కళ్లు చెదిరేలా 'భోగాపురం' హంగులు - ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభుతి పంచేలా సదుపాయాలు
ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు అత్యాధునిక డిజిటల్ చెక్-ఇన్ కౌంటర్లు, 'సెల్ఫ్ బ్యాగ్ డ్రాప్' సదుపాయాలు - ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగ వైభవాన్ని డిజిటల్ రూపంలో ప్రదర్శిస్తూ అంతర్జాతీయ లుక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:55 PM IST
AP Govt Preparing for Bhogapuram International Airport Inaguaration: ఆగస్టు ఒకటిన విజయనగరం జిల్లా ‘భోగాపురం’లో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి చకచకా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ప్రయాణికులకు సరికొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అనుభూతిని పంచేందుకు వీలుగా భోగాపురం విమానాశ్రయం ముస్తాబవుతోంది. ఇప్పటికే ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు అత్యాధునిక డిజిటల్ చెక్-ఇన్ కౌంటర్లు, 'సెల్ఫ్ బ్యాగ్ డ్రాప్' సదుపాయాలను సిద్ధం చేశారు. దీనివల్ల లగేజీ చెక్-ఇన్ ప్రక్రియ మరింత సులభంగా, వేగంగా ముగిసిపోతుందని సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
ఏపీ సాంస్కృతిక వైభవం ఉట్టిపడేలా: విమానాశ్రయ ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇవి విమాన సర్వీసుల సమాచారంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగ వైభవాన్ని డిజిటల్ రూపంలో ప్రదర్శిస్తూ అంతర్జాతీయ లుక్ తీసుకొచ్చాయి. ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ప్రవేశద్వారం వద్ద ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణ ఆకృతులతో పాటు, ప్రారంభోత్సవ వేళ నాదస్వరం వాయిద్యాలు, 13 వేల మంది గిరిజన కళాకారుల 'ధింసా' నృత్య ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
ప్రతి రోజూ పండగలా: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ‘భోగాపురం’లో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం జరిగే వరకూ ప్రతి రోజూ పండగ వాతావరణం కనిపించేలా కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. అదే సమయంలో మిగిలి ఉన్న పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ నగరం నుంచి భోగాపురం వేగంగా వెళ్లేందుకు ఏడు అనుసంధాన రహదారుల పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. వీఎంఆర్డీఏ చేపట్టిన అయిదు రోడ్లు వంద శాతం పూర్తయ్యాయి. జీవీఎంసీ, ఆర్అండ్బీ చేపట్టినవి కొనసాగుతున్నాయి. పూర్తయిన రోడ్లకు లేన్ మార్కింగ్, హెచ్చరిక బోర్డులు, మైలు రాళ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. కొన్ని చోట్ల సుందరీకరణ పనులు జరగాలి.
ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఏర్పాట్లు
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