ETV Bharat / state

ముక్త్యాల టు మచిలీపట్నం - 168 కి.మీ కొత్త జలమార్గం - రూ.1,700 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టు

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ముక్త్యాల నుంచి మచిలీపట్నం వరకు భారీ జలమార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. పబ్లిక్‌ ప్రైవేట్‌ పార్టనర్‌షిప్‌ విధానంలో సుమారు రూ.1,700 కోట్ల వ్యయంతో ఈ జలరవాణా ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు.

Muktyala Machilipatnam Waterway
ముక్త్యాల టు మచిలీపట్నం కొత్త జలమార్గం (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Muktyala Machilipatnam Waterway : ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ముక్త్యాల నుంచి మచిలీపట్నం వరకు భారీ జలమార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా అడుగులు వేస్తోంది. పబ్లిక్‌ ప్రైవేట్‌ పార్టనర్‌షిప్‌ (పీపీపీ) విధానంలో సుమారు రూ.1,700 కోట్ల వ్యయంతో ఈ జలరవాణా ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రాష్ట్ర జలరవాణా అథారిటీ సమర్పించిన ఆర్‌ఎఫ్‌పీ (రిక్వెస్ట్‌ ఫర్‌ ప్రపోజల్‌)ని పరిశీలించిన జాతీయ జలరవాణా అథారిటీ ప్రాథమిక అనుమతులు మంజూరు చేసింది. జాతీయ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు సూచించి, షరతులతో కూడిన నిరభ్యంతర పత్రాన్ని (ఎన్‌ఓసీ) జారీ చేసింది.

రవాణా ఎలా? : ఈ జలమార్గం మొత్తం 168 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంటుంది. కృష్ణా నదిలో ప్రకాశం బ్యారేజికి ఎగువన ఉన్న ముక్త్యాల వద్ద ఈ మార్గం ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడి నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజి వరకు 82 కిలోమీటర్ల మేర నది గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఆ తర్వాత బ్యారేజి నుంచి బందరు కాలువ మీదుగా మచిలీపట్నం వరకు 86 కిలోమీటర్ల మేర రవాణా సాగుతుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుపై చర్చించేందుకు ఏపీ జలరవాణా అథారిటీ ఛైర్మన్‌ శివప్రసాద్, చీఫ్‌ ఇంజినీరు రాఘవరావు, మేనేజర్‌ కల్యాణ చక్రవర్తి ఇటీవల దిల్లీ వెళ్లారు. అక్కడ కేంద్ర జలరవాణా అథారిటీ సీఈవో సుశీల్‌కుమార్‌తో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై ప్రాజెక్టు ప్రణాళికను వివరించారు.

కార్గో రవాణాకు వరదానం : జగ్గయ్యపేట పారిశ్రామిక కారిడార్‌లోని పరిశ్రమలకు ఈ జలమార్గం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా సిమెంట్, సున్నపురాయి, ఫ్లైయాష్‌ (బూడిద) వంటి భారీ లోడు కలిగిన ముడిసరుకును మచిలీపట్నం పోర్టుకు తక్కువ ఖర్చుతో తరలించడానికి ఇది ఉపకరిస్తుంది. దీనిద్వారా పరిశ్రమలకు రవాణా వ్యయం భారీగా తగ్గుతుందని ప్రాజెక్టు నివేదికలో అధికారులు అంచనా వేశారు.

నీటి లభ్యతపై పక్కా ప్రణాళిక : ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావాలంటే బందరు కాలువలో ఏడాది పొడవునా నిరంతరం జలాలు అందుబాటులో ఉండాలి. దీనికోసం అధికారులు లోతైన అధ్యయనం చేశారు. వేసవి (మే నెల) కాలంలోనూ ప్రకాశం బ్యారేజి ఆధారంగా ముక్త్యాల వరకు ఎక్కడ, ఎంత లోతులో నీటి లభ్యత ఉంటుందో లెక్కించారు. ముక్త్యాల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజి వరకు కృష్ణా నదిలో 0.7 మీటర్ల నుంచి 4.5 మీటర్ల వరకు నీటి లోతు ఉన్నట్లు తేల్చారు.

బందరు కాలువలోనూ 1.5 మీటర్ల నుంచి 3.5 మీటర్ల లోతును ప్రాతిపదికగా తీసుకుని రవాణాకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వేసవిలో జలరవాణాకు ఆటంకం లేకుండా పులిచింతల బ్యాలెన్సింగ్‌ జలాశయం నుంచి నీటిని మళ్లించేలా ప్రణాళిక రచించారు. పంట కాలం పూర్తయిన తర్వాత బందరు కాలువ పొడవునా లాకులు మూసివేసి, అవసరమైన మట్టాల మేరకు నీటిని నిలబెడతారు. ఈ ప్రతిపాదనలకు రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ నుంచి ఇప్పటికే అధికారిక అనుమతి లభించినట్లు ఏపీ జలరవాణా అథారిటీ అధికారులు వెల్లడించారు.

"ముక్త్యాల-మచిలీపట్నం మధ్య జలమార్గం అభివృద్ధికి పీపీపీ పద్ధతిలో నవంబరు నెలాఖరుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా అడుగులు వేస్తున్నాం. కేంద్ర జలరవాణా అథారిటీ చేసిన సూచనలు, మార్పులకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులో తగిన మార్పులు చేసి వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం." -శివ ప్రసాద్, ఏపీ జలరవాణా అథారిటీ ఛైర్మన్‌

రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? - ఓఆర్​ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా?

అమరావతికి 'వాటర్‌ వే' - కృష్ణా నదిలో జలమార్గం ద్వారా సామగ్రి తరలింపు

TAGGED:

​AP INLAND WATERWAYS PROJECT
​KRISHNA RIVER WATERWAY
MUKTYALA MACHILIPATNAM WATERWAY AP
AP MUKTYALA MACHILIPATNAM WATERWAY
MUKTYALA MACHILIPATNAM WATERWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.