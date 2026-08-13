'SHG' మహిళలకు ఉపాధికి మార్గం - సేంద్రియ ఎరువుగా గుర్రపుడెక్క!
మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోకస్ - స్వయం సహాయక సంఘాల్లో మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంపై దృష్టి - గుర్రపుడెక్క ద్వారా సేంద్రియ ఎరువు తయారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 4:42 PM IST
Water Hyacinth Compost in AP : అతివలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలి. ప్రతి ఇంటి నుంచి మహిళా పారిశ్రామికవేత్త రావాలన్నది కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా ఆసక్తి ఉన్న నారీమణులను గుర్తించి వారికి అవసరమైన సహాయ, సహకారాలు అందించి ప్రోత్సహిస్తోంది. కొత్తగా పరిశ్రమ ఏర్పాటు, ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేస్తే విస్తరణకు ఆర్థిక సహకారం అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని మహిళలకు రుణాలతో పాటు ఉచితంగా యూనిట్లు కూడా అందిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంత పరిధిలో 8,33,235 స్వయం సహాయక సంఘాలున్నాయి. వీటిలో 83,02,889 మంది సభ్యులున్నారు. గ్రామీణ స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) అతివలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంతోపాటు పర్యావరణ హిత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అన్నదాతలకు నాణ్యమైన సేంద్రియ ఎరువును అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై ఫోకస్ పెట్టింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే గ్రామ పంచాయతీల్లోని ‘చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి’ కేంద్రాల్లో గుర్రపుడెక్క ద్వారా సేంద్రియ ఎరువు తయారీ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తొలి విడత పది మండలాల్లోని 11 గ్రామపంచాయతీలను సెలక్ట్ చేశారు. సంపద సృష్టి కేంద్రాల నిర్వహణ బాధ్యతలను గ్రామీణ స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) మహిళలకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం గుర్రపుడెక్కతో సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేయిస్తున్నారు. దీనిని విక్రయించడం ద్వారా వారికి ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమైతే మరిన్ని గ్రామపంచాయతీల్లోని సంపద సృష్టి కేంద్రాల నిర్వహణను వారికే అప్పగిస్తామని జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఏ) పీడీ నగేశ్ పేర్కొన్నారు.
ఎక్కడెక్కడంటే? : అనపర్తి మండలంలోని అనపర్తి, తోసిపూడి (బిక్కవోలు), సమిశ్రగూడెం (నిడదవోలు), ద్వారపూడి (మండపేట), జేగురుపాడు (కడియం), కోలమూరు (రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం), నదుపల్లి (పెరవలి), లొల్ల (రాయవరం), పల్లంగి ఉండ్రాజవరం, కపిలేశ్వరపురం గ్రామ పంచాయతీల్లోని సంపద సృష్టి కేంద్రాల నిర్వహణ బాధ్యతలను ఎస్హెచ్జీ మహిళలకు అప్పగించారు.
రుణాలు మంజూరు చేసి : గుర్రపుడెక్క నుంచి సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేసే ప్రక్రియపై ఎస్హెచ్జీ మహిళలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. గుర్రపు డెక్కను చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించేందుకు అవసరమైన చాప్ కట్టర్స్ కొనుగోలుకు లోన్లు మంజూరు చేశారు. ఈ యంత్రాల ద్వారా శాస్త్రీయ విధానంలో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇలా :
|గ్రామీణ ఎస్హెచ్జీలు
|36,236
|మొత్తం సభ్యులు
|3,62,237
|గ్రామపంచాయతీలు
|342
|చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి కేంద్రాలు
|307
|ఎస్హెచ్జీలకు అప్పగించినవి
|11
గుర్రపుడెక్కతో ఎరువు తయారీ తక్కువ సమయంలోనే పూర్తవుతుంది. అంతేకాకుండా సాధారణ సేంద్రియ ఎరువు కంటే ఇది రెండు నుంచి మూడు రెట్లు నాణ్యతగా ఉన్నట్లు ప్రయోగ పరీక్షల్లో తేలింది. గుర్రపుడెక్క తీగ కుళ్లడానికి తక్కువ సమయం పడుతోంది. పశువుల వ్యర్థాల కన్నా ఇందులో నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం, మాంగనీస్, జింక్, ఐరన్, సేంద్రియ కర్బనం, కాపర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది దాదాపు ఆరు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది. దీనిని మిద్దె పంటలు, కూరగాయలు, ఆయిల్ఫామ్, పూలమొక్కలు, కొబ్బరి, మామిడి, వరి, ఉద్యాన పంటలు, సపోటా ఇలా అన్నింటికీ ఉపయోగించవచ్చు.
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