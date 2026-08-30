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వెలిగొండ నిర్వాసితులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.4.07 కోట్లతో సాయం

వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత కుటుంబాలకు అండగా ప్రభుత్వం - అదనపు సాయం కింద రూ.4.07 కోట్లు మంజూరు - పది వేల మందికి రూ. 2,818 విలువైన నిత్యావసర సరకుల కిట్లు

Displaced Families aid in Veligonda
వెలిగొండ నిర్వాసితులకు గుడ్ న్యూస్ (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 10:50 AM IST

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Displaced Families aid in Veligonda : ప్రకాశం జిల్లాలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఆయా కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తూ మరింత సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇందుకోసం రూ.4.07 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు జలవనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్ శనివారం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. నిర్వాసిత కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలు, మూగజీవాలకు దాణాతో పాటు మహిళలకు ప్రత్యేక కానుకలను ప్రభుత్వం అందించనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఈ సాయాన్ని పంపిణీ చేయనున్నారు.

పది వేల మందికి నిత్యావసరాల కిట్లు : ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులతో ప్రతి నిర్వాసిత కుటుంబానికి నిత్యావసరాల కిట్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఒక్కో కిట్ విలువ రూ.2,818 ఉంటుంది. ఈ కిట్‌లో 25 కిలోల బియ్యం, ఒక కిలో కందిపప్పు, ఒక కిలో చక్కెర ఉంటాయి. అలాగే ఒక లీటరు వంటనూనె, రెండు కిలోల ఉల్లిపాయలు, రెండు కిలోల బంగాళాదుంపలు అందిస్తారు. ఇలా దాదాపు పది వేల మంది నిర్వాసితులకు ఈ నిత్యావసరాల కిట్లను ఇవ్వనున్నారు. కేవలం దీని కోసమే ప్రభుత్వం రూ. 2.81 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

మూగజీవాలకు ఉచితంగా దాణా : నిర్వాసిత కుటుంబాలతో పాటు మూగజీవాల పైనా ప్రభుత్వం కరుణ చూపింది. ముంపు గ్రామాల్లో ఉన్న పశువుల కోసం ఉచితంగా దాణా పంపిణీ చేయనుంది. మొత్తం 4,933 పశువులకు 30 రోజుల పాటు సరిపడా దాణాను అందిస్తారు. దీనికోసం సుమారు 295.98 మెట్రిక్ టన్నుల దాణా అవసరమవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ దాణా కొనుగోలు కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా రూ.65.80 లక్షలు కేటాయించింది.

అక్కాచెల్లెమ్మలకు 'చంద్రన్న రాఖీ కానుక' : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం తమ ఊళ్లను, ఇళ్లను వదులుకున్న మహిళలకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కానుకలు సిద్ధం చేసింది. సుమారు ఆరు వేల మంది ముంపు గ్రామాల మహిళలకు పసుపు, కుంకుమ, చీర, గాజులతో కూడిన ప్రత్యేక కిట్లను ఇవ్వనుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం రూ. 60 లక్షలు కేటాయించింది. ఈ కిట్లపై 'వెలిగొండ ప్రాజెక్టు త్యాగమూర్తులైన అక్కాచెల్లెమ్మలకు చంద్రన్న రాఖీ కానుక' అని ప్రత్యేకంగా ముద్రించారు. ఇప్పటికే ఆరు వేల మందికి సరిపడా కిట్లు మార్కాపురం ఆర్డీవో కార్యాలయానికి చేరుకున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. సీఎం పర్యటనలో ఈ కిట్లను లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయనున్నారు.

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TAGGED:

RATION KITS IN VELIGONDA
VELIGONDA DISPLACED FAMILIES
VELIGONDA PROJECT RELIEF KITS
వెలిగొండ నిర్వాసితులకు సహాయం
DISPLACED FAMILIES AID IN VELIGONDA

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