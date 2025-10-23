వర్షాలపై ప్రభుత్వం హైఅలర్ట్‌ - ప్రజల రక్షణకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

ETV Bharat / state

AP Govt on High Alert Over Heavy Rains: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దుబాయ్‌ పర్యటనలో ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని వర్షాల తీవ్రతపై క్షణక్షణం సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల పరిస్థితిని సీఎస్‌, విపత్తు నిర్వహణ, ఆర్టీజీ అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్షించారు. వర్షాల వల్ల ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎం స్పష్టంగా ఆదేశించారు.

విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సిద్ధం: భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులతో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌ బృందాలను ముందుగానే పంపాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఇప్పటికే దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలూ పనిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు వివరించారు. “లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలవకుండా చూడాలి. అవసరమైతే ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి. చెరువులు, వాగులు, కాలువలు పర్యవేక్షణలో ఉండాలి. బలహీనమైన గట్లు పటిష్టం చేయాలి” అని సీఎం సూచించారు.

శాఖల సమన్వయం పై స్పష్టత: రెవెన్యూ, డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్‌, పోలీస్‌, ఇరిగేషన్‌, మున్సిపల్‌, విద్యుత్‌, ఆర్‌ అండ్‌ బి శాఖలు సమన్వయ చేసుకుంటూ పని చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. వర్షాల తర్వాత అంటువ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఉన్నందున వైద్య శాఖ తక్షణ వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సూచించారు. వర్షాల తీవ్రత తగ్గిన తర్వాత కూడా డెంగీ, వైరల్‌ ఫీవర్‌ వంటి వ్యాధులు ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు.

శాఖలకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు: తీవ్ర వర్షాలు, పిడుగులతో కూడిన పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి అనిత అధికారులతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సజావుగా పనిచేసేలా చూడాలని, వర్షపు నీరు నిల్వ కాకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె సూచించారు. “పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు రైతులు పంట పొలాల్లో ఉండరాదు. వారందరికీ హెచ్చరిక సందేశాలు పంపాలి” అని ఆమె జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్‌ అధికారులు కట్టల వద్ద ఇసుక బ్యాగులు, పంపులు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు.

విద్యుత్‌ శాఖకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు: విద్యుత్‌ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ వర్షాల ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, అధికారులు, డిస్కమ్‌ ఛైర్మన్‌లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు. “ఎక్కడైనా విద్యుత్‌ స్తంభాలు కూలే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వస్తే వెంటనే పునరుద్ధరణ బృందాలు సిద్ధం కావాలి,” అని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.

మంత్రి నారాయణ సమీక్ష: మున్సిపల్‌ శాఖ మంత్రి నారాయణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని మున్సిపల్‌ కమిషనర్లతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. తాగునీరు కలుషితం కాకుండా చూడాలని, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది నిరంతరం ఫీల్డ్‌లో ఉండాలని సూచించారు. ప్రతి మున్సిపాలిటీలో 24 గంటలూ పనిచేసే కాల్‌ సెంటర్‌ వ్యవస్థను సిద్ధం చేయాలని, అవసరమైతే ప్రైవేట్‌ మినరల్‌ వాటర్‌ ప్లాంట్లను కూడా తనిఖీ చేయాలని ఆదేశించారు. “ప్రజల సమస్యలు ఒక్కటైనా నిర్లక్ష్యం చేయరాదు. ప్రతి ఫిర్యాదుకు వెంటనే స్పందించాలి” అని నారాయణ హెచ్చరించారు.

తీరప్రాంత జిల్లాలకు అచ్చెన్నాయుడు హెచ్చరిక: తీరప్రాంత జిల్లాల్లో వర్షాలు, గాలులు తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. “వర్షాల ప్రభావం అధికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లరాదు. వంశధార, నాగావళి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించండి” అని ఆయన ఆదేశించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్‌ స్వప్నిల్‌ దినకర్‌ పుండ్కర్‌, ఎస్పీ మహేశ్వర్‌ రెడ్డితో టెలిఫోన్‌ ద్వారా మాట్లాడి అన్ని ఏర్పాట్లు సమీక్షించారు. పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు.

ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండటంతో వర్షాల ప్రభావం ఉన్నా పెద్దగా నష్టం జరగకుండా నియంత్రణలో ఉండనుంది. రాష్ట్రం అంతటా అధికారులు కంట్రోల్‌ రూమ్‌ల ద్వారా పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నుంచి మొదలు, ప్రతి శాఖ మంత్రి వరకు అందరూ నేరుగా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రజల భద్రతకు పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

