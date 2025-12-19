రాజధాని అమరావతిలో హై-ఎండ్ టెక్నాలజీ హబ్ - కంపెనీలకు వరాల జల్లు!
పెట్టుబడిపై 75 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు - భూమి ధరలో 70 శాతం రాయితీ - 7 కంపెనీలకు లైన్ క్లియర్ - రతన్ టాటా హబ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 9:31 AM IST
Incentives for Companies Setting up Projects in 'Amaravati Quantum Valley': రాజధాని అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. భవిష్యత్తు సాంకేతికతగా పిలువబడే 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్' రంగానికి అమరావతిని కేంద్ర బిందువుగా మారుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ'లో ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు భారీ నజరానాలు ప్రకటించింది. కంపెనీలకు ఇచ్చే అనుమతులు, ప్రోత్సాహకాలను నిర్దేశిస్తూ ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ప్రోత్సాహకాల పర్వం, పెట్టుబడిపై 75% వెనక్కి: ఏపీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ పాలసీ కింద కంపెనీలను ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. సంస్థలు పెట్టే మూలధన పెట్టుబడిలో గరిష్ఠంగా 75 శాతానికి మించకుండా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తారు. ఇది స్టార్టప్లకు, కొత్తగా వచ్చే కంపెనీలకు పెద్ద ఊరట. ఉద్యోగాల కల్పనే ప్రధాన ఎజెండాగా ఈ పాలసీని రూపొందించారు. సంస్థ కల్పించే ఒక్కో ఉద్యోగానికి 100 చదరపు అడుగుల చొప్పున ఆఫీస్ స్పేస్ను ప్రభుత్వమే కేటాయిస్తుంది.
రతన్ టాటా హబ్ కీలకం: ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలకు ప్రతిఫలంగా ఆయా కంపెనీల్లో ప్రభుత్వానికి వాటా దక్కేలా కొత్త విధానాన్ని తెచ్చారు. 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్' ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు చెల్లించే రోజున, సదరు సంస్థ విలువ ఎంత ఉందో లెక్కగడతారు. ఆ విలువ ఆధారంగా, రాష్ట్ర క్వాంటమ్ మిషన్కు ఆయా కంపెనీల్లో 'ఈక్విటీ' (వాటా) కేటాయించాలి. అంటే పరోక్షంగా ప్రభుత్వమే ఆయా కంపెనీల్లో పెట్టుబడిదారుగా మారుతుందన్నమాట. క్వాంటమ్ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి కోసం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, 'హబ్ అండ్ స్పోక్స్' నమూనాలో పని చేస్తుంది. క్వాంటమ్ స్టార్టప్లకు అవసరమైన సలహాలు, మార్గదర్శకత్వం, నిధులు సమకూర్చడంలో ఈ హబ్ కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది.
7 కంపెనీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్: తాజా ఉత్తర్వుల్లో భాగంగా మొత్తం 7 కంపెనీలకు అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. క్యూపీఏఐ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటు కోసం అనుమతి లభించింది. ఇందుకోసం 2,500 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. నోస్ట్రడామస్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ సదుపాయాలను ఈ సంస్థ కల్పిస్తుంది. ఈ సంస్థకు ఏపీఐఐసీ ద్వారా ఏకంగా 5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. అది కూడా మార్కెట్ ధరపై 70 శాతం భారీ రాయితీతో ఇవ్వనున్నారు.
అలాగే క్యూబిటెక్ స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు కూడా ఏపీఐఐసీ ద్వారా 2.5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. వీరికి కూడా మార్కెట్ ధరలో 70 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. ఫార్టీటూ (42) టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు చేసే ప్రాజెక్టుకు క్వాంటమ్ పాలసీ కింద ప్రోత్సాహకాలు చెల్లించేందుకు ఓకే చెప్పారు. సంస్థ నిర్వహించే 'టెస్ట్ బెడ్'ల కోసం 2 వేల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని కేటాయించారు. సెంటెల్లా సైంటిఫిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు క్వాంటమ్ పాలసీ కింద అర్హత ఉన్న అన్ని ప్రోత్సాహకాలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
క్యూక్లేవోయెన్స్ క్వాంటమ్ ల్యాబ్స్ సంస్థ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు ప్రాథమిక అనుమతులు మంజూరు చేశారు. చివరిగా ఏక్యూవీలో సైబ్రానెక్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చారు. అయితే, ఈ సంస్థకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాల విషయంలో ఐటీ శాఖకు ఒక మెలిక పెట్టారు. నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ ఇచ్చే గ్రాంట్తో పోల్చి చూసి, దానికి అనుగుణంగా సిఫార్సు చేయాలని ఐటీ శాఖను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
AI, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్.. ఈ ఏడాది డిజిటల్ రంగాన్ని మార్చేవి ఇవే!
క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో యువతకు శిక్షణ, ఉద్యోగావకాశాలు: యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్, పృథ్వీ