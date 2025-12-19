ETV Bharat / state

విశాఖలో గూగుల్ రూ. 87 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుకు 'రాచమార్గం'! - డేటా సెంటర్ పర్యవేక్షణకు హై-లెవల్ కమిటీ

అదానీ, ఎయిర్‌టెల్‌లతో కలిసి గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ భారీ స్కెచ్ - 14 రోజుల్లోనే సమస్యల పరిష్కారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:36 AM IST

AP Steering Committee for Google AI Project: విశాఖపట్నం వేదికగా ఐటీ రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం 'గూగుల్' ఏపీలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ పెట్టుబడికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఏకంగా రూ. 87,520 కోట్ల పెట్టుబడితో భారీ 'ఏఐ డేటా సెంటర్' ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ఈ మెగా ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఎక్కడా చిన్న అవాంతరం కూడా రాకూడదనే ఉద్దేశంతో, రెడ్ టేపిజానికి తావులేకుండా ఒక ప్రత్యేక 'ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టీరింగ్ కమిటీ'ని ఏర్పాటు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

వెయ్యి మెగావాట్ల సామర్థ్యం, అదానీతో దోస్తీ: గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును చేపడుతోంది. విశాఖపట్నంలో 1,000 మెగావాట్ల భారీ సామర్థ్యంతో ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనికోసం కొన్ని ఎంపిక చేసిన దిగ్గజ సంస్థలతో గూగుల్ చేతులు కలిపింది. అదానీ ఇన్‌ఫ్రా, అదానీ కనెక్స్, ఎన్‌ఎక్స్‌ట్రా (ఎయిర్‌టెల్) వంటి సంస్థలు ఇందులో 'నోటిఫైడ్ పార్ట్‌నర్లు'గా ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కోసం విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఏకంగా 480 ఎకరాల భూమి అవసరమని గుర్తించారు. ఈ భూములను అదానీ ఇన్‌ఫ్రా, ఇతర భాగస్వాములకు బదిలీ చేయాలని రైడెన్ సంస్థ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

సమస్యల పరిష్కారానికి 'హై-పవర్' కమిటీ: ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్టులో ఎక్కడా జాప్యం జరగకుండా పర్యవేక్షించే బాధ్యతను ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీకి అప్పగించింది. ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఈ కమిటీకి ఛైర్‌పర్సన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. ఐటీ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సమన్వయకర్తగా ఉంటారు. ఇది ఒక మల్టీ-డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ. ఇందులో దాదాపు అన్ని ముఖ్య శాఖల అధికారులు ఉంటారు. ఐటీ, ఇంధన, మున్సిపల్, జలవనరులు, రెవెన్యూ, వాణిజ్య పన్నులు, ఆర్థిక శాఖల అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు. అలాగే ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, ఏపీ ఫైబర్ నెట్, ఏపీఐఐసీ, ఏపీఈడీబీ అధికారులు కూడా ఇందులో ఉంటారు. పెట్టుబడి దారుల తరఫున రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్, అదానీ, ఎయిర్‌టెల్ ప్రతినిధులు, కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ తరఫున ఒకరు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉంటారు.

కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే?: ప్రాజెక్టు వేగంగా పూర్తయ్యేలా చూడటమే ఈ కమిటీ ప్రధాన లక్ష్యం. దీని విధులను ప్రభుత్వం స్పష్టంగా నిర్దేశించింది. భూముల కేటాయింపు, పర్యావరణ క్లియరెన్స్, మున్సిపల్ అనుమతులు, ఇతర ప్రాజెక్టు అనుమతులన్నీ 'సింగిల్ విండో' విధానంలో వచ్చేలా చూస్తుంది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయం లేకపోతే ప్రాజెక్టులు ఆగిపోతాయి. ఆ అడ్డంకులను గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించడమే ఈ కమిటీ ప్రాథమిక విధి. ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన ఇన్సెంటివ్‌లు సకాలంలో అందేలా పర్యవేక్షిస్తుంది. కమిటీ స్థాయిలో పరిష్కారం కాని సమస్యలను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి దృష్టికి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ కేవలం 14 రోజుల్లోనే సమస్యను పరిష్కరించేలా నిబంధన పెట్టారు. నెలకు రెండు సార్లు ఈ కమిటీ సమావేశమై ప్రాజెక్టు పురోగతిని, ఇబ్బందులను సమీక్షిస్తుంది.

2026 వరకు డెడ్‌లైన్: ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టీరింగ్ కమిటీకి ప్రభుత్వం ఒక కాలపరిమితిని విధించింది. ప్రస్తుతం ఈ కమిటీ 2026 డిసెంబరు 31 వరకు అమలులో ఉంటుంది. ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తయ్యే వరకు కమిటీ పర్యవేక్షణ అవసరం కాబట్టి, అవసరమైతే ఈ గడువును పొడిగించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తామని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. విశాఖను ఐటీ హబ్‌గా మార్చే క్రమంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఒక గేమ్ చేంజర్ కాబోతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచే అవకాశం ఉందంటున్నారు.

