విద్యుత్ వినియోగదారులకు రాయితీలు - నెలాఖరుతో ముగియనున్న గడువు
విద్యుత్ వినియోగదారులకు శుభవార్త - లోడు పెంచుకునే విద్యుత్తుపై రాయితీని అందజేస్తోన్న ఏపీ ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 8:32 PM IST
Subsidies For Electricity Consumers in AP : వినియోగదారులు తాము ఉపయోగిస్తున్న విద్యుత్తు వినియోగం ఆధారంగా వివిధ స్లాబుల్లోకి మారిపోతుంటారు. కానీ వాస్తవానికి కొత్తగా మీటరు ఏర్పాటు చేసుకునే సమయంలో ఒక కిలోవాట్ సామర్థ్యంతో బిగించుకుంటారు. ఉపకరణాల సంఖ్య పెరిగిపోయేకొద్దీ లోడు పెరిగి ఇతర స్లాబ్లోకి మారిపోతుంటారు.
అయితే గతంలో లోడు పెంచుకోవాలంటే ఒక కిలోవాట్కు రూ.2,000 వేలను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. దీనికితోడు దరఖాస్తు రుసుం రూ.50, డిపాజిట్ రూ.200 లను అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చేది. తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం లోడు పెంచుకునే విద్యుత్తు వినియోగదారుల కోసం రాయితీని అందజేస్తోంది.
నెలాఖరుతో ముగియనున్న గడువు: గతంలో మార్చి 1వ తేదీ నుంచి జూన్ 30 వరకు డెవలప్మెంటు ఛార్జీల్లో 50 శాతం రాయితీ ఇచ్చింది. మరోసారి అవకాశం ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం లోడును మరింత పెంచుకునేవారి సౌకర్యార్థం ఈనెల 31వ తేదీ వరకూ సమయాన్ని ఇచ్చింది. అదే విధంగా వినియోగదారుల మీసేవా కేంద్రాల ద్వారాగానీ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో సైతం వినియోగదారులు దరఖాస్తును చేసుకోవచ్చు.
|కిలోవాట్
దరఖాస్తు
రుసుం
|డిపాజిట్
రాయితీ
లేకుండా
|రాయితీతో
చెల్లించాల్సిన
మొత్తం
|1-2
|రూ.50
|రూ.200
|రూ.2,000
|రూ.1,000
|రూ.1,250
|1-3
|రూ.50
|రూ.400
|రూ.4,000
|రూ.2,000
|రూ.2,450
|1-4
|రూ.50
|రూ.600
|రూ.6,000
|రూ.3,000
|రూ.3,650
|1-5
|రూ.50
|రూ.800
|రూ.8,000
|రూ.4,000
|రూ.4,850
విద్యుత్తు బిల్లుల లెక్కింపు ఇలా! విద్యుత్తు బిల్లులను ఏ విధంగా లెక్కిస్తారో మీకు తెలుసానని అడిగితే ఏముంది ఎన్ని యూనిట్లు ఉపయోగిస్తే అన్నింటికి లెక్కేసి బిల్లు చేతిలో పెడ్తారు అంటారా? అది నిజమే కానీ అందులోనూ మరో విధానం ఉంది. అయితే సాధారణంగా గృహ నిర్వహణకు వినియోగించే విద్యుత్తుకు, వాణిజ్య సంస్థలో ఉపయోగించే దానికి లెక్కలు వేరు వేరుగా ఉండటం గమనార్హం. అదెలా అనుకుంటున్నారా? రెండింటికీ ఛార్జీలు వేర్వేరుగా ఉండటమేనని అనుకుంటున్నారా? వినియోగించిన యూనిట్ల ఆధారంగా ధరలు మారుతుంటాయి.
గృహ ఛార్జీలు ఇలా
- 0-30 యూనిట్లకు రూ.1.90
- 31 నుంచి 75 యూనిట్లకు రూ.3.00
- 76 నుంచి 125 యూనిట్లకు రూ.4.50
- 126 నుంచి 225 యూనిట్లకు రూ.6.00
- 226 నుంచి 400 యూనిట్లకు రూ. 8.75
- 400 పైన యూనిట్లకు రూ. 9.75
వాణిజ్య విద్యుత్తు
- 0-50 యూనిట్లకు రూ.5.40
- 51- 100 యూనిట్లకు రూ.7.65
- 101-300 యూనిట్లకు రూ. 9.05
- 301-500 యూనిట్లకు రూ. 9.60
- 500 పైన యూనిట్లకు రూ. 10.15
