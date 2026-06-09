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నెల్లూరు జిల్లాలో రూ.648 కోట్లతో దగదర్తి విమానాశ్రయం - బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

పీపీపీ విధానంలో ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి- 45 ఏళ్ల పాటు గుత్తేదారు సంస్థతో నిర్వహణ ఒప్పందం- 2028-29 నాటికి మొదటి దశ పూర్తికి లక్ష్యం- కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి లభించిన అన్ని అనుమతులు

​Dagadarthi Airport Bidding
​Dagadarthi Airport Bidding (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:56 PM IST

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​Dagadarthi Airport Bidding : శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తిలో నూతన విమానాశ్రయ నిర్మాణం ఊపందుకోనుంది. ఈ ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. సుమారు రూ.648.59 కోట్ల వ్యయంతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించనున్నారు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్‌షిప్ (పీపీపీ) విధానంలో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దగదర్తి విమానాశ్రయం వల్ల నెల్లూరుతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు మహర్దశ పట్టనుంది. దగదర్తి ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

టెండర్ల ప్రక్రియ షురూ : ఈ విమానాశ్రయాన్ని డీబీఎఫ్‌వోటీ పద్ధతిలో నిర్మిస్తారు. అంటే డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్, ట్రాన్స్‌ఫర్‌ విధానం అన్నమాట. దీని కోసం ప్రభుత్వం టెండర్ల ప్రక్రియను తాజాగా ప్రారంభించింది. ఈ బిడ్డింగ్​లో ఎంపికైన సంస్థకు విమానాశ్రయ నిర్మాణ, నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఆ గుత్తేదారు సంస్థతో 45 ఏళ్ల పాటు రాయితీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు.

భూకేటాయింపులు ఇలా : విమానాశ్రయ అభివృద్ధి, రన్ వే తదితర పనుల కోసం 650 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. అలాగే కమర్షియల్ అవసరాలు, సిటీ సైడ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోసం మరో 726 ఎకరాలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. గత నెల 29న ప్రభుత్వం ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రతిపాదనలు జారీ చేసింది. గుత్తేదారులు జూన్ 12వ తేదీ లోపు తమ బిడ్‌లు దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. జూన్‌ 12న టెక్నికల్‌ బిడ్‌లు తెరుస్తారు. ఆ తర్వాత జూన్‌ 17న ఫైనాన్స్‌ బిడ్‌లు ఓపెన్ చేస్తారు. టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థకు 15 రోజుల్లో 'లెటర్‌ ఆఫ్‌ అవార్డు' ఇస్తారు.

2029 నాటికి ఫేజ్-1 పనులు : ఈ ప్రాజెక్టును మొత్తం నాలుగు దశల్లో నిర్మిస్తారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి విస్తరణ చేస్తారు. 2070 నాటికి పూర్తి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. అయితే మొదటి దశ (ఫేజ్-1ఎ) పనులను 2028-29 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

మొదటి దశలో విమానాశ్రయానికి సంబంధించిన కీలక పనులు చేస్తారు. ఎయిర్‌-సైడ్‌ (రన్‌ వే), టెర్మినల్ భవనం నిర్మిస్తారు. కార్ పార్కింగ్, రిటైల్‌/షాపింగ్ ఏరియా వంటి మౌలిక వసతులు కల్పిస్తారు. వీటికి ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకోవడం దగ్గరి నుంచి నిర్వహణ వరకు అంతా ఎంపికైన సంస్థే చూసుకుంటుంది.

ప్రయాణికుల సామర్థ్యం ఎంతంటే : మొదటి దశ నిర్మాణం పూర్తయితే విమానాశ్రయం సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అప్పుడు రోజుకు గరిష్ఠంగా 2,282 మంది ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. ప్రతిరోజూ 27 విమాన సర్వీసులు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. రద్దీగా ఉండే పీక్ అవర్స్ లో గరిష్ఠంగా 799 మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందుతాయి.

ఎవరెవరికి లాభం? : దగదర్తి విమానాశ్రయం వల్ల నాలుగు జిల్లాలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఉమ్మడి నెల్లూరు, కడప, ప్రకాశం, చిత్తూరు జిల్లాల ప్రజలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతుంది. ప్రయాణికులకే కాకుండా సరకు రవాణాకు (కార్గో) కూడా ఇది ఊతం ఇస్తుంది. కనెక్టివిటీ కోసం ఈ విమానాశ్రయం నుంచి చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారికి ఒక లింక్ రోడ్డు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు.

అన్ని అనుమతులు మంజూరు : ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవు. పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖల నుంచి ఇప్పటికే సైట్‌ క్లియరెన్స్‌ వచ్చింది. అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ, కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖల నుంచి కూడా అవసరమైన అన్ని రకాల అనుమతులు లభించాయి. త్వరలోనే పనులు వేగంగా పట్టాలు ఎక్కనున్నాయి.

వేగమందుకున్న దగదర్తి ఎయిర్‌పోర్టు ప్రక్రియ - జూన్‌ నుంచి నిర్మాణ పనులు

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