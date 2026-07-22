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22A నిబంధన సరళీకృతం చేస్తూ కొత్త జీవో - 5 రకాల భూములకు విముక్తి: మంత్రి అనగాని

వెబ్‌ల్యాండ్‌లో అన్ని వివరాలు పొందుపరుస్తామన్న మంత్రి అనగాని - పట్టా భూములు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 22-ఏలో ఉండేందుకు వీల్లేదని స్పష్టం - ఏపీఎస్‌ఎఫ్‌సీ ఉన్న భూములనూ 22-ఏ నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న అనగాని

AP Govt New GO Simplifying Section 22A Land Removal Process
AP Govt New GO Simplifying Section 22A Land Removal Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:36 PM IST

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AP Govt New GO Simplifying Section 22A Land Removal Process: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పొరపాటున లేదా అక్రమంగా 22A జాబితాలో చేర్చిన 5 రకాల భూములకు విముక్తి కల్పించామని రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ తెలిపారు. 22A నిబంధన సరళీకృతం చేస్తూ కొత్త జీవో నేటి నుంచి అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. 22A నిర్వహణ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐజీ పరిధిలో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. రైతులు, సామాన్య ప్రజలు తమ భూములు విక్రయించడానికి, తనఖా పెట్టుకోవడానికి, బదిలీ చేసేందుకు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తొలగించడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని మంత్రి వెల్లడించారు. సీలింగ్‌ భూములు అన్యాక్రాంతం కాకుండా 22A నిబంధనలు ఉంటాయని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ అన్నారు.

22A నిబంధన సరళీకృతం చేస్తూ కొత్త జీవో - 5 రకాల భూములకు విముక్తి: మంత్రి అనగాని (ETV Bharat)

'22ఏ నిర్వహణ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐజీ పరిధిలో ఉంటుంది. వ్యవసాయ భూములకు వెబ్ ల్యాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ విధమైన మాన్యువల్ ఎంట్రీలు ఉండవు. గ్రామకంఠం, పట్టా భూములను నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చకూడదు. 18.06.1954 కంటే ముందు అసైన్ చేసిన అన్ని భూములు నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నాం. కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ ఆయిన 90రోజుల్లోపు సాఫ్ట్​వేర్​​లో మార్పులు ఐజీఆర్ఎస్, సీసీఎల్ఏ చేయాలి. తన భూమి ప్రభుత్వ భూమి కాదని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత పౌరులపైన, భూ యజమానులపైన ఉంది.' - అనగాని సత్యప్రసాద్‌, రెవెన్యూ మంత్రి

30 రోజుల గడువుతో నోటీసు: దీనికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేశారు. ఏ అధికారి చర్య కారణంగా భూ యజమాని హక్కులకు భంగం కలిగితే దానికి ఆ అధికారినే బాధ్యుడుగా భావించి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారని తెలిపారు. 22ఎ జాబితాలో పెట్టాలని ప్రతిపాదించిన ప్రతి ఫైల్​కు సంబంధించిన సమాచారం, ఆ ఫైల్​ ఎక్కడుంది, ఆ ఫైల్​ పరిస్థితి ఏంటి అనేది తెలుసుకునే అవకాశం ప్రజలకు ఉండేలా పబ్లిక్​ ఇన్​క్లూజన్​ రిజిస్టర్​ను కూడా ఐజీఆర్ఎస్ నిర్వహిస్తుందని తెలిపారు. ఏదైనా భూమి వెనువెంటనే అన్యాక్రాంతం కాబోతుందనే సమాచారం ఉండి దానిని ఎమర్జెన్సీగా 22ఎ జాబితాలో పెట్టాలంటే 60 రోజుల్లోపే పూర్తి చేయాలని తెలిపారు.ఈ లోపు సంబంధిత పౌరుడికి 30 రోజుల గడువుతో నోటీసు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. అరవై రోజుల్లోగా ఎమర్జీన్సీ కేటగిరి కింద 22ఎ జాబితాలో చేర్చలేకపోతే ఆ భూమి పట్టా భూమిగానే ఉండిపోతుందన్నారు.

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MINISTER ANAGANI
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