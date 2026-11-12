కిలో రూ.49కే నాణ్యమైన సన్నబియ్యం - 'ధరణి' బ్రాండ్తో ప్రత్యేక విక్రయ కేంద్రాలు
Dharani Brand Rice in AP : సామాన్యులకు భారం తగ్గించేలా ఏపీ ప్రభుత్వం 'ధరణి' బ్రాండ్తో సన్నబియ్యాన్ని సబ్సిడీపై అందిస్తోంది. రైతుబజార్లలోని ఈ విక్రయాలకు విశేష స్పందన వస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:00 PM IST
ఆకాశాన్నంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బియ్యం ధరలు అమాంతం పెరగడం సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో సన్నబియ్యం ధర రూ.60 నుంచి రూ.70 వరకు పలుకుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన సన్నబియ్యాన్ని అందించేందుకు 'ధరణి' బ్రాండ్తో ప్రత్యేక విక్రయ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఏపీ పౌరసరఫరాల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రైతు బజార్ల వేదికగా ఈ బియ్యం విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
సాధారణ సన్నబియ్యం ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారడంతో ప్రభుత్వమే నేరుగా రంగంలోకి దిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన రైతు బజార్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ ధరణి బియ్యం 26 కిలోల బస్తా ధరను రూ.1,274గా నిర్ణయించారు. కేవలం కిలో రూ.49, రూ.50 ధరల్లో బీపీటీ (BPT), ఆర్ఎన్ఆర్ (RNR) లాంటి నాణ్యమైన సన్నబియ్యం రకాలను ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నారు. దళారుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా ప్రజలకే ఈ బియ్యం అందేలా అధికారులు పకడ్బందీగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
"ధరణి బియ్యానికి ప్రజల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. బయట మార్కెట్ కంటే చాలా తక్కువ ధరకు వస్తుండటంతో కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నాణ్యతలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా సన్నబియ్యాన్ని అందిస్తున్నాం. స్టాక్ ఎప్పటికప్పుడు తెప్పిస్తూ ఎవరికీ ఇబ్బంది లేకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నాం."- రమేశ్ బాబు, పటమట రైతుబజార్ ఈవో
పోషకాలతో కూడిన ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం : ధరణి బ్రాండ్ ద్వారా కేవలం సన్నబియ్యం ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రజల ఆరోగ్యంపైనా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది. ప్రజల్లో పోషకాహార లోపాన్ని నివారించేందుకు బలవర్ధకమైన బియ్యాన్ని అందిస్తోంది. ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ బీ12 కలిపిన ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఎలాంటి కఠిన నిబంధనలు లేవు. వినియోగదారులు నేరుగా కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి తమ ఆధార్ కార్డు లేదా రేషన్ కార్డు చూపించి, ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యం దొరుకుతుండటంతో రైతు బజార్లలోని ధరణి కౌంటర్లు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటున్నాయి.
"ధరణి కౌంటర్లో బియ్యం చాలా వేగంగా అమ్ముడవుతున్నాయి. జనం ఉదయం నుంచే వచ్చి తీసుకుంటున్నారు. బియ్యం నాణ్యత బాగుందని అందరూ చెబుతున్నారు. అయితే చాలామంది 26 కిలోల బస్తా కాకుండా 5, 10 కిలోల ప్యాకెట్లు అడుగుతున్నారు."-రమ, విక్రయదారురాలు
పెరుగుతున్న బియ్యం ధరల నుంచి సామాన్యులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ పథకానికి ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అయితే వినియోగదారులు కొన్ని మార్పులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్నవాటితో పాటు మరో నాలుగు రకాల బియ్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అలాగే కేవలం 26 కిలోల బస్తాల రూపంలోనే కాకుండా సామాన్యులకు, చిన్న కుటుంబాలకు వీలుగా 5, 10 కిలోల ప్యాకెట్లలో విడిగా విక్రయించాలని కోరుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ప్రాంతాలకు ఈ విక్రయ కేంద్రాలను విస్తరించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ప్రజల విజ్ఞప్తులపై అధికారులు సానుకూలంగా స్పందిస్తే ఈ కార్యక్రమం మరింత విజయవంతం అవుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సామాన్యులపై భారం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - రైతు బజార్లలో తక్కువ ధరకే నిత్యావసర వస్తువులు
బియ్యం, ధాన్యం నిల్వల ప్రకటన తప్పనిసరి- దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు స్టాక్ పరిమితులు విధించేందుకు కేంద్రం ఓకే