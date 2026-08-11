అగ్రిగోల్డ్ కేసు - మరిన్ని ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం ఆదేశం
అగ్రిగోల్డ్ డైరెక్టర్ల బంధువుల పేరిట ఉన్న ఆస్తుల జప్తునకు హోంశాఖ ఆదేశాలు - డిపాజిటర్ల సొమ్ముతోనే ఆస్తుల కొనుగోలు చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడి - పోరంకి, పెనమలూరు, బెంగళూరులో ఎకరాల కొద్దీ భూముల సీజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 6:39 PM IST
Agrigold Assets Attachment : అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేగవంతం చేసింది. డిపాజిటర్లను నిలువునా ముంచిన అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యంపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ఇటీవలే అగ్రిగోల్డ్కు చెందిన 6,000 ఎకరాలకు పైగా భూములను వెంటనే వేలం వేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయించింది. తాజాగా కేసు విచారణలో భాగంగా తాజాగా బంధువుల పేరిట అక్రమంగా కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులను జప్తు చేయాలని హోం శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
బంధువుల పేర్లతో ఆస్తుల కొనుగోలు : అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యం డిపాజిటర్ల సొమ్మును దారి మళ్లించినట్లు విచారణలో తేలింది. ప్రజల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బులతో బంధువుల పేరిట ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు సీఐడీ గుర్తించింది. ఈ అక్రమ ఆస్తులపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది. వాటిని వెంటనే జప్తు చేయాలని తాజాగా హోం శాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అగ్రిగోల్డ్ కంపెనీలకు జాయింట్ ఎండీగా వ్యవహరించిన అవ్వా హేమ సుందర వరప్రసాద్ అత్త ఎల్లా జయలక్ష్మి పేరిట భూములు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కృష్ణా జిల్లాలోని పోరంకి, పెనమలూరు, ఈదర ప్రాంతాల్లో ఆమె పేరిట ఏకంగా 6.55 ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు విచారణలో వెలుగుచూసింది. ఈ భూములను డిపాజిటర్ల సొమ్ముతోనే కొన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో వాటిని జప్తు చేస్తున్నారు.
బెంగళూరులోనూ జప్తు : అగ్రిగోల్డ్ అక్రమ పెట్టుబడులు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా విస్తరించాయి. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనూ బంధువుల పేరిట భూములు ఉన్నట్లు అధికారులు పసిగట్టారు. బెంగళూరు జిల్లా అనేకల్ తాలూకా పరిధిలోని సర్జాపూర్ హోబ్లీలో ముత్తనల్లూర్ అమ్మనికేరి గ్రామంలో 3.32 ఎకరాల భూమిని గుర్తించారు. ఈ భూమి ఎన్. మమత అనే మహిళ పేరుతో ఉంది. ఇది కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సొమ్ముతోనే కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారులు పక్కాగా ధ్రువీకరించుకున్నారు. ఈ భూములను తక్షణమే జప్తు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. జప్తు చర్యలను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సీఐడీ డైరెక్టర్ జనరల్ను (డీజీ) ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
6 వేల ఎకరాల వేలానికి సిద్ధం : కాగా అగ్రిగోల్డ్ కేసులో గతంలో అటాచ్ చేసిన పాత ఆస్తుల విక్రయానికి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అగ్రిగోల్డ్కు చెందిన 6,000 ఎకరాలకు పైగా భూములను వెంటనే వేలం వేయాలని ప్రభుత్వం నియమించిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 5వ తేదీన రాష్ట్ర సచివాలయంలో హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అధ్యక్షతన ఈ సబ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఇందులో డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాల పరిరక్షణపై మంత్రులు సమగ్రంగా చర్చించారు. భూముల వేలం ప్రక్రియను వేగంగా ప్రారంభించాలని సీఐడీ, పోలీసు శాఖలను సబ్ కమిటీ ఆదేశించింది.
సెప్టెంబర్ 15కి బాండ్ల పంపిణీ : అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు త్వరగా న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. కేసుల వేగవంతమైన విచారణ కోసం ఆగస్టు 15 లోగా ప్రత్యేక కోర్టును ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 9 రాష్ట్రాల్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఉన్నారు. వీరందరికీ బాండ్లు అందించేందుకు ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సెల్స్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే డిపాజిటర్లకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించేందుకు ఒక ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను కూడా ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. సెప్టెంబర్ 15 నాటికి బాధితులకు బాండ్ల పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడి ఆదేశాల మేరకు విడతల వారీగా బాధితులకు చెల్లింపులు జరపాలని అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఊరట - ఆరు నెలల్లో సమస్యకు పరిష్కారం?
అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు గుడ్న్యూస్ - 6 వేల ఎకరాల వేలానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్