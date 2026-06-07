కొద్దిపాటి నీటి వనరులతోనే ఏడాది పొడవునా పంటలు - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గిరిజన రైతులు
జలధార పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వంద రోజుల ప్రణాళిక - ఉపాధి హామీతో ముమ్మరంగా చెరువుల్లో పూడికతీత పనులు - ఎల్నినో హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 2:24 PM IST
Jaladhara Water Conservation : జలమే జీవనాధారం. నీరు లేనిదే ఏ ప్రాణికీ మనుగడ లేదు. కానీ ఆ నీటికే ఇప్పుడు కటకట ఏర్పడుతోంది. భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. వేసవి రాగానే చేతిపంపులు మొరాయిస్తున్నాయి. చెరువుల్లో పూడిక పేరుకుపోయి చుక్క నీరు నిల్వ ఉండటం లేదు. రానున్నది ఎల్నినో కాలం. ఈ ప్రమాదాన్ని ముందుగానే పసిగట్టిన ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టేందుకు 'జలధార' పేరిట భారీ కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. చింతపల్లి ఏజెన్సీలో ఈ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ జల సంరక్షణ పనులు, గిరిజన రైతుల ఆదర్శ విధానాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఎల్నినో ముప్పు, వర్షాధారిత వ్యవసాయం : గిరిజన ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం పూర్తిగా వర్షాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు వస్తే ముందుగా నష్టపోయేది గిరిజన రైతులే. ఈ ఏడాది వాతావరణం మరింత ప్రతికూలంగా మారనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఎల్నినో, సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది అదునులో వర్షాలు కురవకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో అధికార యంత్రాంగం ముందస్తుగా మేల్కొంది. రానున్న కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు రైతులను ఇప్పటినుంచే అప్రమత్తం చేస్తోంది.
ఆదర్శంగా మన్యం రైతుల విధానాలు : మైదాన ప్రాంతాల వ్యవసాయానికి, గిరిజన వ్యవసాయానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. సాధారణంగా మైదానాల్లో తొలకరి పడ్డాకే సాగు పనులు మొదలుపెడతారు. కానీ గిరిజన రైతులు వేసవి వానలతోనే ముందస్తుగా వ్యవసాయానికి సమాయత్తం అవుతారు. దుక్కులు దున్నడం, వరినాట్లు వేయడం వంటి పనులు ప్రారంభిస్తారు. ముఖ్యంగా కొందరు గిరిజన రైతులు నీటి సంరక్షణలో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కొండల పైనుంచి వృధాగా పోయే వర్షపు నీటిని అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. వాగులు, వంకల వద్ద రాతికట్లు నిర్మించి నీరు నేరుగా భూమిలోకి ఇంకేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కొండ ప్రాంతాల నుంచి లోతట్టుకు వచ్చే వర్షపు నీటిని కాలువల ద్వారా పొలాలకు మళ్లిస్తున్నారు. ఉన్న ఆ కొద్దిపాటి నీటి వనరులతోనే ఏడాది పొడవునా పంటలు పండిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆదర్శ రైతులను అధికారులు స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటున్నారు. జలసంరక్షణపై మరింతమంది దృష్టి సారించే విధంగా చైతన్యపరుస్తున్నారు.
'జలధార' వంద రోజుల ప్రణాళిక : నీటి కష్టాలను తీర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రతి నీటి బొట్టునూ కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తోంది. ఇందుకోసం 'జలధార' పేరిట వంద రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించింది. చెరువులు, కాలువలు, చెక్డ్యాంలు, రిజర్వాయర్లకు కొత్త జీవం పోస్తున్నారు. వాటిలో దశాబ్దాలుగా పేరుకుపోయిన పూడికను పూర్తిగా తొలగిస్తున్నారు. ఈ అభివృద్ధి పనులను ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకానికి అనుసంధానం చేసింది. దీనివల్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు స్థానికులకు ఉపాధి దొరుకుతోంది.
"ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన జలధార కార్యక్రమంలో భాగంగా చింతపల్లి పరిధిలో మొత్తం 12 పనులను ఎంపిక చేశాం. ప్రస్తుతం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా చెరువులు, చెక్డ్యాంల్లో పూడికతీత పనులను స్థానికంగా ఉన్న గిరిజనులే చేసుకుంటున్నారు. అంతర్ల, సిరిపురం, చౌడుపల్లి, తాజంగి ప్రాంతాల్లో కొన్ని పెద్ద చెరువులు ఉన్నాయి. వాటిలో పూడికతీత పనులను యంత్రాల సాయంతో చేయాల్సి ఉంది. వీటికి అవసరమైన చర్యలు ఇప్పటికే ముమ్మరంగా చేపడుతున్నాం. ఇందుకు ఒక్కో చెరువు అభివృద్ధికి సుమారు రూ. 16 లక్షల వరకూ ఖర్చవుతుందని అంచనా. ఈ మేరకు అవసరమైన నివేదికలు, అంచనాలను రూపొందించి పై అధికారులకు పంపాం. అనుమతులు రాగానే పనులు మరింత వేగవంతం చేస్తాం." -లోకేష్కుమార్, జలవనరులశాఖ జేఈ, చింతపల్లి
జలధార-జలహారతి - ప్రతి నీటి చుక్క మన భవిష్యత్తుకు భరోసా
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