి చెందారనీ, మొత్తం 161 మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైందని తెలిపింది. తుపాను నష్టానికి సంబంధించి శాఖల వారీ నష్టం, చిత్రాలతో సహా నివేదిక తయారు చేసి కేంద్రానికి పంపింది. క్షేత్రస్థాయిలో నష్టం పరిశీలనకు బృందాన్ని పంపాలని కోరింది.
జిల్లాల వారీగా వర్షాల వివరాలు: ప్రకాశం జిల్లాలో 31 మండలాలు, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు 17, బాపట్ల 14, నంద్యాల 5, పల్నాడు 2, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 1 మండలాల్లో అతి, అత్యంత భారీవర్షాలు కురిశాయని వివరించింది. మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో అనేక మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. మొత్తం 117 మండలాల్లో భారీ వర్షాలు, 58 మండలాల్లో అతిభారీ వర్షాలు, అదే విధంగా 12 మండలాల్లో అత్యంత భారీవర్షాలు నమోదు కావడం గమనార్హం.
దాదాపు 90-100 కి.మీ వేగంతో గాలులు: తుపాను తీరం దాటే సమయంలో నరసాపురం సమీపంలోని గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచాయి. విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకూలాయి. భారీవృక్షాలు నేలకూలాయి. అధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 236, కృష్ణా 224, బాపట్ల 169, తిరుపతి 103, ఎన్టీఆర్ 84, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని 84 గ్రామాలపై దీని ప్రభావం పడింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విపత్తు సహాయక చర్యల్లో భాగంగా ఆహారం, తాగునీరు, పాలు, మందులు, ఇతర నిత్యావసరాలకు గాను రూ.32 కోట్లను ఖర్చు చేశారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల వివరాలు: మొంథా తుపాను గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు ఇలా అన్ని చోట్లా దాని ప్రభావాన్ని చూపించింది. ముఖ్యంగా 249 మండలాలు, 1,434 గ్రామాలు, 48 పట్టణాల్లో మొంథా ప్రభావం బలంగా నమోదైంది. ప్రభావితమైన ప్రజలను గమనిస్తే 18,19,891 గా ఉన్నారు. ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలు మొత్తం 1,464, అంతేకాకుండా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలినవారు 1,36,907, వేర్వేరు ఘటనల్లో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 3కి చేరింది.
దెబ్బతిన్న 18 రకాల వ్యవసాయ పంటలు: వరద ప్రభావంతో దాదాపు 18 రకాల వ్యవసాయ పంటలు కోలుకోలేని దెబ్బతిన్నాయి. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం మొత్తం 24 జిల్లాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పంటలు నీటమునగడంతో రైతులు 2.96 లక్షల టన్నుల వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నష్టపోయారు. పట్టు పరిశ్రమకు సంబంధించి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 712 మంది రైతులకు నష్టం వాటిల్లింది. రూ.68.67 లక్షల పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో ముఖ్యంగా వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర, పొగాకు జూట్, పొగాకు తదితర బాగా దెబ్బతిన్నాయి. వీటితో పాటు ఉద్యాన పంటల వివరాలను పరిశీలిస్తే అరటి, బొప్పాయి, మిరప, కొబ్బరి, పసుపు, కూరగాయలు, జామ, పూలతోటలు, తమలపాకు తదితర పంటలు వరద ప్రభావానికి గురై దెబ్బతిన్నాయి.
మొంథాకు దెబ్బతిన్న వివిధ రంగాలు: పెట్టుబడి రాయితీకి గాను రూ.869.69 కోట్లు (ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం) నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తుంది. ఆక్వా రంగానికి రూ.514 కోట్లు, 5,136 ఎకరాల్లోని చేపలు, రొయ్యల చెరువులు నీట మునిగాయి. అదే విధంగా 19 పడవలు, 52 వలలు దెబ్బతిన్నాయి. రైతులు, మత్స్యకారులకు రూ.514.15 కోట్ల నష్టం జరిగింది.
వీటితోపాటు 2,261 పశువులు చనిపోయాయి. 58 పశువుల షెడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. వీటికి మొత్తం రూ.1.52 కోట్లు పరిహారంగా చెల్లించాలి. 2,122 చెరువులు, జలాశయాలకు పెద్ద దెబ్బే తగిలింది. నేలకొరిగిన విద్యుతు స్తంభాలు మొత్తం 2,817 గా ఉన్నాయి.
