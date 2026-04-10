పెద్ద కుటుంబాలకు ప్రోత్సాహం - త్వరలో ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్ బిల్లు

ఏపీలో పెద్ద కుటుంబాలకు ప్రాధాన్యం - సంస్కరణల అమలుకు నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు

AP Govt Preference For Big Families
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 1:33 PM IST

AP Govt Preference For Big Families: కుటుంబాన్ని ఒక యూనిట్​గా తీసుకుని ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను అందించడంతో పాటు పెద్ద కుటుంబాలను ప్రోత్సహించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా సంస్కరణలను అమలు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించి త్వరలో ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్ (ఎఫ్​బీఎంస్) బిల్లును అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

ఇందుకు సంబంధించి (ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్) సిఫార్సు చేసేందుకు ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి ఛైర్మన్​గా మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఆర్ధిక, హోం, రెవెన్యూ, పౌరసరఫరాలు, వైద్యఆరోగ్య, జలవనరుల శాఖల మంత్రులు సభ్యులుగా ఉంటారు. అదే విధంగా కన్వీనర్​గా ప్రణాళికాశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి విధులను నిర్వర్తిస్తారు.

కమిటీ చేయవలసిన పనులివే!: ప్రధానంగా ప్రతిపాదిత ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కార్డుకు వర్తింపజేసేలా 'కుటుంబం' అనే నిర్వచనాన్ని రూపొందించాలి. ఇది ముఖ్యంగా పెద్ద కుటుంబాలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, అదే విధంగా భవిష్యత్తులో చూపేటటువంటి ఆర్ధిక, పరిపాలనా ప్రభావాన్ని సైతం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ధనిక, పేద ఉండేటటువంటి ఆర్ధిక అంతరాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా వివిధ సంక్షేమ పథకాలకు సమగ్ర ఆర్ధిక అర్హత ప్రమాణాల్ని పరిశీలించిన తర్వాత సిఫార్సు చేయాలి.

పథకాల వారీగా ప్రయోజనాలు: చిన్న కుటుంబం (1-3 సభ్యులు) మధ్యస్థ కుటుంబం (4-6 మంది సభ్యులు), పెద్ద కుటుంబం (7-ఆపైన) దృష్టిలో పెట్టుకుని పథకాల వారీగా ప్రయోజనాలకు సంబంధించి సంస్కరణలను సిఫార్సు చేయడం, పెద్ద కుటుంబాలను ప్రోత్సహించే విధంగా, ప్రయోజనాల కోసం విడిపోయే కుటుంబాలను నిరుత్సాహపరిచే విధంగా ఉండాలి. ప్రజాధనాన్ని సమర్ధంగా వినియోగించేలా ఉండటంతోపాటుగా సామాజిక భద్రతను అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం.

అందులో భాగంగానే వివిధ పథకాల ద్వారా పొందే మొత్తం ప్రయోజనాలపై గరిష్ట పరిమితి కోసం ఫ్రేమ్​వర్క్​ను సమీక్షించి సిఫార్సు చేయడం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అదే విధంగా ప్రతిపాదిత ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మేనేజ్​మెంట్ బిల్లు, ఇతర నిబంధనలను సమీక్షించడం, కుటుంబ డేటా బేస్ నిర్వహణకు ప్రత్యేక అథారిటీ నియామకం, డేటాబేస్ అప్​డేట్ తయారీ, వినియోగం, ఏపీలో పథకాలు, అంతేకాకుండా సేవల పంపిణీకి ఫ్యామిలీ కార్డుల జారీ, వినియోగం మొదలైన తదితర అంశాలపై సిఫార్సు చేయాలి.

రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద కుటుంబాలను ప్రోత్సహించేలా ఆలోచనలు చేస్తున్నామని గత నెలలో అమరావతిలో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మనకు భద్రత కల్పిస్తుందని, దాన్ని మరింత బలపరిచే బాధ్యత ప్రభుత్వానిపై ఉన్నదని సీఎం వివరించారు. ప్రస్తుతం జనాభా ఆందోళనకర స్థాయిలో తగ్గిపోతుందని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దంపతులు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లలను కనాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. మరికొందరైతే పిల్లల్ని కనే ఆలోచననే మానుకున్నారని, అయితే అది మంచి విధానం కాదని సీఎం చంద్రబాబు హితవు పలికారు.

