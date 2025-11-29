ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం - ఖాళీస్థలం పన్నుపై 50% మినహాయింపు
డిస్ప్లే బోర్డులు (హోర్డింగ్లు), సైన్బోర్డులు, బస్సులు, ఆటోల మీద ప్రకటనల కోసం లైసెన్స్లు తీసుకోవాలి - పురపాలక నియమావళిలో సవరణలకు క్యాబినెట్ ఆమోదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 7:25 AM IST
AP Govt Decided Vacant Land Tax 50 Percent Exemption: ఏపీ సర్కార్ ఖాళీ స్థలం పన్నుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా పుర, నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో నిర్మాణాలు చేపట్టే కాలంలో ఆ స్థలానికి సంబంధించిన ఖాళీ స్థలం పన్నుపై 50 శాతం మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
వాళ్లు లైసెన్స్లు తీసుకోవాల్సిందే! ఇందుకు ఉద్దేశించిన సవరణ ముసాయిదా బిల్లును మంత్రివర్గం శుక్రవారం ఆమోదించింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో డిస్ప్లే బోర్డులు (హోర్డింగ్లు), సైన్బోర్డులు, బస్సులు, ఆటోల మీద ప్రకటనలు ప్రదర్శించే సంస్థలు ఇక నుంచి విధిగా లైసెన్స్లు తీసుకోవాలి. దీనికి సంబంధించి పురపాలక నియమావళిలో చేసిన సవరణలకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన శుక్రవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం వివరాలను సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ మంత్రి పార్థసారథి వెల్లడించారు.
ఆరు డేటాసెంటర్ సంస్థలు: రాష్ట్ర ప్రజలంతా గర్వపడేలా ప్రభుత్వం ప్రపంచ ఐటీ దిగ్గజం గూగుల్ డేటా సెంటర్ను విశాఖకు తెచ్చిందని మంత్రి పార్థసారథి అన్నారు. దీని నిర్మాణంలో వివిధ పనుల కోసం అదానీ ఇన్ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీ కోనెక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీ పవర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భారతి ఎయిర్టెల్ లిమిటెడ్, నెక్స్ట్రా డేటా, నెక్స్ట్రా వైజాగ్ లిమిటెడ్ వంటి అనుభవమున్న సంస్థలను గుర్తించామని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. గతంలో గూగుల్లో చేసుకున్న ఒప్పందంలో ఎలాంటి మార్పూ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. రైడెన్ అభ్యర్థన మేరకు మాత్రమే దీన్ని ఆమోదించామని పేర్కొన్నారు.
అలోపతికి సమానంగా ఆయుష్ అభివృద్ధి: ఆయుష్ను అలోపతికి సమానంగా అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అలోపతిక్ ప్రైవేట్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్) యాక్ట్ -2002లో కొన్ని సవరణలు చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సవరణ ద్వారా ప్రైవేట్ ఆయుష్ ఆసుపత్రుల రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేస్తారు. దీనివల్ల ప్రైవేటు వైద్య సంస్థల నియంత్రణతోపాటు రోగుల భద్రతకు దోహదపడుతుంది.
మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు
- 18 ఏళ్లు వయసు నిండినవారు ఓటరుగా నమోదవ్వాలంటే ఇప్పటిదాకా ఏడాదికి ఒక్కసారి (జనవరి 1) మాత్రమే అవకాశం ఉండేది.
- ఇకపై ఏడాదికి నాలుగుసార్లు (జనవరి 1, ఏప్రిల్ 1, జులై 1, అక్టోబర్ 1వ తేదీ) అవకాశం కల్పిస్తూ పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి సవరణ చేసే ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్కు ఆమోదం లభించింది.
- ఎయిమ్స్, అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, భవనాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతోపాటు ఏపీజెన్కో/ ఏపీపీడీసీఎల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లకు ఫైర్ ఎన్వోసీకి రుసుము చెల్లింపు మినహాయింపు.
- ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీకి 16 పోస్టుల్ని డిప్యుటేషన్, కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన నియామకం.
- 2025-26 ఖరీఫ్ ధాన్యం సేకరణకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏపీ మార్క్ఫెడ్ ద్వారా రూ.5 వేల కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదం. ఇప్పటికే జారీ చేసిన జీవో ర్యాటిఫికేషన్.
ఏపీలో పంచాయతీల విభజన - గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ఏపీ సర్కార్
ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విలేజ్ క్లినిక్ల ఏర్పాటు