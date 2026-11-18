ఏపీలో 'ఇంటింటికీ యోగా' - ఉచిత శిక్షణకు ముందుకొచ్చిన 12 దిగ్గజ సంస్థలు
Intintiki Yoga AP : ప్రజల ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా ఏపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'ఇంటింటికీ యోగా' కార్యక్రమానికి 12 ప్రముఖ సంస్థలు అండగా నిలిచాయి. ఉచితంగా యోగా, ధ్యానం నేర్పనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:57 AM IST
రాష్ట్ర ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ప్రజలను ఆరోగ్యవంతంగా మార్చేందుకు 'ఇంటింటికీ యోగా' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి తోడ్పాటు అందించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 12 ప్రముఖ సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలకు ఉచితంగా యోగా, ధ్యానం, ఆరోగ్య అవగాహన తరగతులు నిర్వహించేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశాయి. ప్రత్యేక శిబిరాల ద్వారా ప్రజలకు చేరువ కావాలని నిర్ణయించాయి.
ఆయా సంస్థలు అందించిన ప్రతిపాదనలపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్తో ఆయుష్ విభాగం డైరెక్టర్ రోణంకి గోపాలకృష్ణ మంగళవారం కీలక చర్చలు జరిపారు. ప్రజలకు సులువుగా సేవలు అందించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రత్యేకంగా 'ఇంటింటికీ యోగా' పోర్టల్ను ప్రారంభించనుంది. దీని ద్వారా ప్రజలకు నేరుగా, అలాగే ఆన్లైన్ విధానంలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఉచితంగా సేవలు అందించేందుకు ముందుకొచ్చిన సంస్థలు, అవి అందించే సేవల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ (బెంగళూరు): నవచైతన్య శిబిరాలు, పద్మసాధన, 14 రోజుల యోగా సాధన, ధ్యానం తదితర అంశాలపై మండల స్థాయిలో సేవలు అందిస్తుంది. సులభంగా అర్థమయ్యేలా తెలుగు వీడియో పాఠాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
- బ్రహ్మకుమారీస్ (రాజస్థాన్): రాజయోగ ధ్యానం, ఒత్తిడి నివారణ, వ్యక్తిత్వ వికాసం తదితర అంశాలపై విద్యార్థులు, మహిళలు, వృద్ధులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
- పతంజలి యోగా సమితి (హరిద్వార్): రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 242 కేంద్రాల ద్వారా రోజుకు 10 వేల మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా శిక్షణ అందిస్తుంది.
- ఈషా ఫౌండేషన్ (కోయంబత్తూరు): ఉచిత ఉప యోగా, ఈశా క్రియ, చిత్శక్తి, ఏడు నిమిషాల ధ్యానం నేర్పుతుంది. సద్గురు యాప్ ద్వారా ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్, సూర్యక్రియ, యోగాసనాలతో పాటు గర్భిణుల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది.
- హాబిల్డ్ సంస్థ (నాగ్పుర్): 14 రోజుల ఆన్లైన్ యోగా శిక్షణను ఏడాదిపాటు ఉచితంగా అందజేస్తుంది. రోజుకు ఆరు విడతల్లో తరగతులు నిర్వహించి, శిక్షణ పూర్తిచేసిన వారికి ధ్రువపత్రాలు జారీ చేస్తుంది.
- కామ్య యోగా సంస్థ (రాజస్థాన్): మహిళల ఆరోగ్యంపై వీరు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. పీసీఓఎస్, పీసీఓడీ, థైరాయిడ్, హార్మోన్ల సమస్యల పరిష్కారానికి యోగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు.
- యోగిఫై (బెంగళూరు): ఆధునిక ఏఐ సాంకేతికతతో సేవలు అందిస్తుంది. 90కి పైగా యోగాసనాలు, 25కు పైగా శిక్షణ కార్యక్రమాలతో కూడిన యాప్ ద్వారా సేవలు ఇస్తుంది. ఆసనాల తీరును ఏఐ ద్వారా పరిశీలించి తగిన సూచనలు చేస్తుంది.
- హార్ట్ఫుల్నెస్ (విజయవాడ): 27 కేంద్రాల ద్వారా యోగా, ధ్యానం నేర్పుతుంది. వైద్యసేవలు అందించడంతో పాటు, వ్యసన విముక్తి శిబిరాలను సైతం నిర్వహిస్తుంది.
- ప్రకృతి వైద్య, యోగా వైద్యుల సంఘం (విశాఖపట్నం): 134 వేదికల్లో వీరు శిక్షణ ఇస్తారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నివారణతో పాటు మహిళలు, వృద్ధుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు.
- విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ (ఏపీ): ఆయుర్వేద వైద్యుల ద్వారా యోగా చికిత్స నిపుణులకు వైద్యపరమైన సహకారం అందిస్తుంది. జిల్లా, మండల స్థాయిలో కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది.
- యోగాంత టెక్నాలజీస్ (హైదరాబాద్): తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో రోజువారీ ప్రత్యక్ష యోగా తరగతులు ఉంటాయి. ఆయుష్ సిబ్బంది, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, ఆశా, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు శిక్షణ ఇస్తారు. మధుమేహం, బీపీ, స్థూలకాయం, ఒత్తిడి నియంత్రణకు యోగా నేర్పుతారు.
- జాస్పీ సంస్థ: 'ఇంటింటికీ యోగా' కోసం ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందిస్తోంది. మొబైల్ కెమెరా ద్వారా ఆసనాల తీరును పరిశీలించి సూచనలు ఇస్తుంది. మొత్తం 14 విభాగాల్లో వీరు శిక్షణ అందించనున్నారు.